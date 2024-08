Idén is árstopot vezet be a kormány a tűzifára? Megszólalt a tervekről az Agrárminisztérium

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nem valószínű, hogy 2022-höz hasonlóan idén is hatósági árakat vezessen be a kormány a tűzifára. Az Agrárminisztérium a Pénzcentrum kérdésére közölte: a tárcának nincs tudomása a kormány ilyen szándékáról. A rezsiemelés után bevezetett tűzifaprogram tavaly áprilisban szűnt meg. Egyébként a KSH adatai szerint 2023 nyarához képest 2024-ben jóval olcsóbb lett a tűzifa és a brikett is - viszont még így is brutális az áremelkedés a 2022-es árakhoz képest.

Szinte biztos, hogy idén nem lesz a 2022-es rezsiemelés után bejelentett tűzifaprogramhoz hasonló intézkedés. Legalábbis az Agrárminisztérium erre utaló választ adott a Pénzcentrum megkeresésére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Agrárminisztériumnak nincs tudomása a kormány olyan szándékáról, hogy 2024. évben hatósági árat vezessen be a tűzifára - közölték. Arra is rákérdeztünk, hogy a fa mellett más tüzelőanyagokra terveznek-e hatósági árazást bevezetni, de a tárca azt válaszolta, hogy más fűtőanyagok tekintetében az Agrárminisztérium nem illetékes. Az állami erdészeti társaságok megfelelő készletekkel, kedvező árakkal, időszakos akciókkal és jelenleg rövid kiszolgálási határidővel várják a tűzifa iránt érdeklődők megrendeléseit - közölték. Megkérdeztük azt is, hogy a lakosság milyen egyéb tüzelőtámogatásra számíthat: a tárca szerint az önkormányzatok részére meghirdetett szociális tüzelőanyag program keretén belül, az 5 000 fő alatti lélekszámú településeken élő, szociálisan rászoruló állampolgárok a 2024. évi tüzelőanyag beszerzéséhez kérhetnek segítséget. Az önkormányzatok április 30-ig pályázhattak a támogatásra és összesen 2 346 önkormányzat nyert ilyen célra támogatást. A tűzifaprogram tavaly áprilisban szűnt meg. A hatósági árakat 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlók vehették igénybe. Akkor az alábbi erdei köbméterárakat határozták meg a fafajtákra:

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft Ugyanakkor ebben nem volt benne sem a fa kiszállítása, sem annak kályhakészre darabolása. Ez a két tétel még távolságtól és mennyiségtől függően további tízezrekkel terhelhette meg a favásárlókat, ha nem tudták maguknak elintézni a szállítást és a favágást. Nem fogott a tüzelőn az infláció? Az egyébként jó hír a fasvásárlóknak, hogy a tüzelő manapság mintegy 7,8 százalékkal olcsóbb, mint egy évvel korábban volt, legalábbis ezt lehet kiolvasni a KSH havonta frissülő adatbázisából. Eszerint idén júliusban egy mázsa fűrészelt tűzifa 7640 forintba került átlagosan országosan, ez egy évvel korábban 8290 forint volt. A statisztikai hivatal egy másik fűtőanyag, a brikett árváltozását is követi, mint kiderült, ebből egy mázsa júliusban 17 280 forintba került, egy évvel ezelőtt még 18 020 forint volt. Ugyanakkor, ha 2022-höz viszonyítunk, akkor jelentős a drágulás: ekkor 100 kg brikett még csak 10 530 forint volt, azaz most több mint 64 százalékkal drágább. Egy mázsa tűzifa két éve még alig volt több 5000 forintnál, azaz idén júliusban 52,5 százalékkal volt drágább. Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

