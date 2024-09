Így keresheti rommá magát a jövő ingatlanosa: ehhez még diploma sem kell

Szeptember 18-án, szerda délután megkezdődött a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia, ahol átfogó képet kaphatnak a résztvevők az ingatlanközvetítői szektor aktuális helyzetéről és a jövőbeni kilátásairól. Az előadások és a kerekasztalbeszélgetések során az ágazat kiemelt szereplői osztották meg szakmai tapasztalataikat a piaci trendekről, ideértve a regionális és globális kihívásokról. A résztvevők megtudhatták, milyen stratégiákkal lehet felkészülni a piaci változásokra, és hogyan lehet kihasználni az új lehetőségeket a versenyelőny megszerzése érdekében.

A REA 2024 SUMMIT – a Pénzcentrum és a Portfolio közös konferenciájának nyitóelőadásban a zenga.hu ügyvezetője mutatta be, miként lehet profitálni ingatlanközvetítőként az új márkákból. A nyitóelőadásban Lipták Zsuzsa az OTP Otthonból lett portált ügyvezetője mutatta be az új terméket a szakmának, melyet éppen ezekben a hetekben, 2024. szeptember-november között vezetnek be, mint új márkát, méghozzá egy átfogó kampány keretében.

Reményeik szerint az oldal valós versenyt teremt, amit 20 éve nem látott a hazai ingatlanpiac, már most a második legnagyobb szereplők. Az oldalt havonta 1 millió érdeklődő látogatja, még OTP Otthonként az indulás óta meg tudták duplázni a számaikat, hiszen a legnagyobb újépítésű lakóparki portfólió van az oldalon.

A névválasztással kapcsolatban Lipták Zsuzsa elmondta, szerettek volna eltávolodni az otthon illetve az ingatlan szavaktól, de a zengának konkrét jelentése nincs. Megjelenésében innovatív, modern, rikító színekkel operáltak, és már most rengeteg pozitív visszajelzést kapnak.

A jövő ingatlanértékesítője – szakmai tudás és nemzetköziség

Mi az, ami igazán sikeressé tudja tenni az ingatlanos szakma szereplőit? – erre a kérdésre kereste a választ előadásában Pápai Dorottya, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési igazgatója a REA 2024 SUMMIT –a Pénzcentrum és a Portfolio közös konferenciájának második előadásában.

Szerinte az egyik legfontosabb a bizalom, amivel az ügyfél a szakértőhöz fordul. A bizalom alapja pedig a szakértelem, melyhez társulnak a további eszközök: az egyéni márka, a marketing és az informatikai tudás.

Mi nagyon hiszünk emellett az oktatásban, hiszen az érettségire épülő 3 hónapos tanfolyam egyszerűen nem elég

- fejtette ki Pápai Dorottya. Éppen ezért rengeteg energiát fektetnek a képzésbe, hiszen szerettek volna olyan pluszt adni a hálózatnak, ami megreformálja a szakmai életüket. Ezért kezdtek együttműködést az RICS-szel, a legnagyobb nemzetközi szakmai egyesülettel. Az így rendeklezésre álló nemzetközi tudást aztán a magyar piacra alkalmazzák, hiszen ami külföldön működik, nem biztos, hogy itthon is fog.

A másik elv, amiben hisznek, az a globalizáció nyomán a határokon átnyúló értékesítések. Korábban csak a felső 10 ezernek volt lehetősége ingatant vásárolni külföldön, de ma már egyre többen gondolkodnak ebben. Ez az új igény lehetőséget nyújt az irodának az ügyfelek szélesebb körű kiszolgálására. Közvetítőként nehéz ezeket a határokon átnyúló kapcsolatokat tető alá hozni, erre a problémára megoldás a nemzetköziség: a 120 ország 140 ezer tanácsadó biztos hátteret nyújt ehhez.

Ingatlanközvetítői- és ingatlanpiaci vezetők a szakma jelenéről és jövőjéről

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a piaci vezetők osztották meg gondolataikat a közvetítők jelenéről, jövőjéről, a piaci versenyről és az ingatlanközvetítői díjakról. A jelenlegi piaci hangulatot értékelték a résztvevők egy 1-től 5-ös skálán. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa 3-4-esre értékelte a jelenlegi helyzetet, hiszen elindult a piac, egyértelmű növekedés tapasztalható, ezzel nagyjából mindenki egyetértett.

