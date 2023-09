Messziről látszik a fordulat a lakáspiacon: most már biztos, ez lesz az új irány, amire készülni kell

Bekövetkezett a trendforduló után várt felfutás az ingatlanpiacon. Az augusztusi ingatlan- és hitelpiaci adatok, valamint a cégcsoport ügyfélaktivitási mutatói alapján az egyik haza ingatlanközvetítő szerint az eddigi, növekvő CSOK-os érdeklődés már az adásvételek számában is megmutatkozik. Az augusztusra becsült 8 213 tranzakció az idei év második legerősebb hónapja. A friss adat az előző évhez képest is már csak 16%-os csökkenést mutat, az előző, júliusi hónaphoz képest azonban jelentős, 35%-os emelkedést jelent.

A legfrissebb CSOK enyhítés hatásaként, valamint a Duna House ügyfélaktivitást mutató belső mérőszámai alapján további növekedés várható a következő hónapokban, így várhatóan innentől kezdve a tavalyinál is erősebb ingatlanpiaccal találkozhatnak az eladók és vevők egyaránt.

Korrigált a panellakások árszintje idén augusztusban. A tavalyi év során a rezsivédett címke felhajtotta a házgyári lakások négyzetméterárait, amelyhez képest az elmúlt hónapban zárt eladások alapján országszerte stagnálást, enyhe mértékű csökkenést mutatnak az adatok. Kivétel ez alól Kelet-Magyarország, ahol az előző év azonos időszakához mérten 7%-kal magasabb négyzetméteráron találtak tulajdonosra a panelek. A vidéki területeken 4-5%-os irányárváltozás mellett 5-6% volt a vevői alku mozgástere. A hirdetési folyamat során a jellemzően magasabb áron kínált, budai panellakások esetében jelentkezett erősebb vevői alku idén augusztusban, ami az átlagos négyzetméterárakat is lejjebb vitte.

A téglaépítésű ingatlanoknál, a vidéki területeken az előző év azonos időszakához képest 3-5%-os áremelkedés tapasztalható idén augusztusban. Az irányárváltozás egységesen 7% volt mind a keleti, mind a nyugati országrészben, az alku országszerte 8-9% volt. Az értékesített budai téglalakások átlagos négyzetméterára idén augusztusban is 1 millió forint felett volt, a belvárosi téglaépítésűeké kevéssel haladta csak meg a 950 ezer Ft-ot négyzetméterenként. A legjelentősebb irányárváltozást a pesti és a belvárosi ingatlanok esetében mutatták az adatok. Az alku a fővárosi téglalakások esetében területtől függetlenül 5% volt.

A tavaly augusztusi adatokhoz képest a pesti belváros kivételével az ország teljes területén, az összes ingatlantípus tekintetében lassult a forgási sebesség. A cég közreműködésével augusztusban értékesített ingatlanok adatai alapján a panellakások eladási ideje a legrövidebb. A belvárosi téglaépítésűek idén augusztusban több mint egy hónappal gyorsabban, kevesebb mint 5 hónap alatt keltek el.

A budapesti adásvételek tekintetében a legfőbb vevői motiváció 29%-ban a befektetési célú vétel volt, de magas arányban, a vásárlások több mint negyedében voltak jelen a nagyobb lakásba költözők is. Az első lakást vásárlók a tavalyinál 4 százalékponttal aktívabbak voltak, a tranzakciók 20%-ban szerepeltek a vevői oldalon, ők átlagosan közel 41 millió forintot fordítottak ingatlanvásárlásra, míg a befektetési céllal szerződő ügyfelek 55 millió forint körüli összeget költöttek.

Az augusztusban zárult vidéki tranzakciók adatai alapján a legnépszerűbb vásárlói motiváció vidéken is a befektetési célú vétel (27%) volt, az első lakásukat vásárlók aránya 25%-ra nőtt tavalyhoz képest. Az első otthonukat vásárlók a vidéki területeken átlagosan 31 millió forintot költöttek, míg a befektetők 32 millió forintot szántak ingatlanvásárlásra. Az eladók motivációját a fővárosban 29 százalékban a korábbi ingatlanbefektetés értékesítése adta, 27%-ban nagyobb ingatlanba költözés miatt döntöttek az ügyfelek az eladás mellett. A vidéki területeken az ingatlanközvetítő által értékesített ingatlanok tekintetében a leggyakoribb eladási ok a tavalyival megegyezően, 30%-kal az örökség értékesítése volt idén augusztusban is, de magas, 27%-os arányban döntöttek korábbi befektetésük eladása mellett a tulajdonosok.

3 érdekes adat:

A fővárosban 41, vidéken 31 millió forint kiadást jelent átlagosan az első otthon megvásárlása. A budain 50-60, a pesti oldalon a 35-40 millió forint értékű ingatlanokra szerződnek főként a vásárlók. A vidéki területeken az ügyfelek11-14%-a választott felújítandó ingatlant augusztusban.