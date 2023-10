Izraeli háború: a konfliktusba a budapesti ingatlanpiac is beleremeg

A jelenlegi izraeli helyzet, különösen az ottani konfliktusok és politikai feszültségek, csakúgy, mint a másfél éve tartó ukrán-orosz háború nem csupán bennünk keltenek bizonytalanságérzetet, több globális piacot is érzékenyen érintenek. De vajon mennyire hatnak ezek az események a budapesti ingatlanpiacra?

„Mindenféle hasonló helyzetnek, így az Izrael és a Hamász közötti konfliktusnak valóban indirekt hatása van mindennapi életünkre és az ingatlanpiacra is” – közölte Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. Hozzátette, a bizonytalanság és az instabilitás, amelyet a globális konfliktusok okoznak, befolyásolják a különböző döntéseinket, beleértve az ingatlanbefektetéseket is. Ilyenkor mindig van egy időszak, amíg minden lelassul, mintha mindenki megállna és végiggondolná, hogy mi lehet a leginkább megfelelő következő lépés.

A szakértő megerősítette, hogy a budapesti belvárosi ingatlanpiac különösen érzékeny a nagy számban érdeklődő külföldi befektetők aktivitására, és az izraeli befektetők is fontos résztvevői ennek a piacnak. Az is észrevehető, hogy a jelenlegi konfliktus általában is hatással van a külföldi befektetők ideérkezésére, ami várhatóan lassuláshoz vezethet ezen a piacon, annak ellenére, hogy a belvárosi ingatlanok továbbra is stabil és fenntartható befektetési lehetőséget kínálnak, folyamatosan nagy a kereslet, amelyet a fejlesztések és a turizmus felélénkülése is befolyásol, a város vonzósága pedig vitathatatlan.

Az elemző szerint a konfliktus lehetséges kimenetelei közé tartozik, hogy vagy tovább fokozódik a helyzet, vagy hamarosan egy megállapodás születik a felek között. Mindkét forgatókönyv jelentős mértékben befolyásolhatja a külföldi befektetők számát Magyarországon. Ez a folyamat valószínűleg csökkenteni fogja az izraeli befektetők számát a budapesti belvárosi ingatlanpiacon.

„A már eleve lassuló gazdasági növekedési ütem és az ingatlanpiac általános alacsony aktivitása miatt 2023-ban az ingatlanok értéke stabil maradt, minimális, kevesebb mint 5 százalékos áremelkedéssel, de a reálértékük 15 százalékkal csökkent” – mondja Ben-Ezra Orran. A szakértő szerint a válság valószínűleg eléri a mélypontját 2024-ben, így ez az év kulcsfontosságú lehet a piaci folyamatok és tendenciák szempontjából.