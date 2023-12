Lövöldözés Prága belvárosában: 10-en meghaltak, rengeteg a sebesült - itt vannak a friss részletek

A helyszínre nagyszámú rendőrt riasztottak. A rendőrség arra kéri a prágaiakat, hogy ha lehet, kerüljék el a környéket, az ott lakók pedig ne hagyják el otthonukat. A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint diákok feltett kézzel léptek ki az épületből annak kiürítése közben.

A legfrissebb rendőrségi hírek szerint 15-en meghaltak a lövöldözésben - írja az BBC. A fegyveres a prágai Károly Egyetem bölcsészkarának hallgatója volt - tették hozzá. A hivatalos cseh közlés szerint mostanra a támadót is likvidálták - erről már a Telegraph ír.

Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.



The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air.