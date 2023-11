Leesik az állad: ennyit kérnek el egy budapesti albérletért, azért ez nem semmi

Miközben az elmúlt évben megtorpant a hazai ingatlanpiac, addig ugyanez nem volt elmondható a kiadó lakóingatlanok piacáról. Sokan kényszerültek ugyanis lakásbérlésre a magasra kúszó hitelkamatok miatt, így a kínálat egyre kevésbé volt képes kielégíteni a keresletet.

Az elmúlt egy évben a magas hitelkamatok miatt nagyobbak lettek a törlesztőrészletek, ami közrejátszott abban, hogy a kiadó lakások piacán nem lehetett olyan megtorpanást érzékelni, mint az eladó lakóingatlanok piacán – olvasható a Balla Ingatlan közleményében. A bérleti díjak tovább nőttek, és aki “albérletet” keresett, a korábbinál magasabb árakkal találkozhatott. Egy kétszobás lakás havi bérleti díja 150-200 ezer forint között mozgott lokációtól és berendezettségtől függően a IV. és XV. kerületben - hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, az ingatlaniroda szakmai vezetője.

Ennek ellenére a bérlakások piacán emelkedő keresletet tapasztaltak az ingatlanközvetítők, ugyanis, aki nem tudott ingatlant vásárolni a magas árak miatt, az kénytelen volt lakást bérelni - mondta Tóth Viktória, az ingatlaniroda V. és XIII. kerületi irodájának vezetője. Azt is hozzátette, hogy a két kerületben az átlagos havi bérleti díjak típustól és lokációtól függően 140-500 ezer forint körül mozogtak ebben az időszakban.

Ugyanezt tapasztalta Garaba Gergely, a vállalat VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a bérleti piacon semmiféle visszaeséssel nem lehetett találkozni, sőt inkább a további növekedés jelei voltak láthatók. A belvárosi kerületekben átlagosan 120-180 ezer forint között mozgott a kisebb kiadó ingatlanok havi díja.

A bérlakások piaca a XIV. és XVI. kerületekben is sokkal jobban pörgött, mint az eladó ingatlanoké, ami itt is meglátszott az árakon: a két kerületben a kisméretű, egyszobás lakásokat 120-130 ezer forintért lehetett kibérelni egy hónapra, a nagyobb, kétszobás ingatlanok bérleti díja 150-180 ezer forint között alakult, míg a háromszobásoké már 200 ezer forint felett járt - jelezte Sebestyén Tamás, a cég XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Rácz Gyula László, az ingatlaniroda XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy tapasztalta, hogy miközben az ingatlanpiac megtorpant, a bérlakások piacán folyamatosan nagy volt a kereslet. Az árak az 50-60 négyzetméteres kategóriában 150-200 ezer forint között mozogtak Dél-Pesten, míg a 60-70 négyzetmétereseknél 200-250 ezer forintos bérleti díjakkal lehetett találkozni, a keresletet azonban így sem tudták kielégíteni. Természetesen akadtak jó páran, akik 100-150 ezer forintért próbáltak kiadó ingatlant találni, ez azonban az egyszobás garzonok árkategóriája, melyekből még szerényebb volt a kínálat - magyarázta az ingatlanközvetítő.

Óriási kereslet mutatkozott a bérlakásokra a XIX., XX. és XXIII. kerületekben is, ami megmutatkozott a bérleti díjakban is, melyek összege jócskán meghaladta a járvány előtti szintet - hívta fel a figyelmet Rencsevics Mária, a cég XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint egy jó állapotú, kétszobás panellakás ára 200 ezer forint körül mozgott az elmúlt hónapokban a három dél-pesti kerületben.

De nagyon nagy volt a kereslet a kiadó lakások iránt Csepelen és a déli agglomerációban is, ráadásul a bérleti díjak is elég magasan jártak: lakások esetében 120-160 ezer forint között mozgott az ár havonta mérettől és minőségtől függően - jelezte Marosvölgyi Gabi, a vállalat csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A X. és XVII. kerületekben is sokan kerestek az elmúlt hónapokban kiadó lakást, az ingatlanközvetítő irodába is a legtöbben olyanok tértek be, akik kiadó ingatlant kerestek - mondta Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Persze az is igaz, hogy közülük sokan 100 ezer forintos havi díjért szerettek volna lakást bérelni, ilyen áron azonban nem lehetett kiadó lakást találni a két kerületben. A kisebb lakások esetében 120 ezer forintos induló árakról beszélhettünk, jobb lakásoknál 150 ezer forintra kúszott fel a bérleti díj, míg családi házaknál 250 ezer forintig.

A helyzet a budai oldalon is hasonlóan alakult, hiszen a bérlakások iránt itt is jelentős kereslet mutatkozott, a korábbinál magasabb árszintek ellenére - mondta Nagy Csaba, az ingatlaniroda dél-budai régiós vezetője. Egy kétszobás, jó helyen lévő panellakás átlagos bérleti díja a XI. kerületben bútorozatlanul 160-180 ezer forintot tett ki havonta, míg bútorozva 180-190 ezer forint körül alakult. Egy szépen felújított panellakás bérleti díja frekventált helyen, például az Etele Pláza közelében akár a 200 ezer forintot is elérhette - jegyezte meg a szakértő.