Az elmúlt időben nagy volt a rally, az eladó mondott egy árat, amit a piac előbb-utóbb utolért. Ehhez nem kell szakértelem. Mostantól azonban más lesz a helyzet, most már kell a tudás is mögötte.

- fejtette ki. Ugyanakkor hisz benne, hogy minden stratégia működik, amiben a közvetítő hisz, akár még a papírfecnik is. Azért nem hal ki szerinte az ingatlanos szakma, mert a megfelelő, empatikus emberi hozzáállás nem pótolható, és szüksége van rá az eladónak, aa szakmai hátteret pedig meg lehet tanulni.

A kereslet mostanra elmozdult, Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató helyettese szerint 2-3 éves rekordot élünk vevői érdeklődésben és optimista a jövővel kapcsolatban. Azt gondolja, lesz forrás is a piacon,

elég csak az állampapírok kamatát megnézni, és a hangulat, a bizalom is jobb a lakosság körében.

A zenga indulása kapcsán kifejtette, a Duna House szintén üdvözli az ingatlan.com egyeduralmának erodálást, annak ellenére, hogy ők rendelkeznek saját portállal. A jutalékkal kapcsolatban Máté Ferenc elmondta, hogy tapasztalatai szerint

az árszinteket a piac minden esetben eldönti, ami azonban a szakma átka, hogy az ügyfél nem érzékeli a szolgáltatás lényegét, az időt és az árat.

Nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy a szakma megítélése negatív lenne, szerinte csak a social média kommentjeiből vonjuk le ezt a következtetést, hivatalos felmérés nem készült a témában.

A növekedési potenciával kapcsolatban Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője beszámolt róla, hogy real time tudják követni az alakulást: az idei első 8 hónapban 30-40 százalékos emelkedést mértek az érdeklődők körében.

Tavaly sok olyan ingatlan volt, amelyik 6-12 hónapon túl is fent voltak az oldalon, mostanra azonban megduplázódott azoknak a lakásoknak, házaknak a száma, melyek kevesebb mint 2 hónap alatt elkelnek.

Az ingatlan.com egyeduralmával kapcsolatban elmondta, hogy a változás elindult, de fontos, hogy az ő növekedésük láthatóvá váljon. Ahogy éleződik a verseny, úgy lesznek egyre kedvezőbb csomagajánlatok a közvetítők számára is.

Mint keresési portált üzemeltető, elmondta, látszik, hogy van igény az ingatlanközvetítők megkerülésére, 15-20 százaléka a hirdetéseknek érkezik magánszemélytől, a tranzakciókban viszont mások az arányok, 50-50 százalék nagyjából. A keresők keresik a magánszemélyeket, ahogy az eladók is. A hirdetések felében megtalálható, hogy közvetítő segítsége nélkül szeretnék eladni az ingatlant.

Hatalmas önbizalommal állnak neki az eladók a folyamatnak, de ez a 2. hónapnál csökken, és kezdik beengedni a közvetítőt. És ha itt jó minőségű szolgáltatást kap, ami leveszi a terhet a vállukról, nő a hangulatgörbe azonnal.

Pápai Dorottya, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési igazgatója szerint az elmúlt 2 évben sokat elhalasztották a vásárlásukat. Mostanra viszont rájöttek, hogy a most-nál megfelelőbb pillanat nem lesz. A hangulattal kapcsolatban elmondta, év végére várnak egy jelentős felszabaduló összeget az állampapírokból, mely az ingatlanpiacon fog lecsapódni a várakozások szerint. Megjelentek a licitek is a piacon – mely jól mutatja a dinamikát.Arra a kérdésre, hogy a közvetítők hozzáadott értéke megfelelően van-e beárazva, Pápai Dorottya azt válaszolta, abszolút igen.

Sokan gondolják esetleg egy negatív tapasztalattal a hátuk mögött, hogy képesek eladni a saját ingatlanjukat, de gyakran kiderül, hogy nem sikerül, és szakérti segítséget vesznek igénybe.