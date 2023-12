Kiakadtak a helyiek a gödi Samsung-gyár miatt: hiába a tiltás, éjjel is óriási zajjal működik az üzem

Hiába függesztették fel a gödi Samsung-gyár éjszakai működését a magas zajszint miatt, úgy tűnik az intézkedés csak egyes részlegeket érintett. A helyi városvédő egyesület szerint az üzem még mindig dübörög éjjelente, sokan nem tudnak aludni.

Bár pénteken a Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a gödi Samsung-gyár éjszakai működését a határértéket túllépő zajszint miatt, a Göd-ÉRT városvédő egyesület úgy látja, ez nem történt meg teljesen, a szervezet szerint ugyanis a korlátozás csak az egyik régi kazánházat és a hűtőtornyot érinti. Ezeken kívül még 80-nál is több zajforrás van az üzemben, amelyek éjjel is üzemelnek, így a dübörgés továbbra is hallható - hangzott el az RTL Híradóban.

Bodnár Zsuzsa, az egyesület alelnöke kifejtette, a felfüggesztés óta is működött az üzem éjszaka, így sokan továbbra sem tudnak aludni éjszakánként Gödön. Az üzem havi szinten több mint 6 millió akkumulátorcellát szállít le, elsősorban az európai gazdasági térségbeli fogyasztóknak.

