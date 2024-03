Szabályosan menekülnek ezekből városokból, falvakból a magyarok: a pénz sem tartja vissza őket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt években egyik válság jött a másik után. A rezsiválság, a horrorinfláció, a magas lakáshitel kamatok - csak hogy néhány közelmúltbeli faktort említsünk - elvették a magyar családok kedvét az otthonteremtéstől. Bár idén már a babaváró hitel is csak jóval szűkebb réteg számára érhető el, 2024-ben új lendületet adhat a családik otthonteremtési kedvezmény (CSOK) átalakítása, a "városi csok" megszüntetése, a "falusi csok" újrakalibrálása és a Csok Plusz hitel bevezetése. A falusi csok 2024-től 2631 településen érhető el, de nem mindegyik faluba lehet érdemes odaköltözni. A Pénzcentrum most annak járt utána, mely falusi csokos települések voltak az elmúlt évek sztárjai, és hol tűnik megállíthatatlannak az elnéptelenedés a támogatás ellenére is.

A Pénzcentrum friss lakossági számadatokon alapuló cikksorozatában eddig már foglalkoztunk azzal, hogy melyek Magyarország slágertelepülései, ahová az elmúlt években a legtöbben költözhettek, illetve melyek a leginkább elnéptelenedő falvak, városok. Már azt is megvizsgáltuk, mi a helyzet az egyik legfrekventáltabb régiónkban, a Balaton környékén, illetve górcső alá vettük a budapesti agglomerációt is. Jelen cikkünkben pedig azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben változott településenként az állandó lakosságszám azokon a helyeken, ahol fel lehet venni a falusi csokot 2024-ben. Ez jó támpont lehet azok számára, akik vidéken keresik lakóhelyüket: ahol ugrásszerűen nő a lakosok száma, ott bizonyára sok a beköltöző, sokan találják vonzónak lakóhelyként azt a települést. Ahol pedig nagy mértékű csökkenés látszik, onnan valószínűleg inkább elköltöznek a lakók, ha megtehetik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A friss falusi csok listán számos olyan települést találunk, ahol az elmúlt egy, illetve 5 év során ugrásszerűen nőtt a lakosok száma. Ugyanakkor az is látható, hogy rengeteg a kis falu, ahol látszólag megállíthatatlan az elnéptelenedés. A Belügyminisztérium friss lakossági statisztikái alapján amíg 2023. január 1-től 2024. január 1-ig országosan és Budapesten 0,4, a városokban 0,6 százalékkal csökkent a lakosságszám, a falvakban elenyésző csökkenés mutatkozott. 2019-hez képest pedig az országban 1,8, a fővárosban 3,7 százalékkal csökkent az állandó lakosok száma, míg a községeké és nagyközségeké 1 százalékkal nőtt. Azt fontos előre kiemelni, hogy a lakosságszám változás önmagában nem pusztán a beköltözőket és elköltözőket mutatja, hanem a születések és halálozások is befolyásolják az adatokat. Viszont a kiugró növekedések, csökkenések mögött feltehetően nemcsak a helyi népesség gyarapodása vagy fogyása áll, hanem a vándorlásnak is fontos szerepe van ebben. Azt nem állítjuk, hogy a lakosságszám változása egy az egyben a költözőkkel lenne azonosítható, azonban ahol nagy arányban emelkedik a lakosok száma, valószínűsítjük, hogy kedvelt lakóhelyről van szó. A számokat ennek tükrében érdemes értelmezni. Azt gondolhatnánk, hogy a falusi csok szinte mindenhol elérhető falun, ez azonban tévedés. Az országban 2807 község és nagyközség található 2024-ben, valamint 94 olyan város is akad, ahol az állandó lakosság nem haladja meg az 5000 főt. A falusi csok pedig 2631 településen érhető el, köztük 86 városban. 236 községben és 26 nagyközségben pedig nem lehet igényelni a falusi csokot. Ráadásul hiába elérhető 2631 településen, nem mindenhol éri meg mindenkinek felvenni. Sok ugyanis a listában szereplők közül az elnéptelenedő, ürességtől kongó község, szellemfalu. EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan menekülnek ezekről a településekről a magyarok: kiürülnek az utcák, mitől ijedtek meg? Friss elemzésünkben Magyarország szellemfalvait tettük listára, és kiválogattuk azt is, hogy mely településeken szinte lehetetlen házat találni. Aki olvasta cikksorozatunk korábbi részeit, annak egyáltalán nem lesz meglepő, hogy a falusi csokos települések ranglistáján dominálnak az apró- és törpefalvak. Ez azért alakulhat így, mert ha az állandó lakók számának aránya alapján listázunk, egy 100 fő alatti lakosú településen az 5-10 fős különbség is nagynak számít. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ettől függetlenül még mindig jobban mutatja a települések népszerűségét az arányos növekedés, hiszen az ilyen apró községek esetében az a néhány fő, amivel nőni tudnak, valóban nagy eredmény. Mindenesetre számítási módszerből adódó anomália kiszűrése érdekében a későbbiekben az 1000 fő feletti lakosságszámú települések TOP50-es listáját is elkészítettük. Az egy év alatt végbement növekedést mutató lista első helyén Mezőörs áll, ami nem is olyan picike és 31 százalékkal nőtt a lakók száma 2023-ról 2024-re. Azonban ezt pedig egy nyilvántartási hiba kiigazítása okozta: 2022 őszén derült ki, hogy az 1989-ben elvileg Pérhez csatolt Mindszentpuszta területátcsatolása nem történt meg, így az önkormányzatoknak és a hivataloknak rendezniük kellett ezt a helyzetet. Így nemrég óta Mindszentpuszta ismét Mezőörshöz tartozik a nyilvántartások szerint is. Ha megnézzük a belügyi adatbázist, Pér lakossága 233 fővel csökkent 2023-ról 2024-re, Mezőörsé pedig 298 fővel növekedett. A kiugró növekedés tehát jórészt az átsorolás hatása lehet. Ha az 5 éves változást mutató listát nézzük, látható, hogy ugyancsak Mezőörs az egyetlen nagyobb település. Azonban nem lehet eltagadni, hogy kiugró eredménynek számít sok helyen a lakók számának növekedése. A borsodi Kékeden például 2019-es adatok szerint még 181 fő lakott, 2024-ben már 290-en. Vagy a Győr-Moson-Sopron-i Maglócán 100 főről 143-ra nőtt 5 év alatt a lakók száma, a Vas vármegyei Kőszegdoroszlón 234 főről 308 főre bővült az állandó lakók száma. A nagyobb lélekszámú helyek listáján egy év alatt végbement növekedésben szintén Mezőörs az első, de ennek a háttérokait már fentebb ismertettük. Második a Bács-Kiskun megyei Felsőlajos, harmadik a borsodi Farkaslyuk. Negyedik helyre a vasi Rum község jött fel, és ötödik helyen a Győr-Moson-Sopron-i Rábatamási áll. Nagy teljesítmény ezektől a településektől, hogy amíg országosan 0,4 százalékkal csökkent a lakók száma egy év alatt, még növekedni is tudtak 1,5 százaléktól 5,5 százalékig. Az ötéves növekedést mutató listán pedig a Győr-Moson-Sopron-i Nagyszentjános a második, harmadik Balatonakarattya, negyedik Zalacsány és az ötödik Rum. Mind a 4 település legalább 11 százalékos lakószám növekedést mutatott fel. A legnagyobb lélekszámú települések közül ki kell emelni Biharkeresztes (10,5%), Sződ (10,3%), Tápiógyörgye (7,1%), és Szalkszentmárton (4,7%) növekedését. Bár nem tettük külön toplistára, azért megvizsgáltuk a 4000 fő feletti településeket is a listában, hiszen sokan szeretnének népesebb helyre költözni. Egy év alatt az ilyen nagyobb helyek közül Biharkeresztesen, Dunavecsén, Szentmártonkátán, Kótajon, Rakamazon, Devecserben, Tokodon és Ásotthalmon nőtt legalább 0,5 százalékkal a lakók száma. 2019 óta pedig jelentősen nőtt a lakosság Biharkeresztesen, Törtelen, Perkátán,

Tokodon, Szentmártonkátán, és Dunavecsén. Teljesen elnéptelenednek ezek a falvak Számos példát találhatunk a számokat vizsgálva arra is, hogy hiába elérhető valahol a falusi csok, attól a népességcsökkenés nem fog megállni. Ehhez nemcsak kedvezményes lakásvásárlási lehetőség, hanem sok más feltétel is szükséges lenne. Ha megnézzük, hogy 2019 óta hol csökkent a leginkább az állandó lakosok száma, azt láthatjuk, hogy megint csak a kisebb települések dominálnak a listában. Ezúttal is külön kigyűjtöttük az 1000 fő feletti településeket: A 4000 fő feletti, jóval nagyobb települések közül ki kell emelni Mezőhegyes, Záhony, Kunmadaras, Pétfürdő, Tab, Csenger és Jászkisér településeket, ahol a népesség több mint 5 százalékkal csökkent. A 4000 fő feletti településeknek egyébként a harmadára sem jellemző (29,4%), hogy nőtt volna a lakószám 2019 óta, míg az összes falusi csokos településnek 37,8 százalékán látható növekedés. Ahogy a korábbi években, idén is cikksorozatban vizsgáljuk a magyarországi települések lakosságszám változását, melynek a slágertelepülések volt az első része, második pedig az elnéptelenedő falvak, városok. Foglalkoztunk a legfrekventáltabb Balaton-parti településekkel és a fővárosi agglomeráció településeivel is. Jelen cikkünk a falusi csok listán szereplő települések lakosságszám-változását vizsgálta, a következőkben várhatóan foglalkozunk még a fővárosi kerületekkel, magyar nagyvárosok lakosságszámának alakulásával, illetve más üdülőövezetek, tópartok környékével, mint amilyen a Tisza-tó. A sorozatunk már megjelent cikkei itt találhatók. