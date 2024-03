Angyalföld verhetetlen, Zugló viszont már előzi Terézvárost: ezek a lakások aranyat érhetnek hamarosan

20 hónap után újra 10 ezer tranzakció felett zárt az ingatlanpiac - közölte az egyik hazai ingatlanközvetítő. Az adásvételek felében jó állapotú ingatlanokra szerződtek az ügyfelek Kelet-Magyarországon. Felére csökkent a 30-40 év közötti vásárlók aránya a fővárosban tavaly februárhoz képest - sorolták az érdekességeket.

Fokozott kereslet mellett két éves csúcson a hazai ingatlanpiac

Februárban folytatódott az erős éveleji tendencia, ami nem csak az érdeklődés tekintetében, de már a tranzakciószámokat illetően is jelentős eredményeket hozott. A tavalyi évnél drasztikusan, 72%-kal erősebb forgalommal zárt februárban a hazai ingatlanpiac, amely éppen egy éve volt mélyponton. A Duna House által becsült 10 754 tranzakció 2024 januárjához képest 29%-kal volt erősebb, és újra átlépte a 10 ezres határt, ami utoljára 20 hónapja történt meg. A cég várakozása szerint az első negyedévben biztosan kitart majd az otthonteremtési támogatások és a csökkenő hitelkamatok okozta fokozódó ingatlanpiaci aktivitás.

Folytatódott az év eleji lendület az év második hónapjában is, azonban a nézelődők elkezdtek lemorzsolódni és helyükbe léptek a komoly érdeklődők, akik valós vásárlási szándékkal érkeztek a piacra. A Duna House Keresletindexe ennek megfelelően enyhe, 3 pontos enyhülést mutat az előző hónaphoz képest, azonban éppen megegyezik az elmúlt 12 év hullámzó ingatlanpiacának februári értékeiből számított átlaggal.

Az új év az erősebb kereslettel együtt az ingatlanárak országos emelkedését is meghozta. A vidéki házgyári lakások esetében lokációtól függően 1-4%-os irányárváltozás és 3-4%-os alku is társult a magasabb négyzetméterárakhoz, míg a téglaépítésűek tulajdonosai magasabb, 5-8%-os mértékben is csökkentették az árat a hirdetés során, ami mellé 6-7%-os vevői alkunak is teret hagytak. A belvárosi téglaépítésűek kivételével a fővárosi kerületek ingatlanjait illetően is áremelkedést mutatnak az adatok, az irányárváltozás 2-6, az alku mértéke 2-4% között alakult. Változás történt a minőségi preferenciát illetően is, ugyanis a fővárosban elérte a 10%-ot a megvásárolt ingatlanok között a felújítást igénylő lakások aránya, amire utoljára 2022-ben volt példa.

Emellett átrendeződött a budapesti piac a kerületek népszerűségét illetően is: háttérbe szorult a befektetők által kedvelt belváros és élre törtek a saját célra vásárlók között preferált területek. Továbbra is Angyalföld vezeti a sort, azonban Újbuda, a II. kerület, valamint Zugló keresettsége az ötödik és hatodik helyre tolta az erzsébet- és terézvárosi ingatlanokat.

A fővárosi ingatlanvásárlók többsége a 40-50 év közötti korcsoporthoz tartozott, míg a 30-40 éves korosztály jelenléte felére csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A legfőbb vevői motiváció a befektetési célú vásárlás volt, emellett a tavalyihoz mérten 7 százalékponttal, 24%-ra növekedett az első lakásukat vásárlók aránya. Befektetési céllal 50,1 millió forintot, első lakásra 44,6 millió forintot költöttek az ügyfelek.

Vidéken azonos arányban szerepeltek az adásvételek vevői oldalán a 30-40, valamint a 40-50 év közötti korosztály képviselői. A legerősebb vevői motiváció címet ezúttal két kategória, a befektetési célú vásárlás és az első lakás szerzése adta, szorosan utánuk következett a nagyobb ingatlanba költözők csoportja. Az első lakásukat vásárlók aránya 3 százalékponttal emelkedett tavaly februárhoz képest, míg a befektetők jelenléte 9 százalékpontot enyhült. Az első lakásukat vásárlók 32,9 millió forintot fordítottak ingatlanra, befektetési célú vételekre 36,9 millió forintot, nagyobb ingatlanra 56,6 millió Ft-ot szántak az ügyfelek a vidéki területeken.

A legfőbb eladási ok a fővárosban a korábbi ingatlanbefektetés, vidéken pedig változatlanul az örökölt ingatlan értékesítése volt. A budapestiek körében jelentős volt továbbá a nagyobb ingatlanba költözők aránya is, jelenlétük 8 százalékponttal erősödött az előző év februárjában mért adatokhoz viszonyítva.