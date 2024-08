Működik 2024 nagy lakástrükkje: így adhatod el súlyos milliókkal többért a házad, lakásod

Mindig vannak aktuális trendek olyan felkapott helyek vagy éppen extra tulajdonságok, amelyek felbolygatják az ingatlanpiacot és nagyobb lesz a kereslet egy-egy lakásra vagy házra. A legdivatosabb utcákról, településekről már írtunk, de most olyan dolgokat kerestünk, amik sokkal kevésbé fix adottságok, inkább beépíthető, szerelhető, felújítható extrák, mégis többszázezres vagy akár milliós összegekkel növelhetik az ingatlan értékét. A megkérdezett ingatlan szakértők elárulták, hogy még mindig a kiszemelt ház lokációja a legfontosabb a vevőknek, de valóban vannak olyan ingatlan-tuningok, amelyekkel több pénzt zsebelhetünk be az eladásnál vagy a kiadásnál.

Július közepén Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról írt, hogy Budapesten átlagosan körülbelül 15 százalékkal, vagyis nagyjából 40 ezer forinttal drágábbak azok a lakások, amelyekben van légkondicionáló. A szakértő szerint ezekre az ingatlanokra a kereslet is egyértelműen nagyobb. A forróságban pedig teljesen érthető, hogy egy klimatizált lakásért több pénzt is hajlandóak kifizetni a bérlők vagy éppen a vevők.

Korábbi cikkünkben szintén a kánikulában felmerülő igényekre reflektálva, azt vizsgáltuk, hogy egy jól karbantartott, épített medence lehet-e annyira vonzó a vásárlásnál, hogy befolyásolja a vételárat. Akkor arra jutottunk, hogy a nyári szezonban különösen érdekli a vevőket egy medence vagy egy klíma, de azt is fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben az extrák fenntartási, karbantartási költségeivel is számolnak a leendő tulajdonosok. Az okos tulajdonos fejével gondolkodva jó kérdés, hogy megéri-e beruházni egy-egy újításra a lakásban, hogy utána több pénz kerüljön a zsebünkbe. Egy klíma, beszereléssel együtt nagyjából 500-800 ezer forint, ami, ha bérlésről beszélünk, a plusz havi 40 ezrekkel valamivel több mint egy év alatt térül meg. Egy medence, akár több milliós tétel is lehet, viszont a klímához viszonyítva kisebb az értéknövelő faktora.

A szakértők szerint alapvetően kevésbé befolyásolja a döntést egy medence megléte és sokkal jobban aggódnak a felmerülő rezsiszámla miatt a leendő vásárlók. Kíváncsiak voltunk arra, leginkább az adás-vételekre fókuszálva, hogy mik azok az értéknövelő tényezők, amelyekért mérhetően több pénzt is kifizetnének az ingatlant keresők. A Pénzcentrummal szakértőket kérdeztünk és összegyűjtöttük azokat az extrákat, tulajdonságokat, amelyek egészen biztosan kifizetődőek. Lássuk 2024 legjobb ingatlan-tuningjait!

Lokáció, minőség, állapot

A 2024-es ingatlanpiacon továbbra is elsődleges a lokáció Benedikt Károly, a Duna House, PR és elemzési vezetője szerint. Számít az ingatlan fekvése, külső-belső állapota, elosztása és manapság már a magas minőségű anyagok felhasználása és a modern műszaki megoldások is szempontok lehetnek a vásárlásnál. Egy új építésű ingatlannál különösen észlelhető, de egy felújított lakás esetében is figyelnek a vevők a szaniterek, burkolatok minőségére és a gépészetre, amely biztosíthatja a jobb energiahatékonyságot és a megálmodott kisebb rezsi számlát is.

Nem csak a luxusotthonoknál, már a középkategóriás ingatlanok esetén is a valódi minőségre irányul a kereslet”

– fogalmazott a szakértő.

Ilyen megoldások lehetnek például a klíma helyett a mennyezethűtés, a hőszivattyús fűtés, valamint a beépített szellőzőrendszerek.

Az otpotthon.hu ingatlanhirdetési portál és az OTP Bank közös kutatása szerint a megkérdezettek 34 százalékának nagyon fontosak az olyan beruházások egy ingatlannál, mint a napelem vagy a jól szigetelő nyílászárók, amelyekkel az energiahatékonyság javítható. Bohus Péter, az OTP Otthon PR vezetője is egyetért abban, hogy a vevők a minőséget keresik és számít az ingatlan állapota.

A legfontosabb értéknövelő vagy csökkentő szempont viszont az ingatlan állapota. Ezután a rezsiköltség, a szigetelés hiánya vagy megléte, a nyílászárók állapota”

– részletezte.

Benedikt Károly elmondta, hogy a modern, korszerű megoldások mind az új, mind a használt ingatlanok piacán jelentős értéknövelő tényezőként hajtják fel az árakat. A fővárosi újépítésűek átlagos négyzetméterára 2024 második negyedévében elérte az 1,4 millió forintot. Az elkelt új lakások így 900 ezer és 2,7 millió forint közötti négyzetméteráron találtak gazdára ebben az időszakban. A budapesti újépítésű projektek árazásában jelentős szerepe van a műszaki tartalomnak is Benedikt Károly szerint, így például a valóban korszerű, luxusingatlanokat keresők körében kedvelt II., XII., illetve a XI. kerület sasadi területein egyre általánosabb a 2-3 millió forint körüli négyzetméterár.

A használt ingatlanok piacán is jelentős, árbéli különbség érezhető például egy lakható és egy kiváló minőségben felújított, korszerűsített ház vagy lakás között. A fővárosban az első félév során értékesített, lakható ingatlanok átlagos négyzetméterára 770 ezer forint volt, míg a nagyon jó állapotúakat 1,07 millió forintos átlaggal vásárolták meg négyzetméterenként”

– ismertette az adatokat a szakértő.

Ez alapján a lokáción túl, amely inkább egy adottság és nem egy javítható tényező, az ingatlan esztétikai, műszaki állapota 40 százalék körüli eltérést is jelenthet a négyzetméterárakban.

Ez kell a népnek!

Az Otthon Centrum szerint a jó lokáción, a felújított állapoton és a könnyen elérhető szolgáltatásokon túl, a szép panoráma vagy egy garázs is csábító lehet a vásárlóknak. Azonban mivel egy ingatlanvásárlása a legtöbb ember számára élete legnagyobb kiadása, szinte mindenki alaposan megfontolja a döntést és nem feltétlenül mozgat meg néhány hozzáadott extra tömegeket. Jó lehet egy távolról vezérelhető hűtés-fűtés a szakértő szerint, de nem jelentős a választás szempontjából, viszont egy napelem nagyobb mértékben növelheti az ingatlan árát.

Bohus Péter elmondta, hogy az OTP Otthon keresései között értéknövelőként a fűtés típusa is gyakran szerepel. De kevesebben gondolják fontosnak, hogy bútorozott-e például a lakás. Meglepő módon valamivel többeknek számít, hogy mikor költözhető az ingatlan, így a birtokbaadás is lehet értéknövelő. Ezen kívül jól mutathat extraként: az erkély, a terasz, a medence, a napelem és a wellness is. Hozzáfűzte, hogy az ingatlanpiac szezonális jellege miatt tavasszal és nyáron megnő például a nyaralók iránti kereslet és ilyenkor többen keresnek medencés ingatlant, mint például karácsonykor.

Idén januárban a leggyakrabban keresett értéknövelő tényező a lift volt, 11. helyen még a „kertkapcsolatos” keresőt sorolhatjuk az értéknövelő kategóriába. Júniusban viszont a lift mögött megjelent a klíma keresőszó is és a 20 leggyakoribb kifejezés közé került a medence és a kert is"

– fejtette ki.

A szakértő tapasztalatai alapján a legfontosabb árképzők a fent említett lokáció, állapot, ingatlan típus, viszont az egyedi példákon keresztül látható, hogy egy-egy technológia vagy tulajdonság megléte milyen arányban módosíthatja az árat.

Cegléden például akár 50 ezer forintos négyzetméterár emelkedést is eredményezhet egy medence az ottani átlagos 425 ezer forintos négyzetméterárakhoz viszonyítva. Siófokon átlagosan 930 ezer forintba kerül a családi házak négyzetmétere, viszont a medencéseket már inkább 1,5 milliós vagy ennél is magasabb árral hirdetik”

– mondta.



A megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy az ingatlanvásárlásnál akkor lehet leginkább szempont ezeknek az extráknak a megléte vagy éppen hiánya, ha az alapvető igényeknek megfelel a kiszemelt ingatlan. Ha belefér a vásárló büdzséjébe a vételár és a lokáció is jó, akkor számíthat a többi „ingatlan-tuning”.