Olyan csók csattant az uszodában Kapás Boglárka és férje között, hogy belepirulsz + fotók

Elképesztő fotósorozat készült a világbajnok magyar úszóról és férjéről - úgy tűnik, Bogi egyhamar nem lép ki a medencék mellől sem, ha aktívan nem is versenyez már.

Úgy tűnik, egyelőre nem szándékozik teljesen elszakadni az uszodától, a víztől Telegdy-Kapás Boglárka. A világbajnok, olimpiai ezüstérmes úszó bár a tavalyi év végén visszavonult a versenyzéstől, saját közösségi oldalain most is rendsezresen posztol olyan bejegyzéseket vagy sztorikat, melyek helyszíne az uszoda.

Ez történt most is, az egykori olimpikon férjével, Telegdy Ádámmal közös fotósorozaton pózol gegy uszodában, és a képek tanúsága szerint persze egy szerelmes házastársi csók is elcsattant. Bogi kiváló formában van a visszavonulása után is: a képeket látva akárki nehezen lenne meggyőzhető, hogy az úszónő egyhamar elszakad a medencéktől - és ez valószínűleg nem is áll szándékában. A fotókat itt meg is nézheted:

Telegdy-Kapás Bogiról akkor is írtunk, amikor még aktívan versenyzett: tavaly nyáron élete utolsó olimpiáján, Párizsban betegen versenyzett, de így is be tudott jutni a középdöntőbe fő számában, a 200 méteres pillangóúszásban.

címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA