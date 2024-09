Forradalmi változás az ingatlanpiacon: Ezt hozza el a mesterséges intelligencia a következő években

A szeptember 18-án megrendezett REA 2024 SUMMIT - Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója a hideghívások és a mesterséges intelligencia hatásait vitatta meg az ingatlanszakmában. Pacsek János hideghívás-specialista szerint a sikeres kommunikációhoz fontos a tudatos felkészülés, míg Hanis Patrícia a digitális jelenlét fontosságát hangsúlyozta. A panel második felében Balogh László és Görzsöny Péter a mesterséges intelligencia növekvő szerepéről beszélt, amely az értékbecsléstől a szövegírásig számos területen forradalmasíthatja az ingatlanközvetítést.

A szeptember 18-án megtartott REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának első panelbeszélgetése a hideghívásokról szólt, azaz mindenről, amit a klasszikus és az újvonalas marketing-kommunikációs trendekről és technikákról tudni érdemes, a moderátor Vincze Edit, az OC Investment Solutions ügyvezetője volt.

Pacsek János, a BestLine Consulting Ltd. értékesítési trénere, hideghívás és kifogáskezelés specialista értelemszerűen elsőként beszélt a témáról: szerinte a legfontosabb, hogy már az első 5-6 másodpercben meg tudják különböztetni a hívót a többi hasonló megkeresés közül, hiszen az eladó egy nap van, hogy 15-20 hasonló hívást is kap. Mint kifejtette,

tudatosan össze kell rakni azt, hogy milyen scriptet használok, melyik kifogásra milyen válaszokat adok, mert ha csak simán elkezdek telefonálni előzetes elképzelés, felkészültség nélkül, akkor iszonyat mennyiségű kudarcot és elutasítást fogok átélni

Tapasztalata szerint rengeteg gyakorlati technika áll az ügynökök rendelkezésére, lehet puhább kérdésekkel is indítani. De nem csak az fontos, hogy mit mond az ingatlanügynök az eladónak, hanem az is, hogy hogyan teszi ezt: milyen szavakat használ, mennyire lendületes a beszéde, mennyire érződik rajta a lelkesedés. Sőt, Pacsek János szerint a social media jelenlét is tudja segíteni a hideghívásokat, hiszen akkor a hívó könnyebben beazonosítja magát.

Török Dávid, az Otthon Centrum ingatlanszakértője bevallotta, hogy amikor elkezdte a szakmát, komoly stratégia nem volt a tarsolyában, egyszerűen nagyon kitartó volt, emellett vidám, lelkes és lendületes:

és én azt gondolom nem az számít, hogy mit mondunk, hanem az, hogy milyen érzést keltünk a hívott félben, mert az fog neki igazából megmaradni.

Úgy gondolja, minden kezdőnek kötelezővé kellene tenni a hideghívást, rengeteget lehet tanulni belőle, hiszen úgy meg lehet ismerni ezáltal a piacot, ahogy más módon soha.

Török Dávid, az Otthon Centrum ingatlanszakértője, Pacsek János, a BestLine Consulting Ltd. értékesítési trénere, Hanis Patrícia, Vieeye Online Marketing PPC Teamleadere és a moderátor, Vincze Edit, OC Investment Solutions ügyvezetője a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának első panelbeszélgetésén 2024. szeptember 18-án.

Tartalomgyártás: mindegy, hogy hogyan?

Hanis Patrícia, a Vieeye Online Marketing PPC Teamleadere mint digitális marketing szakértő volt jelen a beszélgetésben, és mint kifejtette nagyon fontos az, hogy az ingatlanügynök rendszeresen posztoljon a social media felületén és alakítson ki egy identitást a social mediában:

nem muszáj, hogy minden a felületen jelen legyen, sőt, ha valaki nullkilométeresként kezdi a tartalomgyártást a digitális térben, akkor alapvetően elég egy felületen elkezdeni, és azt sem javaslom egyébként, hogy azonnal minden eszközzel, videóval, kreativval, szövegkészítéssel kezdjen el foglalkozni, hanem kezdje el tudatosan csinálni tervezzen előre, találjon ki tartalmakat. Nagyon fontos az, hogy magát felépítse a felületen.

