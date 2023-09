Jó hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: szinte biztosan kapnak emelést az idén

A szokásokhoz híven ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legjobb anyagait erről a hétről. Szót ejtettünk az iskolakezdésről, a minimálbér és a nyugdíjak megemeléséről, luxustelepülésekről és milliókat érő, fiókok alján lapuló kincsekről is. Olvasd újra őket most!

2021 májusa óta majdnem 6500 olyan sofőrt kaptak el a rendőrök, aki eltiltás ellenére vezetett - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól. Akkortól már hivatalosan is bűncselekmény eltiltás alatt volán mögé ülni, akár 3 év börtön is járhat érte. A rendőrség most közölte, csak idén január és július vége között több mint 2000 olyan autóst kapcsoltak le, akinek korábban már elvették a jogosítványát, ellenük bűncselekmény miatt indult eljárás. Megtudtuk, 2022-ben több mint 5800 ember jogsiját vonták be valamilyen szabálysértési eljárásban.

Rengetegen még ma is tartanak a mobiltelefonok esetleges káros hatásaitól, ez a félelem pedig nem is teljesen megelapozatlan. Még a szakemberek között sincs teljes egyetértés arról, hogy a mobilok által kibocsátott sugárzás mennyire is káros az emberi egészségre, de az óvatosság egyes orvosi szaktekintélyek szerint sem árt. Egyes kutatók a rákkal, az alvászavarokkal és a férfi terméketlenséggel is összefüggésbe hozták már a készülékek környezeti hatásat, most pedig egy friss kutatásból az is kiderült, melyik márkák készülikei bocsátják ki legnagyobb mértékben a rettegett sugárzást.

A minimálbér reformja után 34,8 százalékkal emelkednének a legkisebb fizetések Magyarországon. Állítólag összeolvadna a minimálbér és a garantált bérminimum, így 312 ezer forintra emelkedne jövőre a minimálbér a mostani 232 ezer forintról.

A magyar közoktatás színvonala kétségbeejtően alacsony: olyan mintha nagyjából egy évtizede megfordultunk volna, és szembemegyünk mindennel, amit az európai országok képviselnek, így mostanra egy avítt, elavult, egyengyerekeknek egyenoktatást biztosító rendszer jött létre, ahol még a célok is azonosak, miközben a világ hihetetlenül gyorsan változik. Ez már csak azért is baj, mert ezzel hozzú távon az ország gazdasági versenyképessége kerül veszélybe, hiszen hosszú távra felélte, megsemmisítette a képzett munkaerő-tartalékainkat a kormányzat az oktatáspolitikájával - véli Radó Péter oktatáskutató. Interjú.

"Szó sincs búcsúzásról, ez se bennem, se az RTL-ben nem merült fel. Az amerikai verzióban is jóval több mint 5 Cápa váltja egymást rendszeresen. A magyarországi producerek is erre készülnek" - fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Lakatos István. A Bravogroup Holding vezérigazgatójával többek között a vállalat milliárdos akvizícióiról, a cápás projektek megtérülési potenciáljáról, a magyar gazdaság és az oktatás helyzetéről, a hazai akkumulátorgyárakról és a hozzájuk kötödő üzleti potenciálokról, illetve arról is beszélgettünk, miért döntött úgy, hogy egy időre (a sajtóban megjelentekkel ellenttétben nem örökre) búcsúzik a Cápák között című üzleti showműsorból.

Az elmúlt hónapokban csökkenni látszik az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű drágulásról beszélhetünk, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a folyamatosan dráguló mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. A Pénzcentrum most a polgármