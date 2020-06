Erre készülj, ha klímát szereltetnél a lakásodba idén nyáron: a koronavírus mindent borított

Ha a tavalyi kibocsátási szint alatt 10-15 százalékra vissza lehet jönni, az nagyon jó és a piac számára is kívánatos eredmény lesz. Lesz egy kis hullámvölgy, de vissza fogunk térni egy, a jelenleginél magasabb kibocsátási szintre" - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Zuggó Balázs. A Daikin Hungary Kft. ügyvezetőjével többek között a koronavírus-válság, 30 milliárdra tehető hazai klímaberendezés-piacra gyakorolt hatásáról beszélgettünk. De szóba kerüt az is, van alapja annak a felvetésnek, hogy az irodákban működő klímaberendezések hozzájárulhatnak a koronavírus terjedéséhez?

Pénzcentrum: A napokban nyitotta meg első hivatalos márkaboltját a Daikin magyarországi képviselete. A koronavírus-járvány,és a nyomában terjedő válság viszont érinti ezt a piacot is. Mit gondoltok, jó időszak ez a nyitásra? Nyilván nem ezzel számoltatok, amikor előkészítettétek a piacépítést.

Zuggó Balázs: Mi sem így készültünk, de az építőiparra egyelőre túl nagy ütést nem vitt be ez a helyzet, mert ha a nagyobb építőipari projektekre gondolok, amiket elkezdtek, szinte mind folyamatban vannak, ezeket hatóságilag sem állították le, illetve a beruházó és kivitelező cégek is - bizonyos védőintézkedések betartása mellett, de - tovább folytatták a munkát. A lakossági szegmens másik kérdés, mert a kijárási, illetve az egészségügyi korlátozások oda vezettek, hogy a lakosság nagy része elzárkozott a a klímatelepítésnek előfeltételétől, nevezetesen a helyszín felméréstől. Főleg az elején, amikor az intézkedések hatályba léptek márciusban, brutálisan megcsappant a megkeresések száma. Ez azóta sem állt vissza arra a szintre, amit ilyenkor megszoktunk.

Az elmúlt évek statisztikái alapján éves szinten nagyságrendileg 30 milliárdra tehető a hazai klímaberendezés-piac (ez kb. 100 ezer lakossági és irodai célú klímaberendezés telepítését jelenti). Mit gondoltok, ehhez képest mi várható 2020-ban?

A lakossági piacot két részre bontanám. Van egyrészt az új beruházások piaca, ez vírushelyzettől függetlenül vissza fog esni. Ennek a fő oka a lakásépítésekre vonatkozó 5 százalékos áfa kivezetése. Ezt már láttuk a tervezői megkeresésekből, a különböző platformokon elérhető új építési engedélyek kiadásából, az új projektek indításának a számából. Ez sem egy az egyben fejti ki a hatását a mi tevékenységünkre, mert azok a prémium termékek és szolgáltatások, amikkel foglalkozunk, rugalmatlanabbul reagálnak ezekre a változásokra. Azok a projektek, ahová mi lakossági hőszivattyúkat adtunk el, ha nem is a korábbival megegyező mértékben ugyan, de folytatódni fognak.

A másik része az ún. felújítási piac. Itt valóban van egy nagy kérdés, hogy mi fog történni, itt is több szcenáriót tudunk elképzelni. Az egyik, hogy március-áprilisban a munkaviszonnyal rendelkező embereknek egy jelentős része elveszítette a munkáját, ez nyilván azt eredményezi, hogy a kiadásaikat vissza fogják fogni.

A másik, hogy a home office rendelkezések miatt nagyon sokan beszorultak otthonra. Még azok is, akik úgy gondolták, hogy légkondicionáló nélkül ki tudják húzni a nyarat, mert egész nap nincsenek otthon, ezt most nem tudják megtenni. Azt gondolom, hogy megmaradt egy fizetőképes kör, akinek van munkája, nagyrészt otthonról dolgozik, és ahhoz, hogy kényelmesen, koncentráltan tudjon dolgozni, szüksége lesz a klímaberendezésre. Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a nyári meleghullámok intenzitása és gyakorisága egyaránt nő, ami ahhoz is vezetett, hogy a klímatelepítés főszezonja kétszer olyan hosszú lett: már márciustól szeptemberig tart az idény

Tehát a pozitív és negatív hatások nagyjából kiegyenlíthetik egymást?

Igen.

Mit gondoltok, mennyi időre lesz szükség, mire a hazai klímaberendezés-piac kiheveri a koronavírus-járvány okozta sérülést?

Jelenleg nem látni, mennyi idő kell ahhoz, hogy az építőipar megint csúcsra járjon, de én nem kívánom azt, ami az elmúlt 1-2 évben zajlott. Elsősorban a képzett munkaerő hiányának köszönhetően sem az építőiparban, sem az azt kiszolgáló területeken nem voltak meg azok a kapacitások, amik az építőiparnak ezt a kibocsátását normálisan le tudták volna kezelni. Az elmúlt egy hónapban több, az építőiparral kapcsolatos konferencián részt vettem, ahol nagy beruházó, kivitelező cégek képviseltették magukat, és viszonylag hasonló volt az álláspont:

ezt a túlfűtöttséget senki nem kívánja vissza, mert ez sokszor a minőség és a hatékonyság kárára ment.

