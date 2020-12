Az eredeti mézeskalács recept, mézeskalács máz recept: Hogyan lesz puha a mézeskalács?

Mézeskalács recept: mézeskalács tészta, mézeskalács máz, mézeskalács díszítés tippek. Mutatjuk, a mézeskalács sütés hány fokon javallott, mi van a mézeskalács fűszerkeverékben!

A karácsony elengedhetetlen kelléke az illatos, puha, gyönyörűen díszített mézeskalács, ami nem csak finom csemege kicsiknek és nagyoknak, hanem nagyszerű családi program is. A mézeskalács készítés és mézeskalács díszítés az egész család egyik kedvenc karácsonyi eseménye: ilyenkor kiélhetjük ünnepi kreativitásunkat a frissen sült mézeskalács formákon. Rajzolhatunk rájuk arcot és más, kedves mintákat, feldobhatjuk a mézeskalács máz fehérségét különféle színes cukorkákkal, mazsolával, magvakkal, sőt, használhatunk a mézeskalács díszítés során akár ehető csillámot is. Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a hagyományos mézeskalács, a mézeskalács hány fokon kell sütni, illetve hogyan lesz puha a mézeskalács karácsonyra! Ha nem szeretnénk magunk fűszerezni, azt is leírjuk, mi van a mézeskalács fűszerkeverékben, mitől lesz olyan finom és illatos a mézeskalács!



A mézeskalács készítés hagyománya

A mézeskalács készítés hagyománya ősibb, mint azt gondolnánk: a méz már az ókor óta ismert, pótolhatatlan édesítőszer, fogyasztása az előkelők, uralkodók luxusa volt. A méznek nem csak, mint élelmiszernek tulajdonítottak nagy jelentőséget, misztikus tulajdonságokkal is felruházták, ezek a vonások pedig a mézeskalácsra is átragadtak: a régészek számos ókori görög és római ásatáson találtak a sírokban különféle mézeskalács maradványokat, amelyek a mondák szerint a holtak túlvilágra való átkelését biztosították.

Magyarországon a mézeskalács sütés hagyománya Nagy Lajos király idejében honosult meg, még a középkorban. A méz mindig is nagyon drága élelmiszer volt, ezért az emberek csak ritkán, főként ünnepi alkalmakkor engedhették meg maguknak a fogyasztását. Mivel a karácsony volt az egyik legnagyobb keresztény ünnep, így a mézeskalács sütés az évek során összekapcsolódott Krisztus születésének ünneplésével. A mézeskalács sütést kezdetben a kolostorokban művelték, ám fokozatosan kialakultak mézeskalács készítő céhek is: a gyönyörűen készített, drága sütemények nagyszerű ünnepi ajándékokká váltak.

A mézeskalács sütés az évszázadok során beépült az európai népi hagyományokba és a népmesékbe is: a Grimm testvéreknek köszönhetően fennmaradt Jancsi és Juliska című meséből mindannyiunk számára ismerős lehet a mézeskalács ház. A mesékben a méz és a mézeskalács ellenállhatatlan, értékes csábításként jelenik meg, amelyre egyetlen gyermek sem tud nemet mondani. A legyakoribb mézeskalács formák ma is a mézeskalács ház, a szív, a tányér és a mézeskalács baba.

Mi van a mézeskalács fűszerkeverékben?

A mézeskalács tészta gyúrása és fűszerezése igazi művészet - éppen ezért, mivel a megfelelő mézeskalács tészta összeállítása nem könnyű feladat, sokan inkább a mézeskalács fűszerkeverék használatát választják. Egy-egy tasak mézeskalács fűszerkeveréken fel van tüntetve, hogy mennyi tésztához használjuk fel: vigyázzunk, ne fűszerezzük vele alul vagy túl a mézeskalács tésztánkat!

A mézeskalács fűszerkeverék különböző arányban tartalmaz fahéjat, szegfűszeget, szerecsendiót, szárított gyömbért, édesköményt, szegfűborsot és "sima" borsot, illetve egy kis ánizst, csillagánizst és kardamomt is. A mézeskalács fűszerek keleti ízvilága nagyszerű átkötés az ősi tradíció és a keresztény vallás között, ugyanis a keleti fűszerek a Jézus születését ünneplő három királyt idézik.



A mézeskalács sütése hány fokon történjen?

A legtöbb aprósüteményhez hasonlóan a mézeskalács sütése is 180°-on történik, előmelegített sütőben, a mézeskalács tészta vastagságától függően 8-10 percig.

Hogyan lesz puha a mézeskalács?

A mézeskalács frissen kisütve kezdetben ropogós, száraz hatású - nem kell megijednünk, ugyanis a mézeskalács a pihentetésnek köszönhetően lesz puha, másnapra-harmadnapra. Érdemes előre gondolkodnunk és karácsony előtt 1-2 nappal elkészítenünk, hogy az ünnepekre megkapjuk a tökéleseten puha mézeskalácsot!

Az eredeti mézeskalács recept

A mézeskalács tészta hozzávalói

500 g búza finomliszt

250 g porcukor

100 g méz

3 db tojás

60 g sütőmargarin

1 tk szódabikarbóna

1 citrom reszelt héja

1 ek mézeskalács fűszerkeverék

1 csipet só

A mézeskalács máz hozzávalói

1 db tojás fehérje

1 ek étkezési keményítő

200 g porcukor

1 tk citromlé



A mézeskalács recept elkészítése

1. Egy kisebb lábasban kis lángon melegítsük a mézet és a cukrot addig, míg el nem olvadnak (nem karamellizáljuk!). Ehhez keverjük hozzá a vajat, majd hagyjuk őket kihűlni.

Egy kisebb lábasban kis lángon melegítsük a mézet és a cukrot addig, míg el nem olvadnak (nem karamellizáljuk!). Ehhez keverjük hozzá a vajat, majd hagyjuk őket kihűlni. 2. Szitáljuk át a lisztet, adjuk hozzá a sót és a szódabikarbónát, keverjük hozzá a citrom reszelt héját és a mézeskalács fűszerkeveréket is.

Szitáljuk át a lisztet, adjuk hozzá a sót és a szódabikarbónát, keverjük hozzá a citrom reszelt héját és a mézeskalács fűszerkeveréket is. 3. Verjük fel a tojásfehérjét habosra, majd keverőlapáttal forgassuk hozzá a mézes-vajas masszához. Ezt követően dolgozzuk össze a két keveréket alaposan, kézzel, majd tegyük be egy éjszakára a hűtőbe pihenni, hogy az ízek megfelelően összeérjenek.

Verjük fel a tojásfehérjét habosra, majd keverőlapáttal forgassuk hozzá a mézes-vajas masszához. Ezt követően dolgozzuk össze a két keveréket alaposan, kézzel, majd tegyük be egy éjszakára a hűtőbe pihenni, hogy az ízek megfelelően összeérjenek. 4. Másnap gyúrjuk át a mézeskalács tésztáját újra, majd nyújtsuk ki lisztezett deszkán vékonyra (2-3 mm). Lisztbe mártott mézeskalács formákkal szaggassunk a tésztából formákat. A maradékot gyúrjuk össze és nyújtsuk ki újra (ismételjük addig, amíg el nem fogy).

Másnap gyúrjuk át a mézeskalács tésztáját újra, majd nyújtsuk ki lisztezett deszkán vékonyra (2-3 mm). Lisztbe mártott mézeskalács formákkal szaggassunk a tésztából formákat. A maradékot gyúrjuk össze és nyújtsuk ki újra (ismételjük addig, amíg el nem fogy). 5. Helyezzük a mézeskalácsokat tepsibe (van, aki ilyenkor megkeni a tetejüket egy kis tojássárgájával, hogy fényes legyen, de nem kötelező), majd süssük őket készre 180°-ra előmelegített sütőben, 8-10 perc alatt.

Helyezzük a mézeskalácsokat tepsibe (van, aki ilyenkor megkeni a tetejüket egy kis tojássárgájával, hogy fényes legyen, de nem kötelező), majd süssük őket készre 180°-ra előmelegített sütőben, 8-10 perc alatt. 6. Hagyjuk kihűlni a mézeskalácsokat, mielőtt kidíszítjük őket a tojásfehérjés mézeskalács máz segítségével. Tálalás előtt érdemes 1-2 napig puhítani a süteményeket.



A mézeskalács díszítése mézeskalács máz használatával

A mézeskalács máz elkészítése

1. Üssük egy tányérba a tojásfehérjét, keverjük el benne a citromlevet. Habverőben habosítsunk rajta egy keveset - nem kemény hab verése a cél!

2. Keverjük el az átszitált porcukrot az étkezési keményítővel, majd apránként adagoljuk a tojásfehérjéhez, sűrű kevergetés közben (a legjobb, ha egy pohár alját használjuk hozzá).

3. Amikor kellőképpen masszív mézeskalács máz jött létre, töltsük a mázat habzsákokba (ha nincs, egy-egy zacskó is megteszi), vágjunk apró lyukat a végére és kezdődhet is a mézeskalács díszítés!

A mézeskalács díszítése

Az, hogy hogyan díszítsük ki a mézeskalácsot, csak rajtunk áll: a különböző formájú mézeskalács figuráknak adjunk arcot, borítsuk be őket "hóval", írjuk rá szeretteink nevét - a határ a csillagos ég! A mézeskalács díszítés során használhatunk más édességeket is, amelyeket beleragaszthatunk a mázba. Megfelelő alapanyagok a különböző aszalt gyümölcsök, magvak, drazsék és cukorkák is attól függően, hogy mennyire vagyunk édesszájúak.

