Így játszható ki a brutális rezsiemelés 2023 telén: legális trükkel spórolhatsz rengeteget a fűtésen

A radiátorszelepek és a termosztátok hatékony használata csökkenti a szükségtelen költségeket, illetve segít, hogy az energiát csak akkor használjuk fel, amikor szükséges. Így csökkenthetjük a fűtésszámlát – figyelmeztet a which.co.uk portál.

A fűtésszabályozás hatékony használata kulcsfontosságú a fűtésszámlák kezelésében – írja a which.co.uk. Azaz, ha magasra állítjuk a termosztátot miközben alacsonyan tartjuk a radiátorok hőfokát, az felesleges gázfogyasztáshoz vezethet, a kívánt hőmérsékletet pedig nem fogjuk elérni.

A termosztát felelős ugyanis a kazán működésének szabályozásáért, beleértve az intenzitást is, ha az moduláló vezérléssel rendelkezik. Emellett a termosztatikus radiátorszelepek (TRV) határozzák meg azt is, hogy egy helyiség elérte-e a kívánt hőmérsékletet, és ezek az eszközök zárják el a radiátorszelepeket is, hogy leállítsák a melegvíz-áramlást. Ez lehetővé teszi a fűtés helyiségenkénti szabályozását.

Nem csoda tehát, hogy az ilyen vezérlők helytelen használata energiapazarláshoz vezethet. Vagyis ha a termosztát jelzi, hogy túl hideg van, de a radiátorok nem engedik be a melegvizet, akkor a kazán továbbra is meleg vizet fog keringetni a csöveken keresztül anélkül, hogy hatékonyan felmelegítené a házat. Ezért fontos, hogy a termosztát, a kazán és a szelepek hatékonyan működjenek együtt.

De mi történik akkor, ha a termosztáton magas hőmérsékletet állítunk be, miközben a hozzá legközelebbi radiátort lefelé vagy kikapcsolva tartjuk? Ez esetben pazarlóan járunk el, mivel a kazán a szükségesnél tovább fog működni anélkül, hogy megfelelő hőt biztosítaná. Ezt azonban kivédhetjük azzal, ha nem csak a radiátorokra figyelünk jobban oda, hanem figyelembe vesszük azt is, hogy az egyes beállítások nagyjából egy hőmérséklettartománynak felelnek meg. Azaz, hogy

A 0 beállítása teljesen zárva tartja a radiátorszelepeket.

A fagyvédelmi (*) beállítás fagyásveszély esetén megnyitja a radiátorszelepeket.

Az 1-es beállítása hidegen hagyja a szobát.

A 2-es beállítása lezárja a szelepet, ha a helyiség hűvös.

A 3-as beállítása lezárja a radiátort, amikor a helyiségben már kellemes a hőmérséklet.

A 4-es beállítása lezárja a radiátort, ha a helyiségben meleg van.

Az 5-ös beállításával a radiátorszelep teljesen nyitva marad.

A TRV-k azonban nem döntenek arról, hogy a kazán felmelegíti-e a vizet a központi fűtési rendszer számára - ezt a döntést a szobatermosztát hozza meg.

A hatékony gázfelhasználás érdekében helyezze el a termosztátot abban a helyiségben, amelyet a legtöbbet tervez fűteni – például a nappaliban –, és gondoskodjon arról, hogy az csak akkor kezdeményezze a fűtést, amikor az szükséges.

Emellett érdemes megfelelően használni a gázt is. A szobai termosztátra beállított hőmérsékletnek könnyen elérhetőnek kell lennie a közeli radiátoroknál, hogy a kazán a kívánt hőmérséklet elérésekor kikapcsolhasson. Ez azt jelenti, hogy a termosztát a legmelegebb helyiségben legyen, és a közeli radiátorok teljesen fel tudjanak melegedni. A legalacsonyabb termosztátbeállítás, amely tartós emberi jelenlétre alkalmas, 18°C.

A TRV-k lehetővé teszik a fűtés jobb kezelését azáltal, hogy helyiségenkénti szabályozást tesznek lehetővé, így helyes használat esetén pénzt takarítanak meg. A kazán a radiátorok beállításaitól függetlenül keringeti a meleg vizet a házban. Amikor egy radiátor szelepe zárva van, a meleg víz nem áramlik be, hanem kevesebb hőveszteséggel folytatja útját otthonában. Ez hatékonyabb fűtést eredményez azokban a helyiségekben, ahol növelni szeretné a hőmérsékletet, és kevesebb pazarlást az üres helyiségekben.

Az azonban fontos, hogy a kazánba visszatérő víz útközben veszítsen némi hőt, ami lehetővé teszi a kondenzációt, és hatékonyabbá teszi a gáz- vagy olajkazán működését. Amit ezzel kapcsolatban érdemes tudni: kizárólag az otthonunktól és a kazán beállításától függ, hogy a nem használt radiátorokat érdemes-e kikapcsolni vagy alacsony fokozaton tartani.

Nagyon sokan telepítenek olyan rendszereket, amelyek nem használják ki teljes mértékben a kazán képességeit. Ha kazánját szervizelteti, érdemes megkérdezni a szerelőt a lehetséges hatékonyságjavítási lehetőségekről. A fűtési rendszer hatékonyságát növelő funkciók közé tartozik például a terheléskompenzáció, az időjárás-kompenzáció és az intelligens technológia – jegyzi meg a lap.