Azt gondolom, hogy ha a tavalyi kibocsátási szint alatt 10-15 százalékra vissza lehet jönni, az nagyon jó és a piac számára is kívánatos eredmény lesz. A következő 2-3 hónapban ki fog derülni, hogy a beruházók indítanak-e új projekteket. Ha igen, akkor ezt a fél éves megtorpanást pont ki tudja küszöbölni az építőipar. Lesz egy kis hullámvölgy, de vissza fogunk térni egy, a jelenleginél magasabb kibocsátási szintre.

A 2015 februárjában uniós mintára életbe lépett kormányrendelet - amely telepítési tanúsítvány megszerzéséhez kötötte a klímaszerelési tevékenységet - egyrészt jelentősen kifehérítette a szakmát, viszont munkaerőpiaci oldalról okozhat fennakadásokat, különösen egy most induló vállalkozásnak. Okozhat ez problémát?

A márkakereskedés ötletét is pont az adta, hogy éreztük, hogy van egy komoly fizetőképes kereslet, aki hajlandó nemcsak a prémium terméket megfizetni, hanem az ehhez kötődő prémium szolgáltatást is. Ennek része az is, hogy a kivitelezési határidőket tartsa a kivitelező, amit a márka által sugárzott imázs miatt el is várnak tőle. Egyrészt az volt a célunk, hogy kiváló minőségben szeretnénk bejárni azt az utat, amit bejár egy fogyasztó az igényfelméréstől kezdve a kivitelezésen át a karbantartási szerződésig, végig érezzen egy nagyon magas szintű gondoskodást, ugyanazt, mint amivel a termékeket összeállítjuk. A mi fejünkben egy konkrét szám is megfogalmazódott, 14 napon belül garantálni szeretnénk, hogy a hozzánk betérő fogyasztónak legyen egy működőképes berendezése.

A Daikin-márka jellemzően magasabb árfekvésű, prémium termékeket takar. Kit tekint a márkaképviselet, illetve a most induló szolgáltatás a fő versenytársának a magyar piacon?

A klímatechnikában a japán gyártók képviselik a technológia csúcsát. A japán gyártók azok, akik a Daikin közelébe érnek. Ami minket megkülönböztet a többi gyártótól, és unikális helyzetbe hoz, az a házon belüli kompetencia, amivel a kutatás-fejlesztés és a gyártás területén rendelkezünk. Klímagyártó nagyon sok van a világon, klímaberendezés márka meg még több, mert rengeteg kínai cég vállalja, hogy ha összerakunk egy márka alatt egy céget, két kamion klímát legyárt nekünk. Olyan gyártóból, aki a főbb alkatrészeket saját maga gyártja, ez alatt főleg a kompresszort értem, mert az a legértékesebb alkatrész, nagyon kevés van. A két kezemen meg tudnám számolni, akiket világszinten jegyeznek. Van még a technológiának egy harmadik összetevője, a hűtőközeg: a Daikin az egyetlen a világon, aki a berendezést, a kompresszort és a hűtőközeget is maga gyártja, illetve K+F tevékenységet is folytat ezeken a területeken.

Az elmúlt évek statisztikái szerint a kínai gyártók uralják a piacot. Akartok ezzel versenyezni, vagy más piaci szegmensre lőttök?

Nem a kínai gyártókkal és nem is az olcsó árú termékekkel akarunk versenyezni. A Daikin prémium gyártóként olyan piaci szegmenst céloz meg, amelyben az ügyfél magasabb szintű funkciókat, dizájnt keres és legalább ilyen fontos, hogy magas szintű telepítési szolgáltatást vár el tőlünk. Az ügyfélelégedettség növelése a célunk, ezért ruháztunk be mintegy fél millió eurót a márkaboltunkba is. Az autóiparhoz hasonlóan a prémium gyártók is kínálnak belépő kategóriás modelleket, amelyek minősége prémium marad. Nekünk is vannak belépő kategóriás termékeink, amelyeket ugyanazzal a gondossággal tervezünk és gyártunk, mint egy csúcsmodellt, és ugyanazt a telepítési szolgáltatást kínáljuk hozzá.

Mivel a fogyasztók rendkívül árérzékenyek, így egy berendezésre átlagosan 200 ezer forintot - beszereléssel együtt 300 ezer Ft-ot - költenek. Versenyképes e tekintetben a termékszortiment, illetve a telepítési szolgáltatás? Ki lesz a célcsoport?

