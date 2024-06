Rengeteg magyar nyúlt mellé méregdrága kerti medencéjével: így csak pénzkidobás az egész?

Egyre többen döntenek úgy, hogy saját medencét telepítenek a kertjükbe, hiszen így a nyári forróságban egy kis felüdüléshez lényegében ki sem kell mozdulniuk. Ha családi házban élünk és a medencének állandó helye lehetne az udvaron, akkor érdemes megnéznünk a szupermarketek néhány tízezres pancsolói mellett, a drágább, de tartósabb, épített típusokat is. Ezek a darabok komolyabb beruházást igényelnek, de az ingatlanunk értékét is növelhetik.

Gyors megoldás lehet az elviselhetetlen hőségben beszaladni a legközelebbi üzletbe és egy azonnal beüzemelhető puhafalú medencét vásárolni. Ezekből is több méretet, formát és minőséget kínálnak az áruházak, de a családi méretért és a strapabíróbb anyagokért borsos árat fizethetünk.

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen típusok közül válogathatunk, ha nem szeretnénk télre eltenni a medencénket és egy kevésbé szezonális megoldást keresünk. Talán idén nyárra már késő nekiállni megépíteni az új medencénket, de érdemes tájékozódni, hogy összevethessük igényeinket és a pénztárcánk adta lehetőségeket a különböző opciókkal. Most a medencék népszerűségét, típusait vizsgáltuk, illetve utánajártunk, hogy mire figyeljünk, ha egy komolyabb darabra ruháznánk be.

Milyen típusok közül választhatunk?

A lehetőségek száma szinte végtelen, ha elkezdünk a kivitelezők kínálatában böngészni. Ezúttal törekedtünk a legnépszerűbb, legismertebb típusokat összegyűjteni, árkategória szerint növekvő rendben.

Fémfalú, fémpalástos medencék

A szakemberek ezt a típust nevezik belépő kategóriának: a legegyszerűbb és legolcsóbb modellek tartoznak ide. De még egyszerűsége ellenére sem szabad összetéveszteni az áruházakban kapható fémfalú, merevítős, fóliás medencékkel. Általában a medence oldalfalát egy vastag acél palást merevíti, majd az aljzatbetonnal alkotta formába kerül a medence fólia, egyfajta vízzárórétegként is. Ezek a típusok csak kör vagy szabályos ovális formával kaphatók, viszont többféle méret közül válogathatunk. A fóliát körülbelül 15 évente érdemes cseréltetni.

Polipropilén (PP) medencék

Népszerűek az úgynevezett PP, műanyag medencék, mivel viszonylag jó áron elérhetőek és a telepítésük is rendkívül gyors. Ezek a műanyag medencék vasalt aljzatbetonon állíthatóak fel és a medence alá még egy lépésálló szigetelés is kerül. A medence oldalához egy másik, jellemzően vastagabb típusú szigetelés kerül, majd a munkagödröt speciális töltőanyaggal töltik fel. Formája lehet kör, ovális, szögletes, vese, csónak vagy bármilyen egyedi ötlet. A méret szempontjából a medence úszófelülete nem haladhatja meg a 320 centimétert a közúti szállításhoz. Ha ennél nagyobbat szeretnénk, akkor darabokban, helyszíni hegesztéssel tudja vállalni a munkát a kivitelező.

Épített medence

Az épített medencék esetén több megoldásról beszélhetünk, viszont ami biztos, hogy ez a típus kínálja a legnagyobb szabadságot a vásárlóknak. Végtelen forma, alapanyag, méret közül válogathatunk a helyszín adottságaihoz és saját igényeinkhez igazodva. Sok otthonban találkozhatunk a zsalukő alapú, fóliás medencékkel. Zsalukőből építik meg a testet, majd ezt öntik ki betonnal. A belsőt ezt követően borítják be a fóliával. Ez a medence tényleg bármilyen formájú, mélységű lehet és lépcsők is kialakíthatóak benne. Élettartama közel a duplája a fémfalú medencéknek: akár 30 év is lehet, viszont a fóliát itt is érdemes 15-20 évente cseréltetni. Ha a fólia nem szimpatikus körbe nézhetünk a csempézett medencék között is. Ezeknél a típusoknál a vízzáró funkciót a fólia helyett a plusz szigetelőréteg és a csempézés során használt anyagok adják.

