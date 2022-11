Hőtükör fólia padlófűtéshez, radiátorhoz: mutatjuk, hogyan spórolj vele okosan!

Az emelkedő rezsiárak tükrében fontos, hogy minden adandó lehetőséget megragadjunk a spórolásra – különösen aktuális mindez a fűtés tekintetében, hiszen legyen szó akár hagyományos fűtőtestekről, akár padlófűtésről, ha nem tökéletes a szigetelés, egy kis hő mindig elillan – a költség azonban megmarad. Itt jön a képbe remek hőtartó képessége miatt a hőtükör fólia padlófűtéshez, radiátorhoz egyaránt.

Mi a hőtükör fólia célja, hogyan segíthet a hőtükör fólia megtartani a kívánt hőmérsékletet a lakásban? Milyen hőtükör fólia használata ajánlott a háztartási hő megtartásához, mire jó az öntapadós hőtükör fólia, a hőtükör fólia padlófűtéshez hogyan használható? Milyen termék a hőtükör fólia ár szempontjából, milyen hőtükör fólia árak jellemzik a piacot? Hőtükör fólia hol kapható (hőtükör fólia OBI, Praktiker)?

Mi a hőtükör fólia?

Az ezüstös színű hőtükör fólia a sugárzó hő megtartását, visszavezetését szolgálja, nem engedi át a párát (rajta csapódik le) – hasonlóképpen működik, mint az infrafűtés, gyakorlatilag bármilyen helyiség hőtartó képességét fokozhatjuk vele. A hőtükör fólia kifejezés mellett gyakran találkozhatunk a párazáró tőtükör fólia kifejezéssel is (mindkettő ugyanarra a hőszigetelő, rezsimentő anyagra vonatkozik).

A hőtükör fólia működése

A hőtükör fólia használatával növelhetjük otthoni komfortérzetünket: hőtükör fóliával kevesebbet fűthetünk, ráadásul tovább élvezhetjük az otthon melegét is. Az esetek többségében a hőtükör fólia padlófűtéshez vagy radiátorhoz kerül elhelyezésre, de a hőtükör fólia tetőfólia gyanánt is használható a tetőtéri szigetelés védelme érdekében, vagyis nem csak a falak és a padló frontján csökkenthetjük vele a hőveszteséget. Szinte bármilyen szerkezetű házhoz alkalmazható, emellett üvegfelületek hőveszteségét is csökkenthetjük a hőtükör fólia felragasztásával.

Mennyit lehet spórolni hőtükör fólia segítségével?

A hőtükör fólia olcsó és könnyen elérhető megoldásként szolgál: kifejezetten ajánljuk a beszerzését rossz hőháztartású helyiségekbe, hiszen a hőtükör fólia segítségével akár 15-20%-kal is csökkenthetjük a fűtéshez kapcsolódó rezsiköltségeket. A hőtükör fólia az élet más területein is megkönnyítheti a helyzetünket, például hűvösen, vagy éppen melegen tarthatjuk vele a táskánkban az ételeket, italokat (hűtőtáskákat is bélelnek hőtükör fóliával).

Hőtükör fólia padlófűtéshez

Habár nem mindig jelent tökéletes védelmet, a hőtükör fólia padlófűtéshez való használata ajánlott. Arról mindenképpen érdemes tudnunk, hogy csak akkor véd hatékonyan a hőtükör fólia a hőveszteségtől, ha van elég hely a párazáró hőtükör fólia elhelyezéséhez. Fontos, hogy légrésnek is kell lennie, hogy a hő megfelelőképpen visszatükröződhessen, különben romlik a fűtésrendszer hatékonysága. Hogy a mi rendszerünkhöz megéri-e hőtükör fóliát használni, arról célszerű megkérdeznünk egy szakembert.

Hőtükör fólia radiátorhoz

A hőtükör fóliát leggyakrabban egyszerűen a radiátor mögé teszik, hogy a radiátorból a fal irányába leadott hő ne vesszen el. Ha a hőtükör fólia radiátor mögé kerül, ügyeljünk arra, hogy a felszerelésnél a falnál és a padlónál is hagyjunk ki egy kb. 0,5-1 centiméteres légrést, hogy a hőtükör fólia alatt a fal nehogy bepenészedjen (ide nem jó az öntapadós hőtükör fólia).

Milyen hőtükör fólia típusok vannak?

Felhasználásukat tekintve, habár a funkciójuk ugyanúgy a hő- vagy párazáró réteg kialakítása, többféle hőtükör fólia is kapható, fix méretben és tekercses kiszerelésben is. Vannak egyszerűbb és magas párazárású vagy alumíniumréteggel kiegészített hőtükör fóliák, és vannak, amelyeket kifejezetten belső oldali hőszigetelőként ajánlott feltenni. A hőtükör fólia esetében megkülönböztetjük a téli és a nyári időszakos hővédelemre készített fóliákat, hiszen nem mindegy, hogy milyen hőmérsékletnek kell ellenállniuk. Felhasználásukat tekintve kapható csúszásgátlós és öntapadós hőtükör fólia is, más-más felületekre. Amennyiben a páralecsapódás gondot okoz, páraáteresztő hőtükör fólia is kapható. Egyéb típusok a légpárnás hőtükör fólia, a hőtükör habtekercs, de például hőtükrös ragasztószalag is kapható.

Hol kapható hőtükör fólia?

A hőtükör fólia olcsón és egyszerűen beszerezhető szigetelőanyag, amit minden nagyobb áruházban, barkácsbotban fellelhetünk. Többek között kapható a hőtükör fólia OBI és Praktiker áruházakban, illetve széles termékkínálatú webshopokban is.

Hőtükör fólia ár: mennyibe kerül a hőtükör fólia

A hőtükör fólia ára attól függ, hogy milyen felszereltségű, hány rétegű hőszigetelő anyagot vásárlunk (a gramm/négyzetméter paramétereket vizsgáljuk meg). A hőtükör fólia négyzetméteráras termék, általánosságban kb. 300 Ft/m2-től indul (a hőtükör fólia ár a gyártó és a minőség függvényében ennek a többszöröse is lehet, de ennél olcsóbb termékekkel is találkozhatunk a piacon).