Ilyen évek óta nem történt Magyarországon: erre készülhetnek 2024-ben a fával fűtők

A 2024-es tűzifa árak az előző évhez képest változatlanok jelenleg, stagnálnak. Az elmúlt két évben az inflációt egyáltalán nem követték le - közölte kérdésünkre a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége. A szervezet szerint ugyan az erdőgazdálkodás, fakitermelés költségei jelentősen emelkedtek az elmúlt évben, de ezt nem lehet a vásárlókra áthárítani.

A 2024-es évben jelentősen lecsökkent a tűzifa iránti kereslet - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége. A szervezet szerint ennek egyik fő oka a korábban futó, hatósági áras tűzifaprogram. Ugyanis tapasztalataik szerint így előrehozták az emberek a tűzifaberuházásokat, és akár több évre előre felhalmozták a készletüket.

Az árakat firtató kérdésünkre megerősítették azt, amit korábbi cikkünkben is megírtunk a statisztikai hivatal adarai alapján: a tűzifa ára 2023-ban erősen lecsökkent.

A 2024-es tűzifa árak az előző évhez képest így változatlanok jelenleg, stagnálnak. Az elmúlt két évben az inflációt egyáltalán nem követték le

- részletezték. A KSH legfrissebb adatai szerint egy mázsa fabrikett augusztusban majdnem 4 százalékkal olcsóbb volt, mint egy évvel korábban volt. 2023-ban nyár végén még 17 980 forintot kellett fizetni ennyi tüzelőért, mialatt a múlt hónapban az országos átlagár 17 270 forint volt. Emellett manapság majdnem 8 százalékkal kerül kevesebbe egy mázsa egységes, fűrészelt tűzifa, mint egy évvel ezelőtt. Augusztusban ennek az országos átlagára 7640 forint volt, egy évvel korábban pedig még 8270 forint.

Kérdésünkre a MEGOSZ közölte: az elmúlt egy évben fakitermelés, erdőművelés költségei az inflációval emelkedtek. Ezt azonban egyáltalán nem lehet áthárítani a vásárlókra a szervezet szerint.

Sajnos nagyon érezhető az erdészeti ágazatban az ember- és, szakemberhiány. Az erdei munkák erős fizikumú, kitartó munkavállalókat követelnek meg, így sokan elhagyták az erdőt a könnyebb munkalehetőségek miatt. A másik gond, hogy az utóbbi évek megcsappant keresletei miatt a termelések is lecsökkentek, így a munkamennyiség is. A nem jövedelemezőség miatt a fakitermelő vállalkozók folyamatosan hagyják el a szektort. Várhatóan ők már nem is térnek vissza. Csak a gépesítés, gépberuházás jelenthet segítséget, de ahhoz megfelelő, releváns pályázatok szükségesek

- válaszolták arra a kérdésünkre, hogy mennyiben érinti az ágazatot a munkaerőhiány.

Mennyibe kerül most egy köbméter tűzifa?

Hogy pontosabb képet kapjunk, mennyibe is kerül az egyes fafajták köbmétere, megnéztünk több nagy erdészet árait is:

Bakonyerdő Zrt.:

Bükk, gyertyán, akác, 1m, házhozszállítva: 40 640 Ft/köbméter

Cser, tölgy, kőris, juhar, egyéb kemény lombos, 1m, házhozszállítva: 40 640 Ft/köbméter

Budapesti Érdőgazdaság Zrt.:

Bujáki Erdészeti Igazgatóság - cser, tölgy, akác és gyertyán: 37 465 Ft/köbméter; egyéb lágy lombos: 19 050 Ft/köbméter; egyéb kemény lombos: 30 480 Ft/köbméter.

Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság - a készlet erejéig egységes kemény lombos tűzifa: 35 000 Ft/köbméter.

Uzsai Erdészeti Igazgatóság - cser, gyertyán hasított tűzifa 1 m: 43 815 Ft/köbméter; keménylombos vastag tűzifa 2 m-es, 8-25 cm vastag: 29 900 Ft/köbméter.

Dabasi Erdészeti Igazgatóság - akác: 36 195 Ft/köbméter; egységes kemény tűzifa: 33 655 Ft/köbméter.

SEFAG Zrt.:

Akác: 30 480 Ft/köbméter

Bükk, Gyertyán: 31 750 Ft/köbméter

Csertölgy, Tölgy, egyéb kemény lombos: 36 830 Ft/köbméter

Hárs, nyár, egyéb lágylombos: 22 860 Ft/köbméter

Fenyő, éger, nyír: 22 860 Ft/köbméter

Dalerd Zrt.:

Kemény lombos vastag tűzifa 1m-es hosszban: 38 700 Ft/köbméter

Fekete dió 1 m-es sarangolt vastag tűzifa: 32 400 Ft/köbméter

Lágy lombos vastag tűzifa 1m-es hosszban: 19 990 Ft/köbméter

Fenyő vastag tűzifa 1m-es hosszban: 18 000 Ft/köbméter

Mecekerdő Zrt.:

Bükk, Gyertyán vastag tűzifa (1 m-es): 36 830 Ft/köbméter

Tölgy, Cser, Akác, Egyéb kemény lombos vastag tűzifa (1 m-es): 35 560 Ft/köbméter

Lágy lombos és fenyő vastag tűzifa: 22 860 Ft/köbméter

Ide ne utalj pénzt, ez a csalók száma!

