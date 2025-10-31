2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2024. május 01: Erzsébet híd közelében. A fókusz a Jane Haining utcára billentve.
Otthon

Eladó Budapest egyik legfurcsább ingatlana: nem mindennapi monstrum, elképesztő múlttal

Pénzcentrum
2025. október 31. 16:14

Budapest egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új gazdáját: a Kláris Irodahajó, amely nemcsak lakó- és munkatér, hanem irodalmi emlékhely is. A Duna-parton horgonyzó, 400 millió forintos úszóházban egykor írók laktak, fröccsöztek, és regényeket írtak. Most bárki megveheti, vagy kibérelheti ezt a kétszintes, 306 négyzetméteres hajót.

„Ha van ennyi pénzetek, adjátok nekem, majd én megveszem azt a hajót!” – írja  Gerlóczy Márton a Facebook oldalán, aki egykor maga is a Kláris Irodahajón lakott. A Facebook-posztban nosztalgiázik, miközben a hajó eladóként és kiadóként is új életre vár. A Kláris nem csupán egy különleges ingatlan, hanem egy irodalmi tér, ahol regények születtek, barátságok bomlottak fel, és fröccsök mellett filozofáltak a demokrácia végéről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hajó 2000-ben épült, acéltestű, 110 tonnás monstrum, amely jelenleg Budapest belvárosában horgonyoz. Két apartman, nyolc irodahelyiség, közösségi terek, tetőterasz, recepció, konyha, fürdőszobák és WC-k – összesen 15 kabin és 23 vizesblokk található rajta. A lakóhajó teljesen felszerelt, napelemekkel, online fűtésszabályozással, szigetelt falakkal és 360 fokos kilátással. A hajó motor nélküli, de vontatható, így akár új helyszínre is költöztethető.

A Kláris nemcsak technikailag különleges, hanem kulturálisan is. A hajón egykor egy író lakott, aki a regényében megörökítette a Pozsonyi út figuráit, a diktátor árnyékát, a fröccsöző újságírókat, és azt a pillanatot, amikor a margitszigeti szökőkút a „Time to say goodbye”-t játszotta. A hajó teraszán Iván rozét bontott, Erika lábát simogatták, és a tanuló matróz igazolvány is előkerült – ötezer forintért, természetesen.

A hajó ára bruttó 400 millió forint, de bérelni is lehet – rövid vagy hosszú távra. Az irodák jelenleg bérlőkkel működnek, így az új tulajdonos akár azonnal bevételt is termelhet, vagy 2–3 hónap múlva birtokba veheti a hajót saját célra. A Kláris ideális lakásnak, irodának, bemutatóteremnek, kávézónak vagy rendezvényhelyszínnek – de leginkább annak, aki nemcsak lakni, hanem élni és alkotni akar a Dunán.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #ingatlan #Budapest #facebook #duna #hajó #iroda #eladó #belváros #irodalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:41
16:28
16:14
16:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
2 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
4
2 hete
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
5
2 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 16:07
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 14:58
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
Agrárszektor  |  2025. október 31. 16:31
Hidegfront érkezik a hétvégén, mutatjuk milyen időjárás vár ránk