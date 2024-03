Óriási bukta lehet sok magyarnak a napelemes pályázat: ezt jobb, ha tudják a magyar háztulajok

Senki nincs még elkésve, aki igényelni szeretné a napelemekből és energiatárolóból álló rendszerekre kiírt Napenergia Plusz Program vissza nem térítendő támogatását, de elővigyázatosnak kell lenni. Szakértők azonban felhívták a figyelmet, hogy nem minden akkumulátor tudja működtetni a rendszert áramszünet esetén, de arra is ügyelni kell, hogy a telepített eszközök kompatibilisek legyenek egymással. Érdemes olyan kivitelezővel együtt dolgozni, aki a pályázat megvalósítása után is a rendelkezésünkre áll.

A 75 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Program keretein belül ingatlanonként akár 5 millió forint támogatást nyerhető el a zöldenergia termelésére és eltárolása alkalmas modern napelemes rendszerek telepítéséhez. A pályázat január közepén indult, s bár a keretösszeg korlátozott, továbbra is nyitva áll az érdeklődők számára. Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. fejlesztési igazgatója a lehetőséggel kapcsolatban kiemelte, a tervezés során sokan nem járnak el megfelelő körültekintéssel az akkumulátorokat illetően, pedig a napelemekhez hasonlóan ezek is számos buktatót rejthetnek.

Mint fogalmazott, egy átlag felhasználó úgy gondolja, hogy hibrid inverterrel rendelkezik, ezért elvárása, hogy a rendszer áramszünet esetén is működjön. Csakhogy ez nem magától értetődő, de a legtöbb cég ezt elfelejti kommunikálni. „Ahhoz, hogy akkumulátoros megoldásban is működjön a rendszer, szükség van egy úgynevezett backup funkcióra. Ha ezt nem tudja az inverter, akkor áramkimaradás esetén hiába kapcsolgatjuk a villanyokat. Amennyiben a felhasználó ezt a helyzetet szeretné elkerülni, olyan invertert kell választania, ami rendelkezik ezzel a funkcióval. Solax inverterrel megvalósított rendszer esetében például eleve be van építve ez a funkció, tehát még kiegészítőkre sincs szükség ahhoz, hogy áramszünet alatt is legyen áram a háztartásban” – magyarázta.

Hozzátette, a backup funkció néhány tizedmásodperc alatt átkapcsol, azaz tulajdonképpen észrevehetetlen az áramszünet. Ugyanakkor ajánlott csak a legfontosabb eszközöket üzemeltetni erről, mert a jacuzzi, a szauna, vagy épp az elektromos sütő gyorsan lemeríti az akkumulátorokat. A telepítéskor tehát azt kell kérni, hogy a világítást, a kapumozgató motort, a redőnyt és a létfontosságú eszközöket kössék rá erre, a luxus áramfogyasztókat el lehet engedni. Ez egyébként jellemzően nincs benne a kivitelezési munkadíjban, külön csomagként lehet igénybe venni a kivitelezőknél.

Lehet bővíteni?

Házi Ádám szerint már a pályázat benyújtásakor el kell azon gondolkozni, hogy hosszú távon szeretnénk-e majd bővíteni az akkumulátort. Nem egyszer fordul elő, hogy a régi ügyfelek plusz napemeleket helyeznének el az ingatlanon, de vannak olyan inverterek, amik erre egyáltalán nem képesek. Ha a nagyobb tároló kapacitásra való áttérés lehetőségét szeretnénk nyitva hagyni, akkor jelezzük a kivitelezőnek és előre egyeztessük a rendszer technikai korlátait.

A szakember úgy folytatta, vannak olyan invertergyártók, akik maguknak gyártják az akkumulátort és egy csomagban árulják a kettőt, mások kompatibilitás listát adnak. „Tanácsolt lehetőleg egy gyártónak a termékeit választani, ellenkező esetben, ha meghibásodás történik, a két gyártó egymásra mutogat majd, és a problémát nehéz lesz megoldani. Ha mégis emellett döntünk, győződjünk meg róla, hogy a két eszköz megfelelő hatásfokkal működik együtt, mert sok esetben az energiaátalakítás alacsony hatásfokkal történik, vagy a készülék fogyasztása lesz magasabb a vártnál. Ami elsőre olcsónak és jónak tűnt, a használat során kiderülhet még sem volt a legjobb döntés” – mutatott rá.

Megjegyezte, persze vannak olyan inverterek is, amely mellé hagyományos savas akkumulátorokat is be lehet tenni, de olcsó húsnak híg a leve, gyorsan el fog romlani, és a vége csúnya ráfizetés lesz. Szerencsére a pályázat most ezeket az eszközöket kizárta. Kérdésre válaszolva elmondta, ha kültérre szeretnénk rakni az akkumulátort, akkor a megfelelő IP védettségen túl figyelembe kell venni azt is, hogy fűtéssel rendelkezik-e, ennek hiánya fagyos időszakban ugyanis nagy bajokat okozhat. Így akár -30 fokig is ellenállnak majd az akkumulátorok a hideg időnek.

A szakember azt is kiemelte, hogy az akkumulátor nettó (felhasználható) és bruttó (névleges) kapacitását is érdemes ellenőrizni. Közölte azt is, hogy az akkumulátorok kérdéskörére szigorú tűzvédelmi és hálózati elosztói szabályozások vonatkoznak. Sok esetben a kivitelezők azzal olcsósítják a beruházást, hogy mindezt nem veszik figyelembe, de ezzel jelentős telepítői és ügyfélkockázatot vállalnak, ami hosszú távon következményekkel járhat, és egy esetleges ellenőrzésnél is problémákat okozhat.

Házi Ádám azzal zárta gondolatait, hogy akinek 2023. szeptember 7. előtt áramszolgáltatói igénybejelentése volt és a szaldós elszámolásban tud maradni, ne habozzon és vágjon bele a kivitelezésbe, mert kivételesen jó konstrukció, ami valószínüleg soha nem fog újra megismétlődni. De a Napenergia Plusz Program pályázat is megtérülő befektetés lehet a családok számára.