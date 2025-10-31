Eladó Budapest egyik legfurcsább ingatlana: nem mindennapi monstrum, elképesztő múlttal

Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Budapest egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új gazdáját: a Kláris Irodahajó, amely nemcsak lakó- és munkatér, hanem irodalmi emlékhely is. A Duna-parton horgonyzó, 400 millió forintos úszóházban egykor írók laktak, fröccsöztek, és regényeket írtak. Most bárki megveheti, vagy kibérelheti ezt a kétszintes, 306 négyzetméteres hajót.
„Ha van ennyi pénzetek, adjátok nekem, majd én megveszem azt a hajót!” – írja Gerlóczy Márton a Facebook oldalán, aki egykor maga is a Kláris Irodahajón lakott. A Facebook-posztban nosztalgiázik, miközben a hajó eladóként és kiadóként is új életre vár. A Kláris nem csupán egy különleges ingatlan, hanem egy irodalmi tér, ahol regények születtek, barátságok bomlottak fel, és fröccsök mellett filozofáltak a demokrácia végéről.
A hajó 2000-ben épült, acéltestű, 110 tonnás monstrum, amely jelenleg Budapest belvárosában horgonyoz. Két apartman, nyolc irodahelyiség, közösségi terek, tetőterasz, recepció, konyha, fürdőszobák és WC-k – összesen 15 kabin és 23 vizesblokk található rajta. A lakóhajó teljesen felszerelt, napelemekkel, online fűtésszabályozással, szigetelt falakkal és 360 fokos kilátással. A hajó motor nélküli, de vontatható, így akár új helyszínre is költöztethető.
A Kláris nemcsak technikailag különleges, hanem kulturálisan is. A hajón egykor egy író lakott, aki a regényében megörökítette a Pozsonyi út figuráit, a diktátor árnyékát, a fröccsöző újságírókat, és azt a pillanatot, amikor a margitszigeti szökőkút a „Time to say goodbye”-t játszotta. A hajó teraszán Iván rozét bontott, Erika lábát simogatták, és a tanuló matróz igazolvány is előkerült – ötezer forintért, természetesen.
A hajó ára bruttó 400 millió forint, de bérelni is lehet – rövid vagy hosszú távra. Az irodák jelenleg bérlőkkel működnek, így az új tulajdonos akár azonnal bevételt is termelhet, vagy 2–3 hónap múlva birtokba veheti a hajót saját célra. A Kláris ideális lakásnak, irodának, bemutatóteremnek, kávézónak vagy rendezvényhelyszínnek – de leginkább annak, aki nemcsak lakni, hanem élni és alkotni akar a Dunán.
