Ez az igazi rezsicsökkentés: így spórolj súlyos pénzeket a számlákon 2021-ben

Nem csak a fűtésen, a vízen, de az áramfogyasztáson is sokat tudsz spórolni, pláne ha odafigyelsz pár apróságra. Összeszedtük most azokat a megoldásokat, melyek valóban működhetnek egy átlagos otthonban, és egyáltalán nem okoz bonyodalmat, vagy sok többletmunkát.

A Pénzcentrum oldalán is sokat írtunk már a lakások energiahatékony átalakításáról, mellyel rengeteg pénzt meg lehet fogni, akár felére is csökkentheted a rezsidet egy jól kiválasztott szigetelési megoldással, fűtéskorszerűsítéssel. Erre tökéletes lehetőséget nyújt most az állami finanszírozás: 6 millió forintig a költségek felét visszatéríti az állam.

De nem csak a fűtésen, a vízen és az áramfogyasztáson is sokat tudsz spórolni, pláne ha odafigyelsz pár apróságra. Hogyha csökkenti az ember az energiafogyasztását (áram, gáz, vagy akár benzin), az nem csak a környezetre van jó hatással, de pénzt is spórolhatunk vele.

Áramkitekintő - nem spórol a magyar

Hazánkban nincs olyan település, ahol ne lenne áramszolgálatás, a közüzemi villamosenergia-hálózat mindenhová kiterjed. A felhasznált villamos energia mennyisége 2013-tól, ezen belül

a lakosság fogyasztása 2015-től kezdve folyamatosan növekszik.

Az egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia-felhasználás 2008 és 2014 között 7,4 százalékkal csökkent, azóta emelkedő tendencia figyelhető meg, amelynek mértéke 2019-ben 0,5 százalék volt - számol be a HelloVidék cikke. Tavaly a lakosság fajlagos villamosenergia-fogyasztása Pest és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, 29, illetve 11 százalékkal több, mint az országos átlag (181 kWh havi fogyasztás), míg Zala és Somogy megyékben volt a legalacsonyabb, 27, illetve 22 százalékkal elmaradva az országos átlagtól.

Te lehetsz a kivétel: így spórolj az elektromos áramon otthon

A koronavírus-járvány szülte hirtelen lezárások és home office nyomában jelentősen megnőtt az otthon töltött idő, és az otthon fogyasztott áram is, 2020 első negyedévében a lakossági fogyasztás - különösen március első három hetében - megnövekedett, mintegy 3 százalékkal - számolt be a Portfolio, ahogy nyilván a kijárási tilalom hatására is többet vagyunk otthon, több áram fogy. Ugyanakkor ez nem szükségszerű, csak egy kis odafigyelés kell.

Ha beírtad már valaha is a Google keresősávjába, hogy "Miképp takaríthatunk meg elektromos áramot", akkor már te is tudod, hogy több száz, több ezer hasznos tipp létezik ebben a témakörben is. Ezek némelyike könnyen megvalósítható, de vannak közöttük egésze abszurd ötletek is, például hogy villany helyett használj esténként gyertyát - az ehhez hasonlókat anagyon nehéz komolyan venni 2021-ben. Éppen ezért válogatták ki nekünk szakértők azokat a lehetőségeket, amelyek valóban működhetnek, és főleg életszerűek.

1. tipp: Villanykapcsolók

Biztos sokunk fejében ott visszahangoznak még szüleink folytonos hangja: Kacsold le a villanyt! Ha belegondolunk, végül is igazuk volt, hiszen egyáltalán nincs szükség arra, hogy világítson egy olyan szoba, ahol nem is tartózkodik senki. Ha újra rászoksz arra, hogy kilépéskor minden szobában egyszerűen lekapcsold a villanyt, máris rengeteg energiát takaríthatsz meg.



2. tipp: Az eszközeid

Ahogyan nincs értelme a lámpák felkapcsolt állapotának, amíg éppen nem tartózkodsz a szobában, úgy nincs értelme bekapcsolt állapotban tartani az elektronikai eszközöket, ha éppen nem használod őket. Amikor elmész otthonról napokra, győződj meg róla, hogy minden, de tényleg minden ki van kapcsolva. Ez magában foglalja a tévét, a hangrendszert, a számítógépet, stb.

A konnektorhoz csatlakoztatott, de be nem kapcsolt elektronikai eszközök a háztartásokban felhasznált áram 5-10 százalékát is kiteheti.

A csatlakoztatott számítógépek, nyomtatók, kávéfőzők sőt, még a telefonkábelek is gyakorlatilag energiavámpírként működnek, amelyek áramot (így pénzt) szívnak el, akkor is, amikor épp nem használják őket. Mindezek tükrében érdemes tehát olyan tápkábelbe, hosszabbítóba befektetni, amelyen kikpcsológomb is van.

3. tipp: Légkondi

Az éghajlatváltozás következtében, egyre több magyar háztartásban van már légkondícioláló készülék, mely most éppen, ha minden igaz, téli álmát alussza (persze van köztük olyan, amelyikkel fűteni is lehet), mégis érdemes már most átgondolni helyes használatát. Először is nagyon fontos, évente szervízeltessük a készüléket, olyan szolgáltatást válasszunk, amely magában foglalja a tekercsek tisztítását, az ellenőrzéseket és az esetleges apró javításokat is, hiszen a készülék gyakran ezek miatt "túlórázik". Ezen kívül elengedhetetlena légszűrők rendszeres cseréje is. Minél jobban eltömődtek a szűrők, annál többet kell dolgoznia az egységnek, hogy a levegő áthaladjon rajta. Ha a szűrője már nem fehér színű, enyhe sípoló hangot ad ki, vagy ami még rosszabb, meghajolt, mert beszívja a szellőző, akkor azonnal cserélje ki őket. Ez már önmagában is rengeteg villamosenergiát takarít meg.



4. tipp: Gyors trükkök

Néhány gyors csere segíthet áramot megtakarítani. Mielőtt bekapcsolnád majd a nagy melegben a légkondit, próbálkozz alacsonyabb fogyasztású szobai ventilátorokkal, hiszen gyakran egy egyszerű levegőcsere elég, hogy a hőérzetünk helyreálljon. A ventilátor körülbelül ugyanannyi áramot használ fel, mint egy villanykörte.

Egy másik egyszerű változás az körték lecserélése energiatakarékos izzókra, mely mindössze 25 százaléknyi energiát használ fel.



5. tipp: Természet, maradj kin!



Amennyiben az otthonod nem szigetel megfelelően, nem csak a meleg, de a hideg is könnyen beszökik, így rengeteg felesleges energia megy kárba. "A hőszigetelés alapértelmezésben, ha kívül van, akkor úgy működik, mint egy télikabát, tehát védi az épület szerkezetét. Sokkal kisebb lesz általa a hőingadozás. Ha ez belülre kerül, ez a különbség még rosszabb lesz, mint ha nem is lenne szigetelés. A belülről szigetelt falak jellemzően teljes keresztmetszetben átfagynak télen, teljesen felforrósodnak nyáron, ami már önmagában véve nem tesz jót a falnak. Erre a szakmai mondás, miszerint a télikabátot sem nyeljük le, tehát a hőszigetelésnek alapvetően mindig kívül van a helye" - mondta el korábban a Pénzcentrumnak Kékesy Péter, a Baumit alkalmazástechnikai vezetője.

Címlapkép: Getty Images