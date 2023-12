Borsos ára lehet a magyarok kedvenc karácsonyi levesének: elszállt a halászlérezsi

Sok íratlan szabálya van a halászlé készítésének, de az sem mindegy, melyik tájegységen fogyasztanánk éppen.

Sokan hiába próbálkozunk az ünnepek alatt újdonságokkal, különleges húsételekkel és levesekkel, gyakran tapasztaljuk azt, hogy minden erőfeszítésünk ellenére mégis csak a hagyományos ízek kellenek a családnak. Mi mindent érdemes tudni a magyarok örök nagy kedvencéről, a halászléről? Ennek járt utána a HelloVidék.

A hazai édesvizek hemzsegnek a finomabbnál finomabb halaktól, nem is csoda, hogy számtalan autentikus magyaros ételünk alapszik rajtuk, a halászlétől kezdve a harcsapaprikáson át, egészen az olyan rakott halételekig, mint a rácponty. Habár a magyarok kedvelik a halételeket, az ünnepi időszakok kivételével a magyarok átlagos halfogyasztása igen alacsony – ennek azonban leginkább az az oka, hogy a halhús ára (különösen a hazai természetes vizekből származó halaké) igen borsos.

A hagyományos magyar halászlevekről mindenképpen tudnunk kell, hogy az esetek túlnyomó többségében pontyhússal készítjük őket, ezeknek legfeljebb kiegészítő halai lehetnek a kevésbé nemes húsú fajták (pl. amur, busa, kárász, keszeg stb.). Az elmúlt években népszerűvé vált az egyébként kevésbé hagyományosnak számító harcsahalászlé is (az alapanyag ritkábban a nemes európai harcsa, gyakrabban afrikai harcsa, de törpeharcsából is lehet készíteni), illetve különféle vegyes halászlevekkel is találkozhatunk a boltokban, éttermekben.

A halászlé alapanyagairól fontos tudnunk, hogy bizonyos halfélékből egyáltalán nem „szabad” halászlevet, hallevest főzni – ilyen például a süllő is, melynek nemes húsát kimondottan sütve érdemes elkészíteni, ugyanis a levesben a filéje, patkója egyszerűen csak szétesne (csontját, fejét beletehetjük az alaplébe). A halászlé mondhatni „kötelező” alapanyagai közé soroljuk a fűszerek között a pirospaprikát (kalocsai paprikát), illetve a vöröshagymát (egész pontosan makói hagymát) is. A halászlé típusa válogatja mindemellett a levesbetétet is: egyes típusokat tésztával, másokat anélkül készítjük.