- fejtette ki. Ezzel Török Dávid nem értett teljesen egyet, szerinte szerinte az lenne az első, inkább nulladik lépés, hogy kezdjék el a munkát. Ne legyen stratégia, nem kell időzítés, ne akarjanak túl sokat. Rakják ki a tartalmat, konzisztensen, ha valakinek heti egy fér bele, akkor heti egy legyen:

de kezded el szoktasd magad hozzá, mert egyébként nem fog menni. Tehát lehet itt mindenféle stratégiában gondolkodni, de csak a magasabb szinten, ha már valaki tart valahol.

- érvelt Török Dávid.

Digitális világjárvány az ingatlanpiacon, avagy AI az ingatlanközvetítésben

A második szekció második panelbeszélgetés a mesterséges intelligenciáról szólt, hogy kinek a munkáját veheti el, illetve ki és hogyan profitálhat az ingatlanszakma digitális átalakulásából? A beszélgetés moderátora Kiss Gábor, Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, az IFK alelnöke volt. A panelbeszélgetésen arra próbáltak választ találni két meghívott szakértővel, Balogh Lászlóval, az ingatlan.com igazgatósági tagjával és vezető gazdasági szakértőjével, valamint Görzsöny Péter, ingatlan szoftverfejlesztővel, hogy az értékesítés különböző szakaszaiban milyen digitalizációs fejlettségi fokok vannak, és hol van az, amikor már akár a tudtunk nélkül is az AI dolgozik, és támogatja a munkánkat.

Azaz generálisan miért jó az AI nekünk úgy általában embereknek, meg az ingatlanszakmában dolgozóknak? – tett fel a kérdést Kiss Gábor bevezetésképpen. Balogh László kettébontotta a témát, ugyanis szerinte a digitalizáció és a mesterséges intelligencia nem ugyanaz, előbbin már rág túlvagyunk, hiszen az ingatlanszakma már átköltözött nagyrészt az internetre, az AI által nyújtott lehetőségek feltérképezése azonban még előttünk áll.

Nagy különbség még szerinte a kettő között, hogy a mesterséges intelligenciát tanítani kell, hogy intelligens legyen, tehát kell hozzá az input, amivel jó megoldásokat tud az ingatlanközvetítőknek kínálni.

A „com-on” vannak ajánlórendszereink, amik mesterséges intelligencia alapúak és hogyha valaki felmegy az oldalra ingatlant keresni, akkor neki ajánlunk olyanokat is, amelyeket nem biztos, hogy keresett, de érdekes lehet a számára

Balogh László, az ingatlan.com igazgatósági tagja és vezető gazdasági szakértője a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának második panelbeszélgetésén 2024. szeptember 18-án.

Görzsöny Péter szerit rengeteg területre be fog gyűrűzni az AI az ingatlanközvetítés területén, sőt, sok esetben már most átvette a vezető szerepet, az egyik legfontosabb, az az értékbecslés és a szövegírás, hiszen a mesterséges intelligencia pontosan tudja, milyen szövegek kellenek a különböző social media felületekre, és ez óriási segítség, rengeteg időt és energiát spórol meg a szakmának.

Sajnos még nincs a piacon, de én nagyon várom azt, hogy az AI egy ami papírra vetett skiccből megrajzolja az alaprajzot. Ha ez kész, esküszöm, másnapra integrálni fogjuk.

Görzsöny Péter, ingatlan szoftverfejlesztő a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának második panelbeszélgetésén 2024. szeptember 18-án.

Nagy kérdés, mennyire vagyunk messze attól, hogy egy hideghívást a mesterséges intelligencia indítson el. A panelrészvevők szerint nem vagyunk már vészesen messze ettől sem. Hamarosan már a hívott fél nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy robot hívja-e vagy élő ember. Az AI-ban nagyon nagy lehetőségek vannak akár már a kapcsolatfelvétel terén is.

