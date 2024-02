Hogy néz ki a nyest? Mit tehetünk a nyest ellen, milyen nyestriasztó használható?

Habár a gyerekek hajlamosak az aranyos állatok kategóriájába sorolni, a nyest egyike a legüldözöttebb hazai kártevőknek, hiszen, ha sikerült bevennie magát a padlásra, vagy az autónk motorháztetője alá, hatalmas károkat tud okozni. Járjunk utána, milyen állat a nyest és hogy néz ki a nyest, milyen nyestriasztó praktikákkal szabadulhatunk meg a kártevőtől a legegyszerűbben! Hol él a nyest, hogyan különböztethetjük meg a menyéttől vagy a nyuszt nevű rokonától?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a nyest nevű kártevőről: tudd meg, mi a különbség a nyest és a nyuszt között, mik a nyuszt nyest tulajdonságai, mit tehetünk a nyest ellen? Amellett, hogy eláruljuk, hogyan védekezzünk nyest ellen az autóban vagy a padláson, azt is megtudhatod, milyen a nyest széklete (hogyan ismerhető fel a nyest ürülék alapján), és hogy milyen nyest riasztó módszerek hatnak a nyest ellen (pl. nyest csapda) és melyekkel nem érhetünk el semmit (pl. hatástalan a nyest ellen WC illatosító)! Nyestriasztó spray hol kapható, használható-e az ecet nyest ellen?

Milyen állat a nyest?

A nyest egy, a menyétfélék családjába tartozó ragadozó emlősfaj, Magyarországon az elterjedt élőlények közé soroljuk – közeli rokonaival, a nyuszttal és a menyéttel ellentétben a nyest nem védett állat. Habár sokan nem gondolnák róla, a nyest egy valódi kellemetlenségeket okozó kártevő: ha a padlásunkon vagy az autónkban elrágott vezetékekkel szembesülünk, az esetek jelentős részében a nyest a felelős a problémáért. A nyest egyébként Európa mérséklet övi és déli területein őshonos, illetve Törökország térségében és Közép-Ázsiában is elterjedt emlősfajként tartják számon.

Hogy néz ki a nyest?

A nyest, habár a kisemlősök közé soroljuk, jelentősen nagyobb termetű a menyétnél, hermelinnél: a nyest teste 40-54 cm, amelyet igen hosszú, 20-30 centiméteres farok egészít ki, a nyest testtömege pedig 1,1-2,3 kg között ingadozik. A nyest megjelenését tekintve tipikus menyétféle (nem ugyanaz az élőlény, mint a nyest kutya – ezt a megnevezést egy teljesen más állatra használjuk), teste hosszú és henger alakú, lábai rövidek, szőrzete a barna árnyalataiban játszik, fehér mellfolttal.

A nyest milyen hangot ad ki?

Szintén gyakori kérdés, hogy milyen a nyest hangja, avagy a nyest milyen hangot ad ki, amiről felismerhetjük. Nos, a nyest hangja általában valamilyen nehezen behatárolható morajlásra, morgásra emlékeztethet minket (főleg, ha a padlás irányában hallgatódzunk), azonban a nyest képes kaffogó, cincogó hangokat is kiadni, párzási időszakban pedig a macskák elnyújtott nyávogásához hasonló hangot is hallathat.

Nyest, nyuszt vagy menyét? Nem mindegy!

A laikusok szemszögéből néha rendkívül nehéz megkülönböztetni a menyétfélék családjába tartozó kisemlősöket – azonban jó, ha tudjuk miben más a nyest és a nyuszt vagy a menyét, hiszen más életmódot folytatnak és máshogy okozhatnak kárt nekünk. Nézzük először azt, hogy milyen állat a nyuszt és hogy néz ki a nyuszt nevű ragadozó! Nos, a nyuszt méreteiben a nyesthez hasonló ragadozó, azonban a nyuszt mellfoltja fehér helyett narancsos színezetű, felismerhetjük gyors mozgásáról (kiváló mászó) és hosszú ugrásairól. A nyuszt védett, eszmei értéke 50.000 Ft!

A nyest közeli rokona a menyét, megjelenésük is nagyban hasonlít, azonban őket a méretbeli eltérésük alapján lehet egyszerűen megkülönböztetni. A menyét testhossza mindössze 15-26 cm, vállmagassága 3-4 cm, testhosszát 6-7 cm-es farok egészíti ki, testsúlya mindössze 110-250 gramm. Előnytelen fizikai adottságai miatt az egyébként üreglakó (padlásra jellemzően nem költözik) menyét folyamatosan vadászni kényszerül: nagy kárt okozhat a baromfi ólakban például, mert minden könnyű prédát elejt. A menyét szintén védett állat, eszmei értéke 25.000 Ft!

Hol él a nyest?

A nyest nevű emlős Magyarországon jóformán bárhol megtalálható: alapvetően kedveli a nyitottabb, sziklásabb tereket, hegyvidéken is találkozhatunk vele, azonban a magas fákra csak ritkán mászik fel (nem úgy, mint a nyuszt, aki tehetséges mászó). A legtöbb menyétféléhez hasonlóan a nyest is tipikus szürkületi, éjjeli ragadozó: hatékonyan vadászik a sötétben, áldozatai közé kisebb gerincesek (rágcsálók, madarak), tojások és gyümölcsök tartoznak, ritkábban háziállatokra is támad, viszont az emberre nézve a nyest nem veszélyes.

Mivel a nyest és más vadon élő emlősök élettere folyamatosan szűkül, gyakran találkozhatunk vele emberlakta településeken, akár nagyobb városokban is. A nyest gyakran beveszi magát a padlásra (bármilyen apró résen keresztül képes bejutni és megtelepedni, illetve rágás útján kárt okozni) és az autók biztonságot ígérő motorháztetője alá – a tulajdonosok legnagyobb „örömére”. Mivel a nyest képes komolyabb anyagi kárt is okozni (pl. autó kábelek elrágása), gyakori kérdés, hogy mit tehetünk a nyest ellen, milyen nyestriasztó módszerek (pl. nyestriasztó autóba, ultrahangos nyestriasztó padlásra) jöhetnek szóba a nyest humánus eltávolítása céljából.

Nyest ürülék: hogy néz ki a nyest széklete?

Ha nem tudjuk eldönteni, milyen állat vette be magát a padlásra, nézzük meg a helyszínen található „bűnjeleket”, mégpedig a nyest széklet formájában. A nyest ürüléke görbült, 5-8 centiméteres hosszúságú darabokból áll és általában magvakat is fellelhetünk benne, hiszen nem kizárólag ragadozó állatról van szó.

Nyestriasztás mesterfokon: hogyan védekezzünk a nyest ellen?

Így, hogy megtudtuk, hogy néz ki a nyest, hol él a nyest és milyen a nyest széklete, hogyan ismerhetünk rá az állatra, járjunk utána, hogy hogyan védekezzünk a nyest ellen házilag, milyen nyest riasztó módszereket érdemes kipróbálni!

Patkányméreg nyest ellen? Tilos!

Sokan a kártevőktől való megszabadulást az élőlény mérgezésével vagy más módon történő elpusztításával azonosítják – azonban ez egyrészt nem humánus, másrészt nem egyszerűen járható alternatíva. Magyarországon nyest elleni méreg nem kapható, a patkányméreg nyest ellen pedig nem használható (egyrészt szabálytalan, másrészt nem olyan egyszerű az állatot rávenni az elfogyasztására). Nyest ellen méreg helyett használjunk más nyestriasztó módszereket, vagy forduljunk az élve fogó nyest csapda jól bevált módszeréhez.

Klasszikus megoldás a nyest csapda

Nyest ellen házilag a legegyszerűbben talán a nyest csapda segítségével védekezhetünk: helyezzük ki az élve fogó ketrecet benne a csalétekkel a padlásra vagy az autó mellé éjszakára és ellenőrizzük minden nap, hogy sikerült-e megfognia a kártevőt. Amennyiben a nyest csapda elfogta az állatot, szállítsuk el biztonságosan a természetbe és engedjük szabadon. Bánjunk vele óvatosan, mert ha a nyest sarokba szorítva érzi magát, haraphat!

Nyestriasztó spray és taszító illatok

Gyakran hallani, hogy kártevők ellen különféle erős illatanyagokkal is védekezhetünk – azonban ez sajnos nem mindig jelent bombabiztos megoldást. Nyugodtan kipróbálhatjuk, hogy működik-e nyest ellen levendula, vagy hogy használ-e az ecet nyest ellen (egyesek nyest ellen WC illatosító szerrel is próbálkoznak), de sajnos ezeknél a praktikáknál kicsi az esély a nyest sikeres elriasztására. A nyestriasztó spray – amit direkt az állat riasztására terveztek – esetenként hatásos lehet, illetve kutyaszőrrel is gyakran próbálkoznak az aggódó autótulajdonosok.

Ultrahangos nyestriasztó berendezések

Nyestriasztó autóba, padlásra is szükséges lehet, azonban nehéz olyan praktikus nyest riasztó szert találni, ami a tulajdonosnak nem okoz kellemetlenséget. Népszerűek nyestriasztás céljából az ultrahangos nyestriasztó berendezések is, amelyek észrevétlenül üldözik el a kártevőket a nemkívánatos helyszínekről. Nyestriasztó berendezések, spray-k egyébként bárhol kaphatók (pl.Tesco, Auchan, Lidl nyestriasztó), de webshopokban és háztartási kisboltokban is beszerezhetjük bármely más kárevőirtó vagy kártevőriasztó szerhez hasonlóan.