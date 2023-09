Sokkoló hírt kaptak, akik fával fűtenének 2023 telén: erre a legtöbb magyar háztulaj nem számított

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni - mondta a Pénzcentrumnak a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese. Sulyok Csaba hozzátette, ebből kifolyólag a hazai tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben.

A tavalyi évhez képest mérsékeltebb az érdeklődés a tűzifa iránt, de 2022-ben a lakossági rezsicsökkentés átalakítása miatt meglódult a lakossági kereslet, viszont ebben az időszakban a tavalyelőtti, és azt megelőző évekhez hasonlítva nagyságrendileg a szokásos szinten mozog a fakereslet – mondta a Pénzcentrumnak Sulyok Csaba, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A szakember hozzátette, arra számítanak, hogy amint az időjárás is ősziesre fordul, ismét beindul a faértékesítés, ahogy az megszokott. A jelenlegi információk alapján összességében egy teljesen szokványos évre számítanak a vállalatnál, minden vásárlót ki fognak tudni szolgálni, fahiányra egyáltalán nem kell számítani.

Az árak kapcsán a szakember arról beszélt, náluk a lágylombos tűzifa (például a nyárfa) illetve a fenyőfélék erdei köbméterenként 20 ezer forintba kerülnek, a keménylombos tűzifa (például akác) erdei köbmétere pedig 40-42 ezer forint a vállalat kirendeltségeinél. A 2023-as árakat a NEFAG Zrt. egy előzetes piackutatást követően határozta meg, a térség többi erdőgazdaságának, magánértékesítőjének köbméteráraihoz képest. „Így a környező viszonylatban elég kedvező egységárat kínálunk a lakossági vásárlók részére, nem áraztuk túl a tűzifát” -tette hozzá Sulyok Csaba.

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni: ezeket az erdőket a kitermelést követően felújítási kötelezettség is terheli, és az ehhez tartozó költségek is jelentősen megnövekedtek. Ezeket mind az egységárakban is kénytelenek érvényesíteni az erdészetek. Összességében ezért a tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben

- magyarázta a vezérigazgató-helyettes.

A Pilisi Parkerdő felkészült

A tűzifapiac az évekre visszamenő trendeket tekintve hullámzó tendenciát mutat, mely nagyban függ az időjárástól és energiaszektor tényezőitől - közölte kérdésünkre a Pilisi Parkerdő Zrt. A parkerdő 65 000 hektáros területén évente mintegy 268 ezer köbméter faanyag keletkezik, melynek csak kevesebb mint 70 százalékát, mintegy 180-190 ezer köbmétert hasznosítanak.

Az erdeinkben kitermelt faanyag 80%-a tűzifa minőségű, a tűzifaként értékesített faanyag 90 százaléka helyben hasznosul, jellemzően lakossági tűzifaként, mellyel a térségben élő, fával fűtő lakosságot ki tudjuk szolgálni

- írta a vállalat. a Parkerdő tűzifaalapanyagot állít elő és árusít. A lágy lombos tűzifaalapanyag ára 2023 őszén nettó 18.000 Ft/m3 környékén alakul, a keménylombos tűzifaalapanyag átlagára pedig nettó 30.000 Ft/m3. A „konyhakész” tűzifa – melyet például a tüzépeken is árusítanak - ára ennél nyilván magasabb a feldolgozási és szállítási költségek miatt - hívták fel a figyelmet.

A fakitermelés és az erdőgazdálkodás költségei az elmúlt években növekvő tendenciát mutattak, a tavalyi évhez képest viszont eddig térségünkben lényegi változás nem történt

- vázolták. Kérdésünkre azt is közölték, hogy amennyiben az idei évben is maximált árat állapítanak meg a tűzifára, a Parkerdő felkészült a program ismételt lebonyolítására.

Borzasztóan megdrágult a tüzelő

A Pilisi Parkerdő által is emlegetett hatósági árak kapcsán a Pénzcentrum korábbi kérdésére az Agrárminisztérium nem válaszolt egyértelműen. Arra a felvetésre, hogy idén is lesz-e hatósági áras tüzelő, azt közölték, "a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett árakat a magyar családoknak."

Amennyiben a tűzifaprogram ismételt meghirdetéséről születik kormánydöntés, tájékoztatni fogjuk a lakosságot

- fogalmazott az AM. Emlékezetes, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly szeptember nyolcadikán jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a tűzifára 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlóknak. Akkor ezek a köbméterárak voltak központilag érvényben:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

De, ahogyan a Pilisi Parkerdő is kiemelte, ebben nincs benne a fa készre feldolgozása, sem a házhozszállítás. Ugyanakkor a tavalyi hatósági árak bevezetése óta sokkal drasztikusabb irányba mozdult a helyzet a tüzelőpiacon: a KSH adatai szerint tavaly augusztushoz képest ugyanis egy mázsa egységes, fűrészelt tűzifa manapság 64,4 százalékkal drágább.

Ennél is jobban megugrott a fabrikett ára, ami 2022 augusztusához képest több mint 70 százalékkal kerül többe.

Ugyanakkor, mint a lenti ábrán is látható, júliusról augusztusra a tüzelőárak valamelyest lefelé tendálta. Talán most jöhetett el a pillanat, amikor érdemes lehet betárazni a télirevalót, mert ha bejönnek a hűvösebb napok, vélhetően a kereslet is meg fog ugrani - az árakkal együtt.

Ennyibe kerül manapság a kályhakész fa

Ha valaki nem akar, vagy nem tud vesződni a tüzelő felhasogatásával, akkor neki azért a fentieknél magasabb árat kell fizetnie. Egy gyors keresés után kiderült, hogy manapság egy köbméternyi tűzifa 60 ezer és 75 ezer forint közötti áron mozog a piacon. Több nagy barkácsáruház is kitette már a kínálatba a kalodás fát, és jellemzően 1,7 köbméternyit adnak 99 ezer forintért. Ez leosztva annyit tesz, hogy kb. 58 ezer forintra jön ki egy köbméternyi, úgyhogy érdemes megnézni az áruházi ajánlatokat is!

Ami a pelletet illeti, itt elég nagy a szórás: találtunk sima fabrikettett már 2500 forintért is 10 kilós kiszerelésben, de a speciálisabb, például napraforgóhéjból készült tüzelőanyagok már sokkal többe kerülnek. Van, aminek csomagjáért már 3500 forint feletti összeget kell kifizetni.

Itt a csalók feketelistája!

Az már nem újkeletű, hogy rengetegen próbálnak nyerészkedni a fáva fűtőkön, olcsó tüzelőt ígérve lehúzni őket. Az ilyen esetek elkerülése végett a Nébih készített egy feketelistát: a vásárlók a felületen a hatóság által kiszűrt jogszerűtlen hirdetők telefonszámait tudják lekérdezni. A tűzifavásárlás további aranyszabályai a Nébih szerint: