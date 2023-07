Továbbra is működik az ősrégi lakástrükk: ezzel azonnal negyedével csökkenthető a rezsiszámla

Sokak őszre, a tél elejére tervezik csak a nyílászáró cserét, holott egy megfelelően szigetelő ablak, ajtó nemcsak a hidegtől véd meg minket: ugyanúgy nyáron is hasznos lehet a kánikulában. Ráadásul télen akár 15-25 százalékot is megtakaríthatunk az energián, ha időben lépünk. Azonban érdemes még most belekezdeni a felújításokba, hiszen a karácsony közeledtével egyre hosszabb várólistákra számíthatunk.

Az elmúlt egy évben egyre többen elkezdték energetikailag korszerűsíteni az otthonukat, aminek az egyik legelső lépése a nyílászárócsere, amivel akár 15-25 százalékot is megtakaríthatunk az energián. Az pedig, hogy az elmúlt egy évben, aki tehette felújításba kezdett, nem csoda: Magyarországon ugyanis körülbelül 2,7 millió családi ház van, aminek mindössze 10-15 százaléka éri el a DD vagy CC energetikai minőség szerinti besorolást. Ezen felül a lakóingatlanok mindössze 10 százaléka épült a 2000-es évek után, így megközelítőleg 1,7-1,8 millió otthont kéne komplexen felújítani.

Azonban egy komplex felújításba belekezdeni vagyonokba kerülhet, így jobban járunk, hogy ha apránként, lépésről lépésre korszerűsítjük az otthonunkat. Erre pedig remek kezdőlépés a nyílászárócsere, ami az Újház Centrum elmondása szerint az egyik legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető a három fő energetikai beruházás (szigetelés, gépészeti korszerűsítés, illetve a jelen cikkben is tárgyalt nyílászárócsere), hiszen egy átlagos magyar családi ház esetében akár több százalékot is megtakaríthatunk a megfelelő ablakok és ajtók kiválasztásával.

Egy átlagos magyar családi ház esetében a nyílászárókon keresztül távozik a hő 15-25%, így összességében elmondható, hogy a nyílászárók megfelelő szigetelésével jelentős energia, ezzel együtt rezsi költség spórolható meg. Tudatos tervezéssel jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, hiszen akár már egy plusz rétegű üveggel jobb lesz a hő- és hangszigetelési tulajdonsága a nyílászárónknak. Fontos azonban, hogy otthonunkra komplex egységként tekintsünk, így az energetikai fejlesztéseket egy, ha szükséges hosszabb távra elosztott teljes csomag egységeiként kezeljük

– mondta el még korábban az Újház szakembere.

Már most heteket kell várnunk egy szakira

Bár közel sem olyan hosszú a várakozási idő a nyílászárócsere esetében, mintha új kazánt szeretnénk vásárolni, de még így előfordulhat, hogy heteket kell várnunk egy jó kivitelezőre. Bár a szakemberek szerint az mindenképpen garantált, hogy el fog készülni a kivitelezés, azonban ahogyan haladunk előre az évben úgy nő a várakozási idő is.

Mindent egybevetve összetett a határidők kérdése, függ a gyártók mindenkori kapacitásától, függ a logisztikától, függ a beépítő csapatok leterheltségétől. Ha most mondani kell valamit 4 hét környékét mondanánk, abban az esetben, ha minden folyamat és szakmunka kontrollálva van a megrendelő részéről is

– mondta el a Pénzcentrum megkeresésére a Jola Holding szakembere, hozzátéve, hogy ha belevágunk egy felújításba, akkor számolnunk kell azzal, hogy ha valami csúszik 2 napot, ami miatt nem lehet nekiállni a következő fázisnak, akkor ez nem feltétlen csupán két nap csúszást fog eredményezni. A szakik ugyanis be vannak táblázva általában 8-10 hétre előre, így könnyen lehet, hogy 2-3 hetet is várnunk kell majd a munkálatok befejezésére.

A kereslet csökkenése a szállítási határidőket újra visszahozta a 2020-as szintekre. A külföldi és a hazai gyártók is 3-5 hét alatt tudják szállítani a megrendelt termékeket. A jól szervezett, több beépítő brigádot foglalkoztató cégek a beszerelést is tudják folyamatosan biztosítani

– erősítette meg a fentieket Stascheit André, az Ablak Ablak szakértője, kiemelve, hogy az elmúlt egy évben körülbelül 40 százalékkal zuhant a kereslet a nyílászárók iránt.

A Covid járvánnyal kezdődő fellendülés a lakossági piacon valamint az otthon felújítási támogatás 3 éven át túlfűtötte a piacot. A szállítási határidők a szokásos 3-4 hét helyett 8-10 hétre növekedtek, és a magas kereslet, valamint az alapanyaghiány az árakat az elmúlt 3 évben megduplázta. 2023 év elején még érezhető volt a lendület, aztán fokozatosan csökkent. Fogalmazhatunk úgy is, hogy visszaállt a régi kerékvágásba. Ez azt jelenti, hogy karácsony után január február szinte üresjárat (amely időszakra a jól gazdálkodó cégek félretesznek) március, április május enyhe fellendülés, aztán június közepétől az iskolakezdés második hetéig nagyon mérsékelt a forgalom. Ilyenkor a gyártók 5-15%-os árlejtést eszközölnek (ami a bőséges évek alatt nem volt) Utána egészen december 2. hetéig van az úgynevezett szezon amikor a nyílászárós cégek az éves árbevételüknek akár 60%-át is lebonyolítják. Ez volt 2020 előtt a normális működés, és ezt lesz sokaknak nehéz újra megszokni

– vázolta a szakma jelenlegi helyzetét Stascheit André. Azaz a tavalyi megnövekedett érdeklődésnek a jelek szerint vége szakadt, azonban ahogyan az a fentiekből is látszik ez csak annyit jelent, hogy visszatértünk a rendes kerékvágásba. Ezzel párhuzamosan pedig a munkálatok is drágultak.

Az elmúlt évben az anyagárak 35%-kal, a kapcsolódó szolgáltatások viszont 50%-kal emelkedtek. A kereslet visszaesés azonban ezt az emelkedést némileg korrigálta az elmúlt 4 hónapban. Egy átlagos 80 nm-es lakásban 6-8 ablak található. Ezeknek a cseréje kiegészítőkkel és beépítéssel együtt minimum 800.000,-Ft, abban az esetben ha ez egy panellakás és fehér 70 mm tokszélességű ötkamrás műanyag ablakokról van szó 1.0 kW/m2 kétrétegű hőszigetelt üvegekkel műanyag redőnyökkel és műanyag párkányokkal

– kezdett bele a mocskos anyagiakba az Ablak Ablak szakértője.

Ha pedig úgy döntünk, hogy belevágunk a korszerűsítésbe, akkor is, ha apránként tesszük meg ezt, érdemes átgondolni mindent.

Mit kell tudni mielőtt belekezdünk a munkálatokba?

Bár, ahogyan fent is írtuk a nyílászárócsere az egyik legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető energetikai felújítás, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy sok mindenre oda kell figyelnünk egy ilyen munkálat során. Nem érdemes anélkül belevágni, hogy a munkálatokba, hogy előtte ne egyeztettünk volna egy szakemberrel, vagy nem a megfelelőt hívta ki, hogy spóroljon.

Már általában olyankor jutott el hozzánk egy ügyfél, amikor valamit elrontottak nála, valamibe nagyon csúnyán beleszaladt. Például egy ablakcserénél, nem kérdezi meg tőle az ablakos, tervez-e később szigetelést is, hanem csak beépít egy párkányt, a régi méretre. De ha egy év múlva megcsinálja a hőszigetelést, akkor a teljes párkányzatot ki kell cserélnie, ami jelenleg is már 100 ezres nagyságrendű költség

– mondta el a Pénzcentrumnak még korábban Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke. De ezt támasztják alá az Újház szakemberei is:

Talán a legfontosabb, hogy senki se hagyja ki az energetikai tervezést a beruházás megkezdése előtt. Ha idén nincs is már mód további fejlesztésekre, fontos, hogy a tulajdonosok komplex képet lássanak a lehetőségeikről. Ez a nyílászárók megtervezésénél is fontos szempont lesz, hiszen a nyílászárókkal és az ezekhez kapcsolódó árnyékolókkal is érdemes rögtön a további fejlesztési tervekhez igazodni

– hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a megfelelő kivitelező azért is fontos, mert egy régebbi ház esetében sok meglepetés érhet minket, ráadásul minden esetben a homlokzati szerkezet megbontásával jár a folyamat.

A körültekintés, és az odafigyelés pedig Stascheit André szerint is létfontosságú.

Nagyon fontos a körültekintés. Meg kell vizsgálni minden esetben a céget, akivel szerződni szeretnénk. A szerződést pedig vegyük nagyon komolyan, és minden esetben vizsgáljuk meg alaposan, illetve kérjünk be minőségi tanúsítványokat és garancialevelet is. Az olcsó ajánlatokkal pedig legyünk szkeptikusok, ahogyan a kiugróan drágákkal is

– mondta el Stascheit André.

Fontos az az ár és a vevőkezelés formája: kérjenek árajánlatot akár 5-8 helyről. Aki nem válaszol pár napon belül, annak valószínű nem fontos az ügyfél, vagy épp tényleg annyi munkája van, hogy nincs is reális esély a rövidtávú munkára. Azt tanácsoljuk, hogy olyan kereskedőt válasszanak, aki tekintélyes ideje végzi a munkáját (nem pedig mondjuk a pályázati aranykorban kapott ihletet erre a profilra), rendelkezik szaküzlettel, ahol el is érhető, és ahol a termékekről alapos felvilágosítást kaphat. Ide kapcsolódik, hogy egy komplett munkát jó minél kevesebb kereskedővel és beépítővel végeztetni, ha tehetjük

– fűzte hozzá a Jola szakértője.

Összefoglalva: a tájékozódás rendkívül fontos! Ki kell térnünk a házi barkács megoldásokra is: azt javasoljuk, hogy nyílászáróban ne akarjuk megoldani a beépítést házilag, akkor sem, ha amúgy nem áll rosszul a kezünkben a fúrógép. Ez egy szakma. Több százezer forint kárt okozhatunk, és ilyen esetben sem a gyártó, sem a kereskedő nem fog garanciát teljesíteni

– összegezte a szakértő a fentieket.

Életet is menthet a megfelelő nyílászáró

Amellett, hogy a megfelelő kivitelezéssel sokat tudunk spórolni a rezsin, ráadásul, ha további fejlesztéseket is szeretnénk nem kell mindent százezrekért elölről kezdeni akár életeket is menthet az, ha nem próbálunk meg a munkálatokon spórolni. Hiszen nem csak a kályhák jelenthetnek veszélyt: a nyílt égésterű berendezéseknek ugyanis megfelelő szellőzés is kell, hogy elkerülhető legyen a szén-monoxid kifejlődése.

Sokan lecserélték a régi fa nyílászárókat és remekül szigetelő műanyag ablakokat, ajtókat szereltek be. Rengeteg helyen átépítésnél megszüntették a konyhai, fürdőszobai szellőzőnyílásokat, szellőzőrácsokat. Ha így hermetikusan lezárjuk az otthonunkat, a nyílt lánggal működő vízmelegítő működés közben elhasználja a szoba levegőjét az égéshez. Ha nincs szellőzés, szén-monoxid fog létrejönni. Ez a gáz kis koncentrációban is halálos és pillanatok alatt kialakul

– figyelmeztetett még korábban Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, aki szerint nem szabad félvállról venni ezt. Tavaly összesen 1234 esetben riasztották a tűzoltókat mérgező gáz miatt, miközben 205-en szenvedtek el valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést és 19 ember vesztette életét.