A tökéletes, elronthatatlan birsalmasajt receptje: így nem lesz ehetetlenül kemény, nyúlós, vagy ragacsos

A birs Magyarországon is nagyon elterjedt gyümölcs, számos ház udvarán található meg. Rendkívül ellenálló növény, számos egészségre gyakorolt jótékony hatással bír a termése, viszont olyan kemény, hogy nyersen nem igazán fogyasztható. Sokan ősszel azért vásárolják vagy szedik le, mert kellemes illata van: a birset régen a ruhásszekrény tetejére tették, onnan illatozott a gyümölcs. Mások kompótot főznek belőle, esetleg gyümölcslevesbe, lekvárba teszik kiegészítőként, ízesítőként. A legelszántabbak pedig nekiállnak birsalmasajtot készíteni. A recept nem nehéz, viszont sok kitartásra és türelemre lesz szükség hozzá: többre, mint egy átlagos gyümölcsnél.

Mint minden receptnél, a tökéletes végeredményhez tökéletes alapanyag szükséges. Fontos, hogy a birsalma érett legyen, tehát például ne legyenek rajta zöld részek már, legyen egységesen sárga. Az mindegy, hogy birsalmát vagy "birskörtét" használunk-e, mivel ezek az elnevezések nem másik gyümölcsöt jelölnek, csak a birsnek más-más alfajait, az egyiknek jobban hasonlít az alakja a körtére, a másiknak inkább az almára. Sőt, akár egy alfaj is hozhat egyik évben inkább almára, másik évben körtére emlékeztető gyümölcsöt. Az alak nem annyira lényeges, de amennyiben vásároljuk a gyümölcsöt és megtehetjük, hogy válogatunk, akkor érdemes lehet a vékonyabb héjú, kevésbé rücskös és kevésbé "szőrös" - szakszóval élve molyhos - héjú gyümölcsöt választani. Nem az íze miatt, csak ezekkel könnyebb dolgozni.

A birsalmasajt receptje

A Horváth Ilona szakácskönyvében leírt recept alapján a szép, érett birsalmákat negyedekbe vágjuk, magházuktól megtisztítjuk, héjával együtt forró vízben puhára főzzük. Azért a héjat előtte érdemes megtisztítani a szőröktől, úgynevezett molyhoktól, mert ha a szőr a vízbe kerül, keserű lehet a főtt birs. Arra készüljünk fel, hogy a birs kemény húsú gyümölcs alapvetően, így nagy munka lehet, ha sok birset főzünk egyszerre. (Érdemes lehet a daraboláshoz, ha nagyobb mennyiséget készítünk, megkérni a háztartás erősebb kezű, karú tagjait, hogy segítsenek be.) Mindenképpen éles késsel fogjunk hozzá a művelethez.

A recept úgy folytatódik: leszűrjük a főzetet és szitán áttörjük a megpuhult gyümölcsöt. Ma már vannak robotgépek is, amik segíthetnek a pürésítésben, viszont héj ne kerüljön bele a robotgépbe. Illetve ügyeljünk rá, hogy forrón ne tegyünk semmit az aprítógépbe!

Az áttört gyümölcsöt lemérjük és kilogrammonként 80 dkg cukrot mérünk ki hozzá, de még nem öntjük rá. „Az áttört gyümölcsöt széles lábasban addig főzzük, amíg olyan sűrű, hogy kavarás közben a lábas alját láthatjuk” – írja a recept. Ne legyünk türelmetlenek, vagy bizonytalanok, amikor a birsfőzet eléri a kívánt sűrűséget, rá fogunk ismerni erre a jelre. Érdemes sűrűn kavargatni, nehogy odaégjen.

Csak ezután tesszük hozzá a cukrot, és gyors tűzön, állandó kavarás mellett 10-15 percig főzzük. Akkor van készen a főzet, amikor egy hideg porcelántányérra cseppentve a teteje hamarosan „bebőrösödik”.

A kész főzetet tetszés szerinti formába önjük, mely lehet őzgerinc forma, porcelán tányér, pudingos tál, stb. A formát készítsük elő, mossuk ki hideg vízzel, nem is kell szárazra törölni. A szakácskönyv azt tanácsolja, hogy a kiöntéssel siessünk, mert a birsalmasajt gyorsan alvad. Tehát ha például több formát töltünk meg, ne tegyünk félre a lábast, amíg igazgatjuk az egyik formában a birset, hanem adagoljuk ki minél előbb.

Ha szeretnénk az öntés előtt a formák aljába szórhatunk apróra vágott, vagy vékonyra szelt diót, mogyorót vagy más magvakat.

Hűvös, száraz helyre tegyük hűlni (a hűtőszekrény nem feltétlenül jó, mert ott magas lehet a páratartalom). Másnap borítsuk ki a formából a birssajtot sütőpapírra egy tálcára. Továbbra is száraz, de nem túl hideg helyen tartsuk, amíg 2-3 hét alatt megszikkad a teteje. Érdemes időnként forgatni, hogy minden oldala egyformán tudjon szikkadni.

Ahogy a cikk elején említettük: a recept nem nehéz, bonyolult. A titok abban rejlik, hogy amikor gyorsnak kell lenni, akkor ne totojázzunk, amikor pedig türelmesnek, akkor ne siessünk. A birsalmasajtot vagy úgy tudjuk elrontani, ha elrontjuk az arányt - tehát például még a nyers, pucolatlan birshez mérjük a cukrot, nem a már főtt, összevágott alapanyaghoz -, vagy ha kapkodunk, amikor nem kellene. Nem várjuk ki, amíg elég sűrű lett a birs, hogy hozzáadjuk a cukrot, és arra is, hogy a "bőrösödés"-próbán átmenjen a főzet. Arra végképp sokat kell várni, hogy rendesen megszikkadjon a birssajt. Más esetekben viszont gyorsnak kell lenni, erre készüljünk.

A kész birsalmasajtot celofánban, vagy zárt dobozban, száraz helyen tartsuk. Önmagában is fogyasztható, de felhasználható apróra vágva süteményekhez is (pl. püspökkenyérhez). A birsalmasajtból vékony szeletek vághatunk és süteményszaggatóval formára vághatjuk. Így a karácsonyi süteményes tányér díszítéseként, vagy gasztroajándékként is használhatjuk.