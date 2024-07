Ilyen házakat vesz most a magyar elit: ez ám az igazi dőzsölés nyáron

A hőségben az egyik legjobb megoldás, ha a saját házunkban alakíthatjuk ki az enyhülést hozó otthoni strandot. A Pénzcentrummal korábban már bemutattuk a medence kínálatot és, hogy milyen árakon szerezhetjük be az ideiglenes, illetve az épített medencéket. Egy jól megépített medence, viszont a házunk értékét is növelheti. Szakértőket kérdeztünk róla, hogy valóban többet adnak-e a vásárlók 2024-ben egy medencés ingatlanért.

Még több mint egy hónap van hátra a nyárból és a meleg rekordok után valószínűleg ez az időszak is hoz néhány nap forróságot. Korábban bemutattuk már azokat a diszkontáras termékeket, amelyekkel felturbózhatjuk az otthoni oázist. Összegyűjtöttük a szupermarketekben is kapható, egyszerű medencéket és sorra vettük az épített medencék típusait is.

Cikkeinkben törekedtünk tippeket adni, hogy mikor, melyik opció lehet a legmegfelelőbb, ha otthoni fürdőzéssel enyhítenénk a kánikulát. Írtunk róla, hogy az ideiglenes megoldások, felfújható és fémvázas medencék pénztárcabarát termékek, azonban, ha több évre gondolkodunk érdemes megfontolni az épített medence kialakítását is. Ezúttal azt vizsgáltuk, hogy mi van, ha olyan ingatlant vásárolnánk vagy éppen adnánk el, ahol már van medence. Szakértőkkel beszéltünk a medencés ingatlanok piacáról és arról, hogy értéknövelő tényező lehet-e 2024-ben a kiépített fürdőzési lehetőség.

Az OTP Ingatlanpont válaszában elmondta, hogy az állományukban alapvetően alacsony a medencés ingatlanok száma, ezért nem lehet a teljes piacra vonatkozó trendekről beszámolni.

Megkereséseink alapján azt kijelenthetjük, hogy a medence megléte nem alapvető elvárás egy családi, kertes ház esetében”

– fogalmazott a szakértő.

Hozzáfűzte, hogy amennyiben a medence megfelelő minőségben készült és jól karbantartott, növelheti az ingatlan értékét.

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője szerint az elmúlt évek történései alapjaiban formálták át az ingatlanpiaci keresletet. A néhány évvel ezelőtti járványidőszakhoz kapcsolódó kijárási tilalom, a saját kerttel rendelkező, családi házak felé fordította a vevői érdeklődést és a medencés házak iránti kereslet is megnőtt. A későbbiekben ez a tendencia nem folytatódott, de bizonyos helyzetekben valóban növelheti az ingatlan értékét a medence megléte, azonban nem mindegyik típus.

A jelenlegi ingatlanpiacon az átlagos vagy jól felszerelt házak esetében legtöbbször még nem épített, hanem a gyorsabban és kedvezőbb áron telepíthető medencékkel találkozhatnak a vevők, hiszen a merev, fémvázas, puha falú medencék elhelyezése jóval olcsóbb”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta Benedikt Károly.

Kiemelte, hogy mivel ezek a medencék nem helyhez kötöttek és igény esetén másik ingatlanba költöztethetőek, ezért egyáltalán nem biztos, hogy a tranzakció részét képezik. Ezáltal sem az érdeklődésre, sem az eladási árra nincs komoly hatásuk.

Egy épített medence már inkább befolyásolja az árat, azonban a lakóingatlan elhelyezkedése, állapota és energetikája, valamint a telek nagysága továbbra is jóval hangsúlyosabb az árképzés során”

– hangsúlyozta a DH szakértője.

Kifejtette, hogy a pandémia időszakában valóban egyértelműen előnyt jelentett a medence, viszont az energiaárak változása óvatosságra intette a vásárlókat. A jelenlegi helyzetben a vevők alaposan megfontolják, hogy megéri-e medencét üzemeltetni az otthonukban, hiszen a fenntartási költségekkel is számolni kell. A feltöltés, felfűtés és tisztán tartás pedig befolyásolhatják a megvásárolni kívánt ház rezsijét.