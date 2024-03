Hiába a lakáspiaci válság: ezen a környéken még mindig úgy viszik az ingatlanokat, mint a cukrot

A Velencei-tó környéke viszonylag könnyen vészelte át a lakáspiac tavalyi ledermedését. Nagy szerepe lehet ebben annak, hogy a Dunántúl második legnagyobb tavának partjára már nem elsősorban üdülőhelyként, hanem egy tiszta, békés, ám mégis nagyvárosközeli lakóövezetként tekintenek az otthont keresők- derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből.

Míg a Balaton partján az átlagosnál is súlyosabb volt a forgalom visszaesése tavaly, addig a közeli Velencei-tónál kifejezetten jól alakult az év; Lepsényi Kornél, az OTP Ingatlanpont velencei irodájának vezető értékesítési tanácsadójának elmondása szerint 2023-ban „rekordközeli” volt a bevételük. Főleg családi házakat tudtak eladni a 60-80 millió forintos ársávban.

A 100 millió forint feletti ingatlanokra csekély volt a kereslet, de ha akadt valami kuriózum, például egy jól megépített nádfedeles ház, arra találtak vevőt. Jellemzően nem üdülőket, hanem állandó lakhatási lehetőségeket kerestek a vásárlók. Hasonlót tapasztaltak tavaly a Balaton déli partjának ingatlanszakértői is, ám míg ott ez szokatlan volt, addig itt ez a természetes: a Velencei-tó vidékére már jó ideje leginkább a közeli főváros békés, tóparti agglomerációjaként tekintenek az otthonkeresők.

A Velencei-tónál tavaly – a gyenge évkezdés után – tavasszal indult be a piac, több lett az érdeklődő és nagyot nőtt a kínálat is. A hirdetésekben szereplő árak kisebb mértékben csökkentek, viszont azokból esetenként akár 10-20 százalékot is lehetett alkudni, és ez a lehetőség máig kitart. Az ingatlanszakértőket is egyre több ügyfél kereste meg, amiben Lepsényi Kornél szerint az is szerepet játszhatott, hogy értékesítést segítő újszerű technikákat is bevetettek, például elkezdtek drónfelvételeket használni az ingatlanok bemutatásánál.

A jó forgalom kitartott október-novemberig. Bár számítottak rá, hogy a CSOK szabályainak év végi átalakítása esetleg gerjeszt némi többletforgalmat, de ezt végül nem tapasztalták. Csak a turisták száma nőtt meg

– utalt arra a szakértő, hogy ugyan valóban szép számmal akadtak érdeklődők, de csak jöttek, néztek, visszamentek, és jellemzően nem vásároltak.

Az idei év indulását is az élénk érdeklődés és csekély tranzakciószám jellemezte. Lepsényi Kornél úgy számol, hogy január-februárban egy-egy ház eladásához mintegy kétszer-négyszer annyi bemutatásra volt szükség, mint a hazai lakáspiac lefagyása előtti időkben. Márciusra már több lett az üzletkötés, de a vevők igen válogatósak maradtak, hat rájuk a nagy választék varázsa. A közvetítő tapasztalata szerint „nehezen állnak le”, még akár az eladóval való megállapodás után is hajlamosak tovább keresni, és még újabb lehetőségeket akarnak megnézni. A külföldieket illetően a Velencei-tónál is hasonlóak a tapasztalatok, mint a Balatonnál. Ha esetleg felbukkannak a piacon, akkor is inkább az eladók között találhatók.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Például azok a németek, akik korábban itt vásároltak, most a nyugdíjas koruk közelébe érve inkább megválnak a helyi ingatlanjuktól. A gyerekeik, ha itt örökölnek, ugyancsak eladnak.

A keresleti oldalon nem hozott változást az új esztendő, a potenciális vevők továbbra is jellemzően a családjuk lakhatására keresnek legfeljebb 60-80 milliós, jó állapotú ingatlanokat. Korábban viszonylag sokan vásároltak telket a térségben a majdani építésre készülve, de egyelőre kevés az eladó új ingatlan, és azokra sincs nagy érdeklődés. A közvetítők ügyfelei között megjelentek olyan befektetők is, például korábbi apartman üzemeltetők, akik most szabadulni akarnak az ingatlanjaiktól. Ám ezekre – az igen magasra szabott áruk miatt – egyelőre ugyancsak nincs kereslet.

Az idei kilátások kapcsán Lepsényi Kornél azzal számol, hogy a márciusban már megtapasztalt forgalomjavulás tovább is kitart. Ezt segítheti, ha a kamatok csökkenésével – a tavalyi elmaradásuk után – visszatérnek majd a hitellel vásárlók is. Ugyancsak erősítheti a keresletet, ha a most még újdonságnak számító CSOK Plusz lehetőségeit egy kicsit jobban átlátják az emberek, és a két-három gyereket vállalni merő családok tényleges vásárlóként is megjelennek a piacon. Ám a szakember szerint – ha nem végeznek elég jó szakmai munkát – még ezek sem garantálhatják, hogy jó évet zárhassanak. Mert ahogy vallja, az eladáshoz ma már nem elég, ha csak felteszik a hirdetést egy ingatlanoldalra.