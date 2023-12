Nem csitul a döbbenet: nemzeti gyásznapot tartanak Csehországban a merénylet áldozataiért

Nemzeti gyásznapot tartanak szombaton, egy nappal karácsony előtt Csehországban a prágai Károly Egyetemen csütörtökön történt lőfegyveres támadás halottairól és sebesültjeiről megemlékezve.

A középületeken félárbócra engedték és gyászszalaggal kötötték át a nemzeti zászlót. Petr Fiala kormányfő felhívást intézett a lakossághoz, hogy déli 12 órakor egyperces csenddel emlékezzenek az áldozatokra. A legtöbb adventi és kulturális rendezvényt lemondták, a televíziók megváltoztatták műsoraikat.

A Károly Egyetem egy 24 éves diákja a bölcsészkar belvárosi fő épületében nyitott tüzet, és 14 embert megölt, majd rendőrségi jelentések szerint magával is végzett. Otthonában egész fegyverarzenált találtak. A csütörtöki szörnytett előtt a gyanú szerint apját, egy héttel korábban pedig egy erdőben sétáló férfit és annak lányát is megölte.

A prágai Szent Vitus-székesegyházban, a prágai érsek székhelyén, a prágai vár közepén Jan Graubner bíboros érsek szombaton gyászmisét mutat be, amelyen részt vesz Petr Pavel államfő és Milos Vystrcil, a szenátus elnöke is. Sok más csehországi templomban is gyászistentiszteleteket tartanak az áldozatok emlékére.

Az egyetemi épület előtt, ahol a merénylet történt, sokan virágokat helyeznek el, és mécsest gyújtanak. A hatóságok megkezdték a halálos áldozatok nevének nyilvánosságra hozatalát. Köztük van Lenka Hlávková, a Károly Egyetem Zenetudományi Intézetének vezetője is. A világ sok országából folyamatosan érkeznek a részvétnyilvánítások. Csehországban többek között 2011-ben, Václav Havel elnök halála alkalmából tartottak nemzeti gyásznapot.

Címlapkép: MTI/AP/Petr David Josek