A termékpalettánk olyan, mint egy hi-fi gyártóé: megtalálhatók a szortimentben belépő szintű árkategóriás termékek is, de ugyanígy vannak csúcskategóriás, high-end készülékek, amelyek lényegesen több funkciót tudnak. Prémium gyártóként 10% feletti piaci részesedéssel eddig sem vallottunk szégyent. Sok olyan ügyfél választott bennünket, aki az irodai, vagy ipari környezetből ismeri berendezéseink megbízhatóságát, csendes és energiahatékony üzemelését. A szortiment mindenképpen versenyképes, mert számos választási szempont esetében - mint például a halk üzemmód, a dizájn, a huzatmentes működés, a párásítási funkció vagy a frisslevegő utánpótlás, illetve az alkatrészek hosszútávú elérhetősége - prémiumot kap az ügyfél. Célcsoportunk mindenki, akinek fontos a komfort, a beltéri levegő minősége és a hosszú távú gondtalan üzemelés.

Felmérések szerint a lakossági fogyasztók jellemzően az egy helyiség hűtésére alkalmas, 2,5-3,5 kilowattos teljesítményű eszközöket keresik. Ti is ezzel számoltok?

Az úgy nevezett mono splitek (egy kültéri - egy beltéri egység) esetében mindenképpen valóban ezek a legkeresettebb teljesítményű klímák, ez a két teljesítményméret lefedi az igények 90%-át. A Daikin ügyfelei ugyanakkor sokszor a multi alkalmazásokat preferálják, amelyeknél egy kültéri egységre 2-5 beltéri csatlakoztatható. A multi egységek előnye, hogy csak egy kültéri készüléket kell felhelyezni, ami társasházak esetében különösen fontos, hiszen nem lehet minden szoba homlokzati oldalára kültérit szerelni - továbbá kisebb a szerelési igény, hiszen csak egy helyre kell elektromos kiállást kábelezni. További előny, hogy a multi készülékekre névleges teljesítményükön felül több, akár 50%-al nagyobb összeteljesítményű beltéri egységek csatlakoztathatók. Szélesebb modulációs tartománnyal is bírnak és alacsonyabb üzemi frekvenciáig, teljesítményig tudnak folyamatos üzem mellett leszabályozni, vagyis kisebb hűtési igény esetén is képes lehet a folyamatos üzemre, alacsonyabb lehet a hűtés összköltsége.

Általánosságban mit láttok, hogyan alakul az idei évben a berendezések ára a magyar piacon? Kell számolni azzal, hogy a járvány miatt leállt gyárak, illetve a beszállítói fennakadások miatt komolyabb áremelkedés lesz?

A Daikin, bár egyértelműen japán gyökerekkel rendelkezik, ízig-vérig európai gyártó. Ha Törökországot a kontinenshez számoljuk, összesen 15 gyárunk van Európában, és a Magyarországon forgalmazott termékek több mint 95%-a ezekből a gyárakból származik. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a lakossági készülékeket gyártó üzemeink a védőintézkedések betartása mellett folyamatosan termeltek, ezért egyelőre nem számítunk sem szállítási fennakadásra, sem az ebből származó áremelkedésre.

Egy áprilisi áremelésen sajnos már túl vagyunk, ami sokkal inkább a forint kedvezőtlen árfolyamváltozásából fakadt, ezt sajnos, mint minden más importőr nagyrészt kénytelenek vagyunk tovább hárítani a piac felé.

Van alapja annak a felvetésnek, hogy az irodákban működő klímaberendezések hozzájárulhatnak a koronavírus terjedéséhez? Nemrégfelmerült ugyanis, ha valamelyik irodában dolgozik egy fertőzött, akkor onnan a kórokozók egy részét elszállítja a légkondi más helyiségekbe. Május 17-től ráadásul kormányrendelet tiltja az egyszerű oldalfali split klímák, fan-coilok és a ventilátorok használatát a vendéglátóhelyeken.



A Covid-19 természetéről még viszonylag keveset tudunk biztosan. Az egy irodában, légtérben dolgozók sokféleképpen érintkezhetnek egymással, a közös konyha, mosdó és kilincshasználat, vagy egymás fizikai közelsége egyaránt hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez. A közös légtérben keringtetett levegő vélhetően nem csökkenti a kockázatot. A Daikin légtisztító készüléke például számos vírust és baktériumot semlegesít, de a SARS-CoV-2 -re még nincs igazolható teszteredményünk. A REHVA - az európai épületgépészeti egyesületek szövetsége - gyártmánytól függetlenül egyértelmű ajánlásokat fogalmazott meg az irodai légellátással kapcsolatban: fontos, hogy nagyobb legyen a frisslevegő utánpótlás és ne a zárt légtérben lévő levegőt keringtessék vissza. Ezekkel az ajánlásokkal a Daikin is egyetért, saját szervizes kollégáink az ajánlásoknak megfelelően járnak el karbantartáskor és felhívtuk minderre partnerhálózatunk figyelmét is. A lakossági készülékpiacot pedig ez annyiban befolyásolhatja, hogy a fertőzésveszély elkerülése is inkább a home office felé terelheti a dolgozókat.