És ha beindul a a tűzifaszezon, akkor megjelennek a trükközők, csalók is: már szeptember elején figyelmeztetett a Nébih arra, hogy a székesfehérvári állami erdőgazdaság, a Vadex Zrt. nevét felhasználva hirdettek olcsó tűzifát csalók.

A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne rendeljen tűzifát a 06-30/681-1933-as telefonszámon, valamint ne utaljon a 12100011-17935454 számlaszámra.

A Vadex Zrt. azt követően tett bejelentést, hogy több hívást is kaptak az akciós tüzelőről, illetve az előreutalás módja után érdeklődve. Az erdészet bejelentése alapján a Nébih a 06-30/681-1933-as telefonszámon próbavásárlást indított, és megbizonyosodtak róla, hogy tényleg csalásról van szó, melyhez az alábbi számlaszámot használták.

A Nébih szerint ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot is feltünteti - hogy azonosíthatóvá váljon a nyilvántartásokban. Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, kötelező átadnia a vásárlónak egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott szállítójegyet (pl. FA-AA 3324532), amely tartalmazza az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás minden fontos adatát. Ezek közül a leglényegesebbek: az eladó, a szállító és a vevő adatai (név, cím), a teherautó rendszáma, a fa fajtája és mennyisége, a szállítás pontos ideje (év, hónap, nap, óra, perc), valamint a fa származási helye.

Bár többféle szállítójegy létezik, fontos megjegyezni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla vagy átvételi elismervény nem helyettesíti a szállítójegyet!

A jogszerű kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevő számára, hogy ellenőrizze, megkapja-e a megrendelt mennyiséget. Ha mázsára történt a vásárlás, a szállítójegyen szerepelnek a mérési adatok és a mérleg hitelesítési jele, vagy külön mérlegjegyet adnak. Ha köbméterre vagy kalodában vásárolták a tűzifát, a kereskedő kérésre megengedi, hogy a vásárló a lerakodás előtt maga is megmérje a fát a teherautón.

A lerakodás után célszerű megnézni, hogy a teherautó platóján nem volt-e olyan tárgy (pl. traktorgumi, raklap, ládák), amit beleszámíthattak volna a tűzifa térfogatába. Tisztességes kereskedő esetén ilyen helyzet nem fordulhat elő.

Hogyan kerüljük el a csalókat már a megrendeléskor?

Vásárlóként már a rendelésnél érdemes tudatni az eladóval, hogy nem lesz könnyű dolga, ha megpróbálja becsapni, mivel tisztában van azzal, milyen információkat kell rögzíteni, és probléma esetén tudja, hogy hova fordulhat (pl. Nébih). Ha az alábbi kérdéseket felteszi, és feljegyzi a válaszokat, nagy eséllyel már a csalók többsége el fog állni a próbálkozástól.

A hatóság által ajánlott kérdések:

Be van jegyezve tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként a Nébih hatósági nyilvántartásába? Ha igen, milyen azonosítószámmal rendelkezik? Mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma? (Jegyezzük fel ezeket az adatokat!) Nem gond, ha megrendelés előtt leellenőrzöm az azonosítót a Nébih honlapján? Ha problémám lenne a tűzifával, kihez fordulhatok? Milyen cím és telefonszám érhető el? A tűzifa kiszállítása során hoznak szállítójegyet, amelyen szerepel az Ön neve és címe, a fa fajtája és mennyisége, a teherautó rendszáma, valamint a sofőr adatai? (Kérjük meg, hogy hívják fel, amikor útnak indulnak, és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak azzal érkező szállítmányt fogadjuk.)

Ha a kérdésekre nem hajlandóak válaszolni, vagy nemleges választ adnak, akkor érdemes elkerülni az adott kereskedőt, mert kockázatos lehet tőle vásárolni.

Itt a csalók feketelistája

A hatóság nemcsak tanácsokat nyújt a tűzifavásárlóknak, hanem közzéteszi a jogszerűtlen hirdetéseket és a jogsértő vállalkozások listáját is. Csak októberben 24 jogsértést derítettek fel, és 9 vállalkozást eltiltottak a tevékenységtől. Ezen az oldalon lehet tájékozódni a jogsértésekről. Ellenőrizzük, hogy a kereskedő, akitől vásárolni szeretnénk, nem szerepel-e a feketelistán, és ha igen, milyen ügy miatt került oda.

Egy másik hasznos oldal a jogszerűtlen hirdetésekről ad tájékoztatást. Ha találünk egy hirdetést, ellenőrizzük, hogy a megadott telefonszám vagy azonosító nem szerepel-e a Nébih adatbázisában.

A Nébih honlapján sok további hasznos információ található a tűzifavásárlásról. Nem csak a csalókra érdemes odafigyelni, hanem arra is, milyen minőségű fát vásárolunk, és ezt hogyan ellenőrizhetjük. A figyelmetlenség ugyanúgy pénzbe kerülhet, mintha átvernének!