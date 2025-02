Berúgja az ajtót a tél, kiadták a figyelmeztetést: komoly havazásra kell készülni ebben az országrészben

Az előrejelzések szerint az ország délebbi részén várható havazás, mutatjuk, hogy pontosan mennyi.

Pénteken borult lesz az ég, a délkeleti tájakon jellemzően eső várható, másutt az esőt havas eső, havazás válthatja, a legtöbb hó a Dél-Dunántúlon valószínű. Az Észak-Dunántúlon legkisebb a csapadék esélye - írja előrejelzésében a met.hu.

A Dunántúlon megélénkül, főleg az északi részein megerősödik az északi szél, kora estétől már északkeleten is lehetnek erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő. A Mecsekben akár 5-10 centi feletti hó is lehetséges, a Dél- Alföldön pedig délelőtt még inkább esős, délutánra már havas idő lesz (az előrejelzés szerint Bács-Kiskunban, de ott is mindössze kb. 2 centinyi havat jósolnak az előrejelzések).