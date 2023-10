Megmentheti az ingatlanpiacot a CSOK Plusz? Sokaknak ez az egyetlen esélye a saját lakásra

A tegnapi kormányinfón bejelentett CSOK Plusz támogatás jelentős lökést adhat az ingatlan- és hitelpiacnak egyaránt 2024-ben. A Duna House és Credipass várakozása szerint ez a következő évben akár 10-20 ezerrel több lakáspiaci tranzakciót jelenthet, ami ugyanilyen mértékben lendítheti a hitelpiaci volument is. Az ingatlanárak a Duna House várakozása szerint legalább az infláció mértékével fognak nőni a következő évben. Az új bejelentett otthonteremtési támogatás hangsúlyosabban az új gyermekeket vállaló családoknak jelent segítséget, így a már meglévő gyermekes családoknak és a támogatással nem érintett lakásvásárlóknak érdemes még idén lépniük a szakértők szerint.

Tegnap este, a kormányinfó keretei között jelentették be a CSOK Plusz támogatást, ami a szakértők szerint jelentős lökést adhat az ingatlan- és a hitelpiacnak egyaránt 2024-ben. A szakértők várakozása szerint ennek segítségével jövőre akár 10-20 ezerrel is több lakáspiaci tranzakció jöhet létre, ami ugyanilyen mértékben lendítheti a hitelpiaci volument is.

Az ingatlanárak kapcsán azonban a szakértők már nem olyan bizakodóak, mint Gulyás Gergelyék a kormányinfón tegnap: a Duna House várakozása szerint legalább az infláció mértékével fognak emelkedni az ingatlanárak a következő évben. Éppen ezért a lakásvásárlás előtt állóknak érdemes lehet még az idén lépniük.

Az eddigi bizonytalan támogatási hírekhez képest nagy lökést adhat a jelenleg bizonytalanabb otthonteremtési céllal vásárlóknak a CSOK Plusz támogatási rendszere, amely fix 3%-os államilag támogatott kamattal kínál hitellehetőséget a családoknak, gyermekszámtól függően 15, 30 vagy 50 millió forint értékben. Az újra aktív vásárlóréteg az ideihez képest akár 10-20 ezerrel több lakástranzakciót eredményezhet 2024-ben a piacon

– kezdte elemzését Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

Az aktívabb piac természetesen az árakra is kihathat, várakozásaink szerint ez legalább az infláció mértékével megegyező árnövekedést jelenthet a 2024-es piacon, így az eddig enyhén csökkenő, stagnáló árak újra felfelé indulnak. Az idei év hátralévő 2 hónapjában a már meglévő gyerekekkel rendelkezőknek és a támogatással nem érintett vásárlóknak érdemes dönteniük. A kínálat jó a jelenlegi piacon és a meglévő támogatási rendszerek sokaknak még mindig jobb feltételeket biztosítanak, ráadásul idén a vevők közötti verseny is visszafogottabb a következő évi várakozástól

– folytatta az elemzési vezető.

Az államilag támogatott hitelkonstrukciókat eddig is szerették és kihasználták a pénzügyi segítséget igénybe vevő ingatlanvásárlók, így a jelentősen bővített keretösszegek várhatóan az ingatlanpiaci bővüléssel megegyező mértékben a hitelpiaci volument is növelni fogják a következő évben

– mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

A jelenlegi csökkenő kamatkörnyezet ellenére is a 3%-os támogatott hitel jelentős pénzügyi segítséget jelenthet az ügyfeleknek. Egy kétgyermekes CSOK Plusz 30 millió forintos hitelével számolva 75 000 forinttal kedvezőbb havi törlesztőrészletet jelenthet az új támogatási program, amellyel így összességében 18 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni a futamidő végéig a családoknak, a mai kamatokkal számolva. 50 millió forintos hitelösszeggel számolva és a megszületett második és további gyerekek utáni 10 millió forintos tőketartozás elengedéssel számolva jelentősen magasabb kedvezmények érhetőek el

– tette hozzá Fülöp Krisztián.