Rengeteget spórolhat, aki időben lép: ezeket a munkákat kell elvégezni ősszel, hogy ne fizess keményen rá

A naptári nyárnak vége ugyan, de remélhetőleg még sokáig élvezhetjük a Nap melegítő sugarait, a szeptemberi, októberi időszak pedig ideális arra, hogy felkészítsük kertünket, növényeinket az előttünk álló hideg télre. Az alábbiakban a Praktiker szakértői adnak tippeket az őszi teendőkkel kapcsolatban.

A kedvező koraőszi időjárás kiváló időszak arra, hogy felkészítsük kertünket az előttünk álló hidegre, és megalapozzunk növényeink tavaszi ébredéséhez. Szerszámainknak sem mindegy, milyen állapotban tesszük el azokat télre - a Praktiker az alábbiakban néhány javaslattal segít.

Eljött a metszés ideje!

Fontos őszi feladat a kerti növények metszése. Ezzel a művelettel amellett, hogy megszabadulhatunk az elhalt részektől, a kártevők és betegségek terjedését, szaporodását is megelőzhetjük. Jó alkalom mindez arra is, hogy hajtásválogatást is végezzünk, melyet növényeink tavasszal erőteljesebb növekedéssel fognak meghálálni. A magyar tulajdonban lévő Praktiker szakértői szerint érdemes azonban figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő eszközöket használjuk: egynyári, évelő növényekhez ugyanis kisebb, egyszerűbb metszőolló is megfelelő, míg a cserjékhez erősebb, akár 2 centimétert is átvágó metszőollót érdemes használni.

Az ennél nagyobb cserjék, fák metszéséhez inkább ágvágót vagy fűrészt használjunk, míg a sövények esetében elektromos sövényvágóval érhetjük el a legszebb eredményt, a hagyományos sövényvágó ollónál ráadásul sokkal gyorsabban és egyszerűbben. A szeptemberi, októberi időszakban se feledkezzünk meg továbbá az őszi lemosó permetezésről.

Talajelőkészítés: nem csak hasznos, de szép is

Az őszi feladatok közé tartozik annak megtervezése is, a következő évben mit szeretnénk termeszteni házi veteményesünkben, a talajt ugyanis ennek megfelelően kell előkészíteni. Egy fűszerkert előkészítéséhez elegendő kisebb talajlazítás, míg a zöldségfélékhez mélyebb földforgatás, esetleg talajjavítás is szükséges lehet. Fáradozásainknak meglesz a gyümölcse, a lazább szerkezetű, porhanyós talajban ugyanis könnyebben fejlődnek a tavasszal elvetett magok és elültetett palánták gyökerei.

A szakértők szerint díszkert esetén érdemes a köztes területet mulccsal vagy fenyőkéreggel takarni: ezzel nem csak a tavaszi gyomok megjelenését gátolhatjuk meg, de megvédhetjük a növények töveit és a talaj felső részét az extrém külső környezeti hatásoktól, és mindemellett a kertünket is szebbé varázsolja a fenyőkéreg.



Az ősszel vetett pázsitnak nincs párja

A koraőszi teendőkhöz szorosan hozzátartozik a lehullott levelek, ágak összegyűjtése és eltávolítása is: ezáltal a növények egyrészt elegendő fényhez és friss levegőhöz jutnak a rövidebb nappalok alatt is, másrészt ezzel a kártevők terjedésének is gátat vethetünk, és kertünk is esztétikusabb, rendezettebb látványt nyújt majd. A szeptemberi időszak arra is alkalmas, hogy felfrissítsük a pázsitot, az őszi magvetés ugyanis kedvezően hat a gyep minőségére, melyet műtrágyázással tovább fokozhatunk. Érdemes mindazonáltal a fűnyírónk vágási magasságát is feljebb állítani, tekintettel arra, hogy a nyár végével lelassul a fűszálak növekedése.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Védekezzünk a fagy ellen

Számos kerti növény ellenáll a téli mínuszoknak, a mediterrán és kevésbé fagytűrő növények esetében azonban célszerű gondoskodnunk a megfelelő fagyvédelemről: a kisebb, kaspóba vagy dézsába ültetett növényeket a hidegebb idő beköszöntével vigyük be fagyvédett helyre, a nagyobb növényekhez pedig számos takarófóliát vagy -szövetet használhatunk. A Praktiker tapasztalatai alapján az egyik legnépszerűbb takarási mód a szövetes védelem, melynek nagy előnye, hogy átereszti a levegőt és a vizet, így hozzájárul ahhoz, hogy a betakart növények ne száradjanak ki. A dézsás növényeket speciális takarófóliákkal, szövetekkel is óvhatjuk a fagytól.

Így óvjuk meg szerszámainkat!

Ha a fent felsorolt őszi házi feladatot elvégeztük, sokat tettünk azért, hogy tavasszal szép és buja kert fogadjon minket. Ahhoz azonban, hogy kedvenc kerti szerszámainkat a következő szezonban is használhassuk, érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a megfelelő állapotban és a szükséges karbantartást követően tegyük el azokat.

Fontos, hogy a szerszámokat tisztítsuk meg a föld- és növénydaraboktól, majd mosószeres vízzel töröljük át, és hagyjuk megszáradni.

A makacs szennyeződések és rozsda ellen bátran használjunk csiszolópapírt, míg az igazán profik lenolajjal is átkenhetik a szerszámokat, ez ugyanis megakadályozza a fémeszközök rozsdásodását. Azokat a szerszámokat, amelyeknél ez szükséges, érdemes a megtisztítást követően megélezni, hogy tavasszal újra probléma nélkül járulhassanak hozzá kertünk megszépítéséhez.