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mi változott a falusi csok kapcsán 2024-ben? Új lakóház vásárlása esetén 2024-ben is a korábban érvényes CSOK támogatási összegek járnak a listában szereplő településeken. Vagyis 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek esetén 2,6 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint. 2024-től azonban a támogatás kizárólag az új építésű egylakásos lakóépületekre jár, az új építésű többlakásos lakóépületekben lévő önálló lakások megvételéhez nem lesz felhasználható. Használt lakás vásárlása esetén 2024-től a falusi CSOK összege, ha a vásárlással együtt együtt korszerűsítés és/vagy bővítés is történik 1 gyermek esetén 1 millió, 2 gyermek esetén 4 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forintra nőtt. Fontos, hogy a támogatásnak legfeljebb a fele fordítható vásárlásra. A falusi csok igényelhető csak felújítás céljából is már meglévő - akár korábbi csokkal vásárolt - ingatlan esetén. Az összegek ez esetben is emelkedtek. 1 gyermek esetén 500 ezer, 2 gyermek esetén 2 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint igényelhető. Valamivel több pénz jár, ha bővítés vagy egyszerre korszerűsítés és bővítés történik. Bővítésnek minősül a lakóház lakószobával való növelése, tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés. Korábban nem lakószobaként funkcionáló szoba átalakítására azonban nem jár támogatás. Ilyen esetben 1 gyermek után 600 ezer, 2 gyermek után 2 millió, 3 vagy több után pedig 7,5 millió forint. A falusi csokot meglévő és vállalt gyermekek után is igénybe lehet venni. Meglévő gyermeknek számít a 12 hetes magzat a 25 év alatti gyermekig. Előre vállalt gyermekek esetében a feleség életkora legfeljebb 40 év lehet. Gyermektelen fiatal házasok legfeljebb 3, egy gyermekkel rendelkezők maximum 2, kétgyermekesek legfeljebb 1 további gyermeket vállalhatnak. Egy gyermek vállalására 4 év, 2 vállalására 8 és három gyermek vállalására 10 év áll rendelkezésre. A falusi csok igénylésének részletes feltételeit a Portfolio ebben a cikkben foglalta össze. A preferált településeken a csok hitel is igényelhető. A jelenlegi piaci lakáshitelkamatokhoz képest jóval kedvezőbb a legfeljebb 3%-os fix kamatozású csok hitel. Ezt a hitelt meglévő gyermekek, de legalább 2 gyermek esetén lehet igényelni. Új lakás vásárlása esetén az összeg 2 gyermek esetében 10 millió, 3 vagy több gyermek esetében pedig 15 millió forint. Ha használt lakást vásárolunk és egyidejűleg korszerűsítünk, és/vagy bővítünk, a maximális összeg 2 gyermek esetében 5 millió, 3 vagy több gyermek esetében 7,5 millió forint. Nem szabad megfeledkezni a Családi Otthonteremtési Kedvezmény legújabb eleméről sem, a CSOK Pluszról. A csok+ legfeljebb 3%-os fix kamatozású lakáscélra felvehető jelzáloghitel, futamideje 10-25 év lehet. Különböző lakáscélokra 2,5-50 millió forint igényelhető. A csok+ hitelt házaspárok igényelhetik, ahol a nő igényléskor nem töltötte még be a 41. életévét. (Kivétel: 2025. december végéig akkor is megkaphatja a házaspár a kedvező kamatozású lakáshitelt, ha a nő idősebb, viszont már 12 hete várandósnak kell lennie.) A hitel igényléséhez legalább egy gyermeket kell vállalnia a családnak. A CSOK Plusz részleteiről itt írtunk bővebben. A CSOK-hitel és a CSOK Plusz együtt nem vehető igénybe. Fontos lehet még, hogy a csokkal vásárolt ingatlan illetékmentes, és a falusi csok esetében idén is megmaradt az áfa-visszatérítés lehetősége. Új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és 5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa továbbra is visszaigényelhető maradt, a lakásokra vonatkozó korábbi 150 négyzetméteres korlátot 2024-től eltörölték, csak a családi házakra vonatkozó 300 négyzetméteres felső határ maradt meg. A falusi csok 2024-től 2631 településen érhető el. A teljes listát innen lehet letölteni.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK