Itt a friss lista, ezek a legdrágább utcák Budapesten: aranyáron veszi itt a lakásokat a magyar elit

Kedvenc helyek, ikonikus terek és utcák, turistacsalogatók és kulturális csomópontok. Minden városban fel tudnánk sorolni a legnépszerűbb helyeket, ahol szívesen töltenek időt az emberek. Általában ezek a trend helyszínek az ingatlanvásárlásoknál is keresettek, a megugró igényekkel együtt pedig az árak is magasabbak lehetnek. A Pénzcenztrummal összegyűjtöttük Budapest 10 legdivatosabb utcáját és ingatlanszakértőket kérdeztünk a dobogós helyekről.

Bármilyen méretű településről beszélünk, mindenhol megvannak azok a kultikus helyszínek, amelyeket szívesen keresnek fel a helyiek vagy éppen a turisták. Lehetnek ezek például fiatalok találkozópontjai, népszerű szórakozóhelyek, jelentős történelmi események emlékeit őrző terek vagy éppen közlekedési csomópontok, ahol mindennap áthaladunk.

Egy nagyváros esetében még több olyan utcát és teret, népszerű épületet sorakoztathatunk fel, amely közel áll az emberek szívéhez. A színházak sorának otthont adó Nagymező utca, a Király utca és a Kazinczy utca éttermeivel, szórakozóhelyeivel és romkocsmáival, illetve az újhullámos kávézókkal, galériákkal, éttermekkel tarkított Bartók Béla út is divatos helynek számít manapság. De töretlen népszerűségnek örvend a magyar Champs-Élysées, az Andrássy út vagy éppen a történelem keserédes epizódjait mesélő Pozsonyi út.

A Pénzcentrummal korábban már írtunk a legdrágább városokról és nyári cikksorozatunkban pedig régiónként vizsgáltuk a települések népszerűségét a lakosságszámának növekedése alapján. Most Budapest 10 legnépszerűbb utcáját kutattuk fel, ezúttal ingatlanpiaci szempontból vizsgálva a trendeket. A legdivatosabb helyekről ingatlanszakértőket kérdeztünk.

Az Otthon Centrum szakembere szerint nem könnyű feladat a népszerűség mérése, hiszen az adás-vételek száma az adott földrajzi egységben elérhető ingatlanok számával korrelál. Ott tud lenni nagyobb számú tranzakció, ahol sokan élnek vagy sokan költöznek oda és nagyobb a kínálat. Ez alapján az ár is lehet egyfajta értékmérő, hiszen ahol sokan keresnek ingatlant és kevesen adnak el, ott magasabb az ár és nevezhetjük „jó helynek”.

Kérdés, hogy valóban a legdrágább környékek a legnépszerűbbek-e vagy egyszerűen arról van szó, hogy kevés a piacon megjelenő kínálat és nagy a kereslet. A lista összeállításánál abból indulunk ki, hogy ahol növekszik a kereslet, az kedvelt helyszín, ezért a legdrágább területeket, utcákat vettük alapul a TOP10-hez.

A Duna House hónapról hónapra vizsgálja vevői között a különböző preferenciákat. A június havi DH Barométer alapján 19 százalékos népszerűséggel a XIII. kerület vezette a fővárosi kerületek sorát. A népszerű II. és XI. kerület ezúttal nem kerülhetett dobogóra, ugyanis a befektetők körében keresett Erzsébetváros lett a második, 15,9 százalékkal és a harmadik pedig Zugló. Fontos kiemelni, hogy a XIII. kerület előkelő helyét a listán a nagy számban épülő és elérhető új lakásoknak is köszönheti.

A fővárosban az utóbbi években negatív volt a vándorlási mérleg, kivéve néhány kerületet, ahol vándorlási többlet keletkezett. Ilyen a XIII., a XI. és a IX. kerület is. A lista nem meglepő, ezen kerületekben épül a legtöbb lakás (bővül a kínálat), újulnak meg láthatóan városrészek (javul a környezet minősége), amellett, hogy közlekedésileg is igen jól ellátottak”

– mondta az Otthon Centrum.

Hozzáfűzte, hogy ezzel szemben a külső pesti kerületek rendelkeznek a legnagyobb vándorlási veszteséggel (több az elköltöző, mint a beköltöző). Ettől függetlenül viszont nem lehet azt mondani, hogy ezek ne lennének keresettek, mert jellemzően a legtöbb kertvárosi családi házat kereső család azért választja az agglomerációt, mert nem talál az anyagi lehetőségeinek megfelelő ingatlant a külső kerületekben.

A szakértő szerint utca szinten népszerűséget mérni nagyon nehéz, mivel a lakáskeresőknek több jól elkülönülő fő csoportja van. Népszerűség tekintetében így a fiatalok hagyományosan inkább a belvárost preferálják úgy, mint a külföldiek. A kisgyermekes családok, gyerekvállalás előtt állók kertvárosi részeket keresnek, ezért gyakran választják a külső kerületeket vagy az agglomerációt. Az idősebbekk a csendet és a zöld környezetet keresik, motiválja őket a minőségi váltás lehetősége. Ez a korosztály szívesen vásárol Budán, magasabb presztízsű környékeken.

A legdrágább utcák esetében egyértelműen visszatért a főváros budai és pesti városrészeinek különbsége azzal a mintázattal, hogy a drágább utcák egyértelműen Budán találhatók”

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ebben az Otthon Centrum szakértője is egyetért, hiszen aktuális tapasztalatai alapján a legtöbb budai kerület téglalakások terén árban még a belvárost is megelőzi. Az I., a II, a III., a XI. és a XII. kerületben is 1,1-1,3 millió forint volt a fajlagos átlagár. Ezt az árszintet pedig csak az V. és a már említett XIII. kerület volt képes megközelíteni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ingatlanadattára a 2015-2022 közötti időszakra vonatkozóan utcaszinten is elérhetővé tette az adatokat. A listán 2022-ben négyzetméterárak tekintetében a főváros legdrágább utcája a XII. kerületi Költő utca volt, ahol 2,5 millió forint volt a 2022-es év során értékesített ingatlanok átlagos négyzetméterára, míg a legolcsóbb a X. kerületi Hős utca volt, 223 ezer Ft/négyzetméteres átlaggal.

A 2022-es KSH adatok alapján a TOP10-es lista (utca, átlagos négyzetméterár-ezer forint/négyzetméter):

XII. kerület, Költő utca: 2293 V. kerület, Vécsey utca: 2259 I. kerület, Orom utca: 2181 II. kerület, Cserje utca: 1977 XII. kerület, Dobsinai utca: 1909 V. kerület, Aulich utca: 1778 I. kerület, Úri utca: 1767 V. kerület, József nádor tér: 1737 II. kerület, Szemlőhegy utca: 1713 II. kerület Lepke utca: 1691

Az ingatlan.com 2023-ban megvalósult tranzakciói alapján a top10 legdrágább utcából 9 a budai kerületekben található, és csak egyetlen pesti utca került be a legfelkapottabb és legdrágább közterületek közé. Balogh László szerint korábban a centrumtól való távolság volt a döntő függetlenül attól, hogy az adott utca Budán vagy Pesten helyezkedik el. Így fej-fej mellett versengett a legdrágább közterületek címéért az V. és a XII., I., vagy II. kerület. Mostanra viszont egyértelműen elmondható, hogy Buda népszerűbbnek számít, és azon belül is a jó lokáció, zöldövezeti utcák a legértékesebbek.

A portál 2023-as tranzakciói alapján összeállított legfrissebb TOP10-es lista (utca, átlagos négyzetméterár-ezer forint/négyzetméter):

II. kerület, Józsefhegyi utca: 2073 II. kerület, Vérhalom utca: 2070 I. kerület, Márvány utca: 2002 II. kerület, Lotz Károly utca: 1856 XII. kerület, Dolgos utca: 1848 XIII. kerület, Marina sétány: 1723 XI. kerület, Hosszúréti utca: 1659 II. kerület, Szemlőhegy utca: 1657 II. kerület, Rózsahegy utca: 1646 XI. kerület, Pálinkás Antal utca: 1643

A témával kapcsolatban Benedikt Károly a Duna House marketing és PR vezetője hangsúlyozta, hogy minden városban vannak olyan területek, ahol az utcán belül is óriási árkülönbségekkel lehet találkozni. Kiváló példa erre a Király utca is, amelynek Erzsébet körúton belüli része keresettebb, míg a Lövölde tér és a körút közötti házszámok esetében már valamivel alacsonyabb árakon is ingatlanhoz lehet jutni.

Egy adott területen akár 10-20%-os négyzetméterárbéli különbségek is mérhetők attól függően, hogy mely részen helyezkedik el az adott, eladásra kínált ingatlan”

– mondta.

A megkérdezett szakértők szerint minden vásárló és érdeklődő más, vannak olyanok akiket kifejezetten vonz a történelmi jelleg, de olyanok is, akiket a modern környezet és a fejlett infrastruktúra érdekel jobban. A lokáció értékéhez mindkét tényező hozzátartozik, kiemelve a zöldfelületek és a zöldterületek értéknövelő jellegét.

Balogh László szerint sokszor ez az új, modern városrészek esetében könnyebben kialakítható és a megfelelő tereprendezések után, így a földből kinövő, jó lokációval rendelkező, új lakóparkok és városrészek 5-10 éven belül Budapest és Magyarország legnépszerűbb környékeivé válhatnak.