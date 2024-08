100 milliós luxuspanelek Budapesten: itt a toplista, ezekre a lakásokra szórja el a pénzét a magyar elit

Megállíthatatlanul drágulnak a lakások és a kedvelt téglalakások mellett, a panelokra is hatalmas a kereslet. Gyakran egy felújított, jól felszerelt panellakás ára szinte eléri a téglaépítésűekét annak ellenére, hogy néhány éve még tartottak a vevők a panel ingatlanok vásárlásától. Összegyűjtöttük a legdrágább panellakásokat a piacról. Vigyázat, ezek a lakások nem kímélik a pénztárcát! Megdöbbentő, de nem is egy 100 millió feletti ajánlatra bukkantunk. Sokszor a méret vagy a luxus felújítás miatt rúgtak magasabbra az árak, de néha első ránézésre nem is volt egyértelmű, mitől extra az ingatlan. Kérdéses, hogy valóban kifizetnek-e a vevők százmilliókat egy lakótelepi lakásra.

Az ingatlan.com lakásárindexe alapján júliusban folytatódott a lakásárak emelkedése. Az előző hónaphoz képest 1 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok ára és eközben éves szinten 6,4 százalékra gyorsult a drágulás üteme. Az adatokból kiderült, hogy az elmúlt 12 hónapban a dél-alföldi, észak-alföldi régió ingatlanjai értékelődtek fel legnagyobb ütemben. A Debrecent és Szegedet is magában foglaló érintett vármegyékben 8,1-8,3 százalékkal ugrottak meg az árak a tavaly júliusihoz képest.

A lakásárak típustól függetlenül fokozatos emelkedést mutatnak országos szinten, viszont sokak számára meglepetést jelentett az elmúlt időszakban, hogy már nem csak a téglaépítésű lakások számítanak jó befektetésnek. A hirdetési portál egy korábbi elemzésében arról írt, hogy a panellakások bizonyultak az egyik legkeresettebb ingatlantípusnak 2024-ben. Ennek a legfőbb oka Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, hogy a téglalakásokhoz képest 20-30 százalékkal alacsonyabb áron érhetőek el a vevők számára a panelházakban kínált otthonok.

A lakótelepi lakások átlagos négyzetméterára június végén 847 ezer forint volt, míg a téglalakások esetében 1,1 milliós árról beszélhetünk”

- emelte ki a szakértő.

Gyakran azonban már olyan hirdetésekkel is találkozhatunk, ahol egy-egy panellakás ára az említettnél jóval csekélyebb mértékben tér el a téglalakásokétól. Ilyenkor rendszerint valami más jelentheti az adott ingatlan vonzerejét.

Az Otthon Centrum szerint még mindig sokan keresik az úgynevezett „panel kényelmet”, vagyis a jó alaprajzot, kiemelkedő infrastruktúrát és közlekedést, jó lokációt.

Azt is fontos megjegyezni, hogy számos panellakás már olyan mértékű esztétikai és műszaki felújításon, illetve modernizáción esett át, hogy az értéke is jócskán megemelkedett. Arról, viszont, hogy inkább választanak a vevő egy tégla alapanyagú, kevésbé jó állapotú lakást vagy egy teljeskörűen felújított panelt csak az egyéni igények alapján lehet dönteni. A Pénzcentrummal kíváncsiak voltunk, melyek most az ingatlanpiac legdrágább panellakásai és mit kínálnak a lakótelepi otthonokban, az olykor akár 100 millió forintos összegekért.

5. Budapest III. kerület, Remetehegyi út 3.: 99,80 millió forint

Panel toplistánk legolcsóbb lakását Óbuda hegyvidéki részén, Remete-hegyen kínálja a hirdető. A lakás 64 négyzetméter alapterületű, négyszobás és tartozik hozzá egy négy négyzetméteres erkély is. A leírás szerint az ingatlan a ház magasföldszintjén találhazó és egy pincetároló is jár hozzá. Óbuda legszebb otthonaként hivatkoznak rá, amely teljesen felújított. Hőszigetelt, új kondenzációs kazánt szereltek be padlófűtéssel, a villany, víz, csatorna a csatlakozási pontokig ki lett cserélve, a válaszfalakat áthelyezték és Daikin légkondicionálót építettek be.

4. Budapest IV. kerület, Tóth Aladár utca: 113 millió forint

A listánk negyedik helyén szereplő lakása pont lecsúszott a dobogóról, de 13 millió forinttal így is átlépte a bűvös 100 milliós vételárat. A földszinti, 2+1 félszobás, 74 négyzetméteres, a hirdetés szerint felújítandó állapotú ingatlan Káposztásmegyeren egy 3 szintes 1988-ban épült panelházban várja új tulajdonosát. Különlegessége, hogy két előkerttel is rendelkezik: a 41,1 négyzetméteres előkertbe a 12,2 négyzetméteres kisebb szobából, a 23,5 négyzetméteres előkertbe pedig a 22,4 négyzetméteres helyiségből lehet kimenni. A lépcsőházat 2018-ban felújították és az elemek csatlakozásánál csík-szigetelést is kapott. A fűtés korszerűsítése 2020-ban volt a pincében.

3. Budapest VIII.kerület, Századosnegyed: 119,90 millió forint

A dobogó legalsó fokára egy VIII. kerületi lakás került, amely hatalmas 159 négyzetméter alapterülettel, 7 szobával várja az új lakókat. A kétszintes ingatlan a bemutatkozó alapján a Százados út legjobb társasházában van, amelyhez saját zárt játszótér, park és parkolók tartoznak. Az alsó szinten van egy nappali, konyha, hálószoba, fürdő és WC, illetve kamra, a lépcső után pedig a felső szinten egy nagyobb, világos nappali, ahonnan folyosó vezet a 3 hálószobába. A felső szinten is van fürdőszoba és WC. Az ingatlanhoz két autóbeálló és egy nagy tároló is jár.

2. Budapest XIII. kerülte, Újlipótváros: 119,90 millió forint

Toplistánk második helyezettje egy olyan lakás, ahonnan gyönyörű panorámánk lehet a Margit-szigetre. Az ingatlan egy tíz emeletes panelház 9. emeletén helyezkedik el, közvetlen Duna-parti kilátással. A lakás felújított, 80 négyzetméteres, amelyből egy nappali, egy háló, egy gyerekszoba, előszoba, étkező, fürdő, WC és konyha lett kialakítva. Az irányárba beletartoznak a bútorok, a berendezés is.

1. Budapest XX. kerület, Hársfa sétány: 128 millió forint

A 135 négyzetméteres, 5 szobás, földszinti lakás a XX.kerület központjában van. Sajnos, nem sok minden derül ki a leírásból csak az, hogy kiváló a környéken a közlekedés, illetve, hogy házközponti fűtés van. Ezen kívül azt tudhatjuk meg, hogy az épület 10 emeletes és a lakás állapota jó.

+1. Veszprém, Kossuth Lajos utca 6.: 175 millió forint

A „plusz együnk" a listán egy olyan ingatlan, amely Veszprém egyik legismertebb épületében van. A toronyháznak készült „húszemeltesben” egy egész szintet, 345 négyzetmétert kínálnak eladásra. A szöveg alapján teljes felújítást igényel ugyan, de kiváló befektetési lehetőség lehet azoknak, akik hajlandóak költeni az átalakításra.