Kerámiamagos poliészter medence

Ezek a medencék csalóka módon, nem azonosak a már bemutatott PP medencékkel. A kerámiamagos poliészter medencék egy speciális gyártási eljárással készülnek. Felépítésük, és az alapanyagok rétegrendje adja tartósságát, minőségét. A kész terméket egyben szállítják ki a helyszínre és így építik be az előkészített helyszínre.

Tippek a választáshoz

A Dr. Bertényi Uszodatechnika szakértő tanácsai alapján összeszedtük, hogy miket érdemes figyelembe venni a medence kiválasztásánál.

Forma és méret

A méret kiválasztásánál meghatározóak a kijelölt terület adottságai, ezen kívül fontos átgondolni, hogy milyen célra használnánk a medencét: úszás, labdázás, ugrálás, pihenés és üldögélés. Magyarországon a legtöbb magánmedence 6-8 méter hosszúságú, 3-4 méter széles és 1,5 méter mély. A formák tekintetében nagyon széles a skála. A legnépszerűbbek hazánkban a téglalap és szabályos ovális medencék.

Feszített vagy süllyesztett víztükör

A feszített víztükrű medencéknél, a medence teljesen fel van töltve vízzel, vagyis olyan mély a víz, amilyen magas maga a medence. Ez egy költségesebb megoldás és nagyobb gépészeti térre, ezáltal nagyobb területre van szükség a kiépítéséhez.

A süllyesztett víztükrű medencéknél átlagosan 15 centiméterrel van lejjebb a víz a medence pereméhez képest. Ez alapján a leggyakoribb 1,5 méteres mélységnél a valós vízmélység 135 centiméter körül van. Magyarországon a magánmedencék 90 százaléka süllyesztett víztükrű.

Hány hónapot szeretnénk használni?

Legtöbben a 27-28 fokos vízhőmérséklettel szeretnek medencézni a kertben. Egy fűtés nélküli medencét maximum 2-3 hónapig tudunk kényelmesen használni a kiszámíthatatlan nyári időjárás mellett, ezért, ha ennél többször szeretnénk fürdőzni, akkor át kell gondolnunk a fűtés és fedés beszerelésének lehetőségét.

Drága medence = értékes otthon?

Kérdésünkre Benedikt Károly, a Duna House marketing és PR vezetője elmondta, hogy az elmúlt évek eseményei jelentősen átformálták az ingatlanpiaci keresletet. A korábbihoz képest növekedett az igény a természetközeli és a medencés ingatlanok iránt is. Emellett egyre többen költenek saját medence kialakítására is.

A szakértő szerint azért még nem szállt el teljesen a piac, az átlagos vagy jól felszerelt házaknál egyelőre még csak az olcsóbb, könnyebben telepíthető vagy költöztethető fémvázas, merev-, puhafalú medencékkel találkozhatnak a vevők.

Mivel ezeket a medencéket igény esetén el is lehet szállítani, ezért nincs hatásuk az ingatlan eladási árára

-fogalmazott.

Egy prémiumabb kategóriát képvisel és befolyásolhatja az árat, ha a területen épített medence van. Benedikt Károly kiemelte ugyanakkor, hogy ezek a medencék továbbra sem számítanak olyan sokat az árazásnál, mint például a lakóingatlan elhelyezkedése, állapota vagy energetikája.

Hozzáfűzte, hogy az energiaárak emelkedése miatt, viszont sokan most többször átgondolják a medencés ingatlanok vásárlását, hiszen a fűtés, tisztítás, karbantartás költségeivel, könnyedén megugorhatnak a legtakarékosabb orrhon háztartási rezsi költségei is.

Szükségünk van engedélyre?

Ha kijelöltük a megfelelő helyet és kiválasztottuk a formát, típust, akkor valójában csak a család többi tagjától kell engedélyt kérnünk. A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint ugyanis lakossági, magáncélú felhasználás esetén a medencére nem kell építési engedély.

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ez nem azt jelenti, hogy bárki, bármikor és bárhol áshat és építhet. Az építés előtt a helyi önkormányzatnál is érdeklődjünk a Helyi Építési Szabályzat és a Településkép Rendelet részleteiről. Gyakran előfordulnak speciális, helyi szabályozások, korlátozások, amelyekről nem árt időben tudni. Illetve figyelembe kell venni a telekre vonatkozó beépíthetőségi százalékot, mert azt továbbra sem szabad túllépni.