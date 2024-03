Nagy változás jön a fővárosi hulladékgyűjtésben: érkeznek a barna kukák Budapestre is

Idén országszerte 14 településen 460 ezer embert tervez a koncessziós hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Mohu bevonni az önkéntes alapú rendszerbe, helyi hulladékgazdálkodással foglalkozó alvállalkozói segítségével. Szolnokon, Kaposváron és Székesfehérváron már elindult, Budapest kiválasztott körzeteiben márciusban élesedik a konyhai hulladék elkülönített gyűjtése - írja a G7. A fővárosban első körben 15 ezer lakost, mintegy hatezer háztartást érint a háztartási biohulladék-gyűjtés Budapest XI., XX. és XXI. kerületének kijelölt utcáiban, a legtöbb helyen már a tartályokat is kiosztották. A második körben, 2025-ben további 1,5-2 millió embert terveznek bevonni a nagyvárosokban.

Még 2018-ban döntött az EU arról, hogy 2024-től el kell kezdeni a tagállamoknak a háztartási hulladékok elkülönített gyűjtését. A biohulladék szelektív gyűjtésének célja – csakúgy, mint a papír, a műanyag, a fém és az üveg esetében -, hogy kevesebb vegyes (égetőben vagy lerakóban landoló) hulladék keletkezzen, több hulladék maradjon a gazdaság körforgásában. A hulladékkezelési irányelv szerint a tagállamoknak 2030-ig a települési hulladék 60 százalékát, 2035-ig a 65 százalékát kell újra feldolgozni, ami nem érhető el a biohulladék hatékony szelektív gyűjtése nélkül. 2021-ben Európában a kommunális hulladék 49,6 százalékát komposztálták vagy hasznosították újra - írják.

Az év közepéig több lépcsőben mintegy 200 ezer budapesti lakosnak fogják biztosítani a házhoz menő szelektív konyhai zöld- és élelmiszerhulladék-gyűjtési szolgáltatás lehetőségét a tervek szerint – írta a Budapesti Közművek (BKM), amely a Mohu budapesti szerződéses koncesszori alvállalkozója, és a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék begyűjtésért felel. Az edények kiosztása február végén kezdődött, és márciusban is folytatódik. A lakók önkéntesen vehetnek részt a programban a kiválasztott nagyobb lakásszövetkezetekben, társasházakban.

Itt indul első körben a biohulladék-gyűjtés Budapesten:

Ingatlanonként egy ötliteres, szag- és kifolyásmentes konyhai gyűjtőedényt kapnak, 25 lakásonként pedig egy 120 literes, barna kukát, amelyet előre megadott napokon kell a ház elé kihelyezni – írták. A barna kukák rendszeres tisztítását a Mohu végzi, az ötliteres gyűjtőtartályokat a háztartásoknak kell tisztán tartaniuk. „Sokan aggódnak, hogy ez most büdösebb lesz, de gondoljunk arra, hogy eddig a vegyes kukába raktuk ugyanezt. Sőt, javasolni szoktuk, hogy ne is csukják be a vödör tetejét, mert ha oxigéndús környezetben van, korhadni kezd a hulladék, nem pedig rohadni” – mondta a Humusz elnöke.

A Mohu barna kukás rendszere abban különbözik a házi komposztálástól, hogy több mindent be lehet rakni, mert nem komposztálni fogják, hanem biogázüzemekbe viszik, hogy energiát állítsanak elő belőle. Egy-két kivétel van, amit nem lehet bedobni a barna kukákba sem – ilyen például a csont, amely károsíthatja a feldolgozógépeket, ezért azt a vegyes hulladékba kell dobni. A honlapon pontos leírást tettek közzé arról, mi kerülhet a barna kukákba.