Óriási fordulat előtt a hazai ingatlanpiac: hónapokon belül minden megváltozik

Miért követ el hibát az, aki finanszírozás nélkül vág bele ma ingatlanvásárlásba? – többek között erre a kérdésre is választ kaphattak a résztvevők a szeptember 18-án, szerda délután megrendezett REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia. De átfogó képet kaphattak a résztvevők az ingatlanközvetítői szektor aktuális helyzetéről és a jövőbeni kilátásairól. A délután második panelbeszélgetése a hol, mit, minek, mennyiért, miből? kérdésekre kereste a választ, már ami a hazai ingatlanokat illeti.

A várakozások szerint az év végén esedékes máp kifizetésekből rengeteg pénz áramlik majd az ingatlanpiacra: nagyjából 1700 milliárd forintról van szó. Persze az állam ennek egy részét, lehetőleg minél nagyobb szeletét szeretné visszatartani, de reálisan 500-1000 milliárd összeg landol a lakosságnál, ami megjelenhet az ingatlanpiacon.

Éppen ezért a „hogyan alakulhatnak egy év múlva a lakáseladások?” volt az első kérdés a REA 2024 SUMMIT – a Pénzcentrum és a Portfolio konferenciájának második panelbeszélgetésében.Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint jól indult az idei év, a tavasz kicsit laposodott, a nyár eleje szintén erős volt, az augusztus pedig inkább szomorkás. A hivatalos statisztika szerint 36 százalékos lesz az ingatlanpiac bővülése 2024-ben, Dávid 140 ezres tranzakciószámot jósolt. Hogy kitart-e a lendület, nagy kérdés, de

könnyen gyógyulónak tűnik a magyar lakáspiac, és ez valószínűleg betudható az állami támogatásoknak is

- fejtette ki. De nagyon fontos, hogy ezek a hitelek mikor lépnek be a piacra.

Horti Flóra, az MBH Bank elemzője is a 130-140 ezres tranzakciószámot vár, egyelőre nem látja, hogy hirtelen változás lenne. Szerinte szükség van további állami támogatásokra is, főleg az energetikai beruházások finanszírozására, hiszen a hazai lakásállomány nagy része nem felel meg a sztenderdeknek. De új lakások építésére is lehetne még költeni állami szinten, támogatva ezzel az építőipart is.

A lakáspiac elképzelhetetlen a lakáshitelpiac nélkül, Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője elmondása szerint a hitellel finanszírozott elhalasztott tranzakciók száma 2023-ban nagyot nőtt, ezek meg fognak jelenni a piacon:

A jelenlegi kamatszint ajándék, lényegesen kisebb, mint a banki árazás azt indokolná, és sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy így marad, mint hogy érdemi csökkenés következzen be.

Probléma azonban véleménye szerint, hogy egész Magyarország rá van kötve a támogatás infúzióra, és olyan mintha erről a szerről csak nehezen tudna lejönni. Ez aztán beépül az árszintbe megfeszíti a piacot és visszahat a hitelezésre is.

Fülöp Krisztián, a Duna House Cégcsoport üzleti vezetője szerint, ha ma valaki finanszírozás nélkül vásárol ingatlant, az hibát követ el. Az állami támogatásokkal kapcsolatban elmondta, mindennek ára van:

gyakran megesik hogy annyit kell várni egy-egy támogatásra bürokratikus okokból, hogy közben megemelkedik az árszint, és már nem feltétlenül jár jól az igénylő.

Tehát aki most kivár azért, mert jövőre lesz egy jó támogatás, az nem biztos, hogy jól teszi. Egyetért abban, hogy túl voltak fűtve a támogatások az utóbbi időben, és ezek nem az eladót támogatták, hanem mindig a vásárlót. Nagyon nehéz lesz ebből a környezetből piaci alapra visszahelyezni a hiteleket.

Winkler Sándor, az MNB Ingatlanpiaci elemzések osztályának osztályvezetője az MNB elemzései alapján a hitelezési statisztikákról beszélt. A jövővel kapcsolatban közepesen optimista volt, a kamatszintekben ő sem vár változást. A kereslettel kapcsolatban elmondta, az állami támogatások az elmúlt időszakban meghatározó szerepet játszottak a tranzakciószámokban: a hitelek 30 százaléka valamilyen támogatott formában került kihelyezésre.

