A koronaválság átírta az állásinterjúkat: 8 tipp, hogyan helyezkedj el járvány idején

Nincs könnyű dolga ma az álláskeresőknek. Nemcsak, hogy a koronavírus-járvány keltette gazdasági sokkhatás következtében ugrott meg számottevően a munkanélküliség, és így az álláskeresők száma is, de az elmúlt hetekben lezajlott digitalizáció is átírta az álláskeresés szabályait. Így kiemelten fontos most a felkészültség, ezért összeszedtünk 8 lényeges tanácsot, amivel növelhetjük az álláskeresésünk hatékonyságát az átalakult világunkban is.

Az elmúlt hetekben teljesen átrendeződött az élet Magyarországon a koronavírus megjelenése miatt. A járvány súlyos csapást mért a gazdaságra is, ennek egyik legszomorúbb következménye, hogy az elmúlt hetekben rengeteg ember veszítette el a megélhetését, legalább részben, de sok esetben akár egészében is. Sosem egyszerű dolog újra belefogni az álláskeresésbe, még inkább így van ez az aktuális környezetben, amikor rövid időn belül számtalan változás megy végbe a gazdaságban.

A munkaerő piacot is alaposan átrendezte a jelenlegi világjárvány. Pár hónapja még munkaerőhiányról és pezsgő piacról számolhattunk be, ma pedig egyre többen válnak újra álláskeresővé. Ez a hirtelen váltás és a bizonytalan gazdasági környezet alaposan megnehezíti most az álláskeresők mindennapjait, ráadásul az elmúlt időszakban rohamos tempóban történt meg az ország digitális átállása, ami a felvételi eljárásokra is hatással volt. Éppen ezért összeszedtünk 8 szakértői tanácsot az álláskereséshez, amik sokat segíthetnek a koronavírus által átformált világunkban

1. Megint frissítheted az önéletrajzod

Az önéletrajzot egyébként is érdemes minden állásjelentkezéshez hozzászabni, azonban az elmúlt hónapokban végbement erőteljes digitalizáció egy újabb ok, hogy legalább egy-két szót átfogalmazzunk.

Mivel egyre hangsúlyosabbak az önéletrajzok kiválogatásánál a digitális megoldások, érdemes előre kinézni milyen szavakat használnak a hirdetők, amikor az elvárt tapasztalatokat vagy tulajdonságokat említik. Ha az önéletrajzunkban mi is ezeket a szavakat alkalmazzuk, akkor a keresőprogramok nagyobb valószínűséggel dobják majd fel a mi jelentkezésünket.

Mindenképpen emeld ki az univerzális tulajdonságaid

- emeli ki Vicki Salemi, karrier tanácsadó. A mindenhol hasznos tulajdonságokat sokan túl alapvetőnek veszik, azonban mindig érdemes kiemelni a kommunikációs készségünket, a csapatmunkában való tapasztalatunkat, illetve a határidőre történő munkavégzést.

Ez a módszer akkor is hasznos, ha a megpályázott állást nem nyerjük el, viszont az adatbázisban szeretnénk, ha a cég eltárolná a pályázatunkat. Ilyenkor ugyanis különösen előnyös a keresőmotorok szempontjából a megfelelő szavak említése.

2. Nézz körül, hol van a legnagyobb szükség munkaerőre

A világjárvány rengeteg iparágnak rendesen odavágott, azonban néhány ágazatban egyelőre inkább növekedést tapasztalnak. Végezd el a házi feladatot és nézz utána, melyik területeken van a legnagyobb igény a munkaerőre, illetve milyen tapasztalatok és készségek szükségesek ezekhez az állásokhoz. Így mindenképpen fókuszáltabban adhatod be a jelentkezésed, és te is jobb alkupozícióból indulhatsz.

3. Használd a kapcsolatrendszered

Nem elég, ha szerinted alkalmas vagy a pozícióra, a munkáltatót is meg kell győznöd. Ilyenkor kifejezetten hasznos, hogyha dolgozik olyan ismerősöd a cégnél, aki az ajánlásával két oldalról tudja megerősíteni, hogy nem csupán te vagy a megfelelő ember, de a munka is neked való.

Gondold végig, hogy milyen cégek érdekelnének téged és melyik ismerőseid dolgoznak ezeken a területeken. Ha összeszedtél pár nevet, bátran kérdezz utána, hogy tudnak-e számodra is érdekes üresedésről a piacon. Ha nem is szerzel így állást egyik napról a másikra, akkor is megismerhetsz pár cégnevet ahol érdemes körülnézni, vagy tovább irányíthatnak más szakmabeliekhez.

4. Folyamatosan képezd magad

Mindenfajta tudás említésre méltó, amivel ki lehet tűnni a tömegből. Az önfejlesztés mindig hasznos

- véli Aman Brar, egy munkaerő közvetítő cég vezérigazgatója.

Ne csak álláskereséssel töltsd a napjaidat, hanem fordíts időt új tudás elsajátítására is. Ezzel nem csak azt mutathatod meg, hogy motivált vagy, de az önéletrajzod frissítésében is sokat segít, továbbá az állásinterjúkon is jól hangzik pár extra képzés.

5. Maxold ki a videóinterjút



A személyes interjúk is kemények, de az online interjúzás egy külön műfaj, amiben sokkal nehezebb az összhang kialakítása. A legjobb, ha picit túlzásba visszük a felkészülést.

Teszteljük le az összes kamera és hang beállítást, és pásztázzuk át a hátterünket is. Öltözzünk fel pontosan úgy, mintha személyes állásinterjúra mennénk. Ebbe beletartozik a megfelelő nadrág vagy szoknya is, sosem lehet tudni mikor és miért kellhet felállnunk interjú közben.

Az interjúztatónak nehezebb kamerán keresztül leszűrni a kisugárzást, mutass érdeklődést a lehetőség iránt, és akarj többet megtudni a lehetőségről

- emeli ki Salemi.

Mosolyogj és legyél érdeklődő. Próbáld ki, a kamerában mennyire kell mosolyognod, hogy jól látszódjon, és nézd saját magad a kameraképében, így fogsz a legtermészetesebben hatni online.

6. Tanuld meg eladni magad

Amikor önmagad reklámozásáról van szó, mindig hangsúlyozd az alkalmazkodó készséged és a magabiztosságod

- javasolja Brar. A cégek jelenleg rengeteg kiszámíthatatlansággal és problémával küzdenek meg, amivel az eddigiekben nem kellett számolniuk. Ebben a számukra is teljesen új helyzetben, nincs szükségük egy koloncra. Ezért is van, hogy az egyik legértékesebb tulajdonság manapság az alkalmazkodó készség.

Mindig legyen a tarsolyodban pár valós történet az életedből, amelyeken keresztül bemutathatod, hogy milyen jól tudsz alkalmazkodni a változó környezethez. Ezek nem kell, hogy világot megváltó sztorik legyenek, a hangsúly a tanulságon van.

7. Ne titkold, ha elvesztetted az állásod

Az aktuális koronavírus-járvány okozta gazdasági válságban rengetegen veszítik el a megélhetésüket. Ha valamikor, hát most lehet ezzel kapcsolatban nyílt az ember, hiszen mindenki tisztában van a gazdasági környezettel.

Ha kapsz egy telefonhívást, mindig legyél őszinte a jelenlegi helyzeteddel kapcsolatban. A kulcs az, hogy ne akard letagadni, és inkább rövid tárgyilagossággal foglald össze a helyzetet.

8. Merj alkudozni

Végül pedig, hogyha kapunk egy ajánlatot, mindig jegyezzük fel, és nézzük meg passzol-e az elképzeléseinkhez.

Mindig érdemes tárgyalni. A legrosszabb ami történhet, hogy nemet mondanak

- fejezte be Salemi.

Természetesen ne legyél elkeseredett sem, ha az ajánlatból sehogy nem jön ki neked a megélhetési matek, akkor érdemes lehet tovább keresgélni az ajánlatok között, bármekkora szükségünk is van a munkára.

(Via CNN)

Címlapkép: Getty Images