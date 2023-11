Színt vallott Máté Kriszta: legendás műsor térhet vissza hamarosan az RTL-re, már megy a casting

Az RTL-en futó felhívók szerint megnyílt a lehetőség, hogy jelentkezzenek vállalkozók a Cápák között 7. évadába. Ez azt sugallja, hogy a műsor sikere töretlen, nem igaz tehát, hogy a nézettség miatt vívott harcban elvérzett volna. Máté Kriszta, a műsor producere az első évad után szkeptikus volt, hogy vajon lehet-e Magyarországon ebből a műfajból, az üzleti realityből az amerikai, vagy az angol változathoz hasonlóan 10-15 évadot készíteni. Az országok méretét összehasonlítva, vagy a vállalkozók számát tekintve talán nem egyértelmű, hogy mitől egyre sikeresebb hazánkban a műsor. Interjú

Pénzcentrum: A trash uralta tartalmak dömpingjében igencsak meglepő, hogy már 6 évadot megélt itthon a Cápák között. Te tudod, mi a sikere?

Máté Kriszta: Sejtem. A Cápák között olyan nézőket is a képernyők elé ültet, akik közül sokan nem néznek másik műsort tévében. Nem csak azért, mert nincs másik üzleti reality, és az üzlet keresett téma a minőségi tartalomfogyasztást kedvelők körében, hanem azért is, mert a Cápák közöttben olyan emberek szerepelnek, akiket máshol nem lehet látni. Nem tévések, nem színészek, nem a szereplésből, vagy a közönségükből élnek.

A kamera azt mutatja meg, ahogy üzletelnek, valószínűleg pont ugyanúgy, mint kamerák nélkül. A műsorban a szó szoros értelmében nem szerepelnek, hanem benne vannak, ők maguk, pont olyanok, amilyenek a hétköznapokban. Okosak, viccesek, kételkedők, vagy megfontoltak, kedvesek, vagy kötözködők. Talán mindennek lehet köze a válaszhoz.

De ez elég ahhoz, hogy a Cápákkal való találkozást olyan emberek, vállalkozók vállalják, akiknek nem érdekük, hogy a nagynyilvánosság belelásson az életükbe, pénztárcájukba?

Szerintem egyre több olyan vállalkozás van Magyarországon, amelyik tisztán, átláthatóan üzletel. Amelynek a tulajdonosai már nem emlékeznek arra, mit jelentett vállalkozónak lenni a rendszerváltás környékén, így nem azt a mintát követik. Akik már tisztességes munkával akarnak sok pénzt keresni, és tudnak nagyon sokat dolgozni érte.

És igen, a tévében való szereplést is vállalják, csak hogy lehetőségük legyen találkozni a Cápákkal, meg legyen esélyük hozzájutni mindahhoz, ami a Cápák közöttben való szerepléssel jár. A különdíjakhoz, a mentoráláshoz, a szakértői segítséghez, kritikához. Rekord számú jelentkező van a most készülő, hetedik évadba is, mert már az is tudja, milyen jól járhat, aki néhány évaddal korábban még nem vállalta a megmérettetést.

Miért volt az őszi évad ilyen rövid?

A formátum zsenialitása, hogy szabadon hagyja a legjobb programing lehetőség megvalósítását. Így miért ne csináltuk volna egy őszi szériát is? Kihasználjuk a koncepcióban rejlő lehetőségeket és tartogatunk még meglepetéseket a következő időszakra vonatkozóan. Ez is egy olyan üzleti vállalkozás, mint amit a befektetők is várnak a vállalkozóktól a műsorban. Van benne koncepció, piaci terjeszkedés, fejlesztés, így válhatott a műfaj legjobb termékévé.

Szeretnénk tovább bővíteni a Cápák körét is, ahogy ezt Angliában, Amerikában teszik, ahol több, mint egy tucat Cápa cserélődik rendszeresen. Régi vágyam volt, hogy a férfi-nő arány változzon a Cápák székében, pedig milyen jó lenne, ha erre egyáltalán nem kellene figyelni, mert magától értetődő lenne.

Miért volt az őszi évad ilyen rövid?

Mivel nagyon hosszú folyamat a casting, három lépcsős, vagyis minden vállalkozóval három külön találkozásból áll, és sokszáz vállalkozóból derül ki, hogy ki jut el a Cápákig, a tavaszi műsorsorozat vége után nem tudtunk volna ilyen rövid idő alatt több adást elkészíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Évadról évadra változik a műsorba jelentkező vállalkozók rátermettsége is?

Határozottan. Egyre tudatosabbak a vállalkozók, - ahogy mi maguk között hívjuk őket, a Kishalak -, és akik jönnek, tudják, milyen kérdésekre számíthatnak, pénzügyileg egyre tudatosabbak. Egyre komolyabb cégek is megpróbálják, mert tudják, hogy megéri nekik akkor is, ha nem kapnak a műsorban befektetést. Sok olyan vállalkozás van, amelyik a műsor után talált befektetőt, és azt hiszem, és talán elvétve van olyan is, aki megbánta. De a vállalkozók rátermettségét talán az is mutatja, ahogy egymásra találnak a cápás-vállalkozások. Nagy öröm például, ahogy a chilys vállalkozás összeáll a csokissal, és létrejön a chilys-csoki termékük, hogy egy kézenfekvő, konkrét példát mondjak.

Ez messze túlmutat már egy tévéműsor keretein. Tudatosan építitek a műsor környezetét is?

A műsorhoz csak olyan partnerek csatlakoztak, akiknek dolguk van a vállalkozásokkal, vállalkozásfejlesztéssel. Minden partnerünknek, ahogy nekünk is, nagyon fontos a vizibilitás, a tudatos termékfejlesztés, a vállalkozások és a nézők edukálása. Saját tartalmakat, termékeket fejlesztenek, együtt dolgoznak, gondolkodnak a vállalkozókkal, a különdíjaikkal megváltoztatják a vállalkozások dinamikáját. Divatos szóval ökoszisztémát építünk, teljesen tudatosan.

Mert hogy a Cápák között azon túl, hogy szórakoztató tévéműsor legyen, üzleti vállalkozás is, melyet a jelen piaci helyzetben is folyamatosan fejlesztünk. A cél elsősorban természetesen az volt, hogy nézett tévéműsor legyen, de nem álltunk meg csupán ennél a célnál. Speciális üzleti-kommunikációs tervvel nyúltunk a formátumhoz, hogy piacképes legyen a televíziós kínálatban.

Ez lett a Cápák között üzleti ökoszisztémájának stratégiája. Ebbe léptek bele a vállalkozók. Ebben az üzleti környezetben, amelyet nyilván sok befektető is néz, olyan üzleti potenciálhoz jut, juthat, aki részt vesz benne, ami akár évekkel is felgyorsítja a vállalkozás növekedését.

Említetted, hogy a nézők összetétele más. Tudjátok, hogy kik nézik a műsort, milyen a nézői összetétel?

Rendszeresen figyeljük, nagyon érdekes, hogy a specialitásából adódóan olyan nézőket vonz, akik nyitottak, tanulni vágynak, tettre-és vállalkozni készek, pozitív értékrendűek, fejlődni akarnak. Nem passzív szemlélődők, hanem belefolynak a műsorba, latolgatnak, elemzik, véleményezik a történteket, és már ők is egyre jobban értenek az üzlethez. És mi minden platformon segítjük, támogatjuk, nem csak a vállalkozásokat, hanem a nézőket is. Úgy látjuk és a piac visszajelzése alapján is úgy tűnik, van még ebben perspektíva, és vannak még további ötleteink, nem is kevés.