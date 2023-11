Milyen állat a mogyorós pele és hol él a mogyorós pele nevű rágcsáló?

Magyarországon gyakori aprócska rágcsáló az aranyos mogyorós pele: akár mi is találkozhatunk vele, ha az énekesmadarak helyett ők raknak fészket a madáretetőben, ritkábban pedig a fák, bokrok ágain is megpillanthatjuk. Na de milyen állat a mogyorós pele? Járjunk utána, milyen állat a pele, egész pontosan a pelefélék családjába tartozó a mogyorós pele: tudd meg, a mogyorós pele hol él, hány éves korukig élnek ezek az állatok és hogyan élik mindennapjaikat!

Cikkünkben az egyik legkisebb peleféle, a mogyorós pele életébe avatjuk be olvasóinkat: tudd meg, mi a pele jelentése (mi a pele állat), a pele hol él, hol találkozhatunk vele a magyar kertekben! Amellett, hogy eláruljuk, hol él a mogyorós pele, azt is megtudhatod, hogy a pele hany eves koráig él, mivel táplálkozik és hogyan alussza ilyenkor téli álmát a mogyorós pele! Ha szerencsés vagy, te is találkozhatsz vele, de vigyázz: a mogyorós pele nagyon félénk rágcsáló hírében áll!

Mi a pele jelentése?

A pele állat megnevezés a pelefélék családjára vonatkozik: ők olyan, jellemzően kistestű rágcsáló emlősök, akik Európa, Afrika és Ázsia-szerte is gyakori erdei élőlények, de az emberlakta településeken is előfordulnak a kertekben. A pelefélék családjába 29 pelefajt sorolunk, Magyarországon ezek közül négy fajtájukkal találkozhatunk: ők a nagy pele, a kerti pele, az erdei pele és a mogyorós pele, akik a hideg hónapokban téli álomra hajtják a fejüket (október végétől áprilisig), így jelenleg nem sok esélyünk van velük találkozni.

Milyen állat a mogyorós pele?

A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Európa nagyrészén elterjedt rágcsálófaj, a legészakibb területeket és az Ibériai-félszigetet leszámítva (Spanyolország térsége) mindenhol találkozhatunk vele. Annak ellenére, hogy a kertekben gyakorta találkozhatunk vele, a mogyorós pele védett állat: eszmei értéke 50.000 Ft, vagyis, ha felfedezzük például egy madárodúban a fészkét, semmi esetre se irtsuk ki, ugyanis nem egy kártevőről, hanem egy ártalmatlan erdei kisállatról van szó.

A mogyorós pele táplálkozása alapvetően magvakon, rügyeken, bogyókon és más gyümölcsökön alapszik, azonban magas fehérjetartalmuk miatt tavasszal gyakran fogyaszt rovarokat, rovarlárvákat is. A mogyorós pele évente akár háromszor is szaporodhat az ébrenléti időszakban, azonban az állatok közel 70%-a nem éri meg a felnőttkort, mert áldozatul esik a ragadozóknak. A kölyök mogyorós pele nagyjából 40 napig marad az anyjával, ezután elhagyja a családi fészket és új életet kezd.

A mogyorós pele hogy néz ki?

A mogyorós pele egy egészen kistestű, egérméretű rágcsáló: törzsének hossza 6,5-8,5 cm között váltakozik, viszont jellegzetes, dús szőrrel borított farka is eléri az állat testhosszát. Az egész pele állat nem nyom többet 15-25 grammnál (mondhatni, egy evőkanálban is kényelmesen elüldögél), viszont a mogyorós pele téli álma előtt jelentős súlytöbbletet is felhalmozhat. A mogyorós pele bundája sárgás-vöröses-szürkés, a hasán világosabb folt található, a mogyorós pele fülei kicsik és lekerekítettek, fekete szemei pedig feltűnően nagyon a fejéhez képest – nem hiába, hiszen szüksége van az éles látásra az éjszakai életmódja miatt. Nézzük, a mogyorós pele hol él, mikor találkozhatunk vele a legnagyobb eséllyel!

Hol él a mogyorós pele?

A mogyorós pele jelentős egyedszámmal előfordul Európa nagyrészén: Franciaországtól Oroszország keletibb területeiig találkozhatunk vele, délen Olaszországig és Görögországig, illetve Törökország északabbi területein is megtalálható, északon viszont Svédország és a Brit-szigetek déli területeit leszámítva nem jellemző kisemlős. A mogyorós pele – habár a kertekben és városi parkokban is fészkel – tipikus erdőlakó: kedveli az alföldi erdőszéleket, illetve az aljnövényzettel sűrűn benőtt erdőségeket is (egyedül az aljnövényzetben szegényebb magasfenyveseket kerüli).

A mogyorós pele nőstényei általában a fészek 100 méteres sugarában kutatnak táplálék után, a hím egyedek viszont hajlamosak a kóborlásra: akár másfél-két kilométeres messzeségbe is elmerészkednek a fészektől. A mogyorós pele és más pelefélék tipikusan a fák rejtett odvába vackolják be magukat (gyakran a madaraknak kikészített fészkelőodúba is beköltöznek), innen erednek élelemszerző körútra éjszakánként, mivel, hogy a mogyorós pele éjjeli állat (ilyenkor a ragadozó madarak közül tipikusan veszélyt jelentenek rájuk a baglyok, az emlősök között pedig a menyét, hermelin ejtheti zsákmányul; télen kikaparhatja vackából a róka és a vaddisznó is, lakott településeken pedig a macskák is levadásszák őket).

A mogyorós pele téli álma

Ahogy a fentiekben említettük, a mogyorós pele téli álmot alszik: ez idő alatt a pele csak 5-10 percenként vesz lélegzetet, teljes nyugalomban van. Ezt a szinte kizárólag alvással töltött időszakot csak ritkán törik meg, ilyenkor a pele szabályos időközönként felkel, elvégzi a dolgát, eszik, majd visszaalszik. Érdekesség, hogy ha nyáron nagyon nagy a kánikula, a pele „nyári álmot” is aludhat, ami gyakorlatilag ugyanúgy történik, mint a téli pihenéssel töltött időszak.

A mogyorós pele nyáron a fialófészekben él: ezek nagyjából 10-15 centiméter nagyságú üregek, amelyek legalább egy méterrel a földfelszín felett helyezkednek el, de az sem ritka, hogy a pelefészek a legmagasabb fák ágain található – a nőstény pele itt hozza világra és neveli fel kölykeit (2-7 kölyök születhet). A mogyorós pele nem ebben a fészekben alussza a téli álmát: a pele fészke télen a föld alatt van a veszélyektől elzárva, ide vackolja be magát, hogy zavartalanul aludhasson.

Hány évig él a pele?

Az érdeklődők részéről gyakori kérdés, hogy a mogyorós pele hany eves koráig él, hiszen az egerekről, hörcsögökről köztudott, hogy nem a leghosszabb élettartamú emlősállatokról van szó. Nos, a mogyorós pele állat jellemzően 4 évig él, azonban a pelék többsége nem szokta megélni ezt az „aggastyán” életkort, ugyanis az idősödő vagy beteg állatok előbb-utóbb valamelyik ragadozó zsákmányává válnak. Érdekesség, hogy a mogyorós pele a többi pelefélével szemben „el tudja hagyni a farkát”: ha egy ragadozó csapdába ejti, utolsó mentsvárként elhagyhatja a farkát borító bőrt és szőrt, azonban ezt a „trükköt” csak egyszer tudja eljátszani élete során, mert a ledobott rész nem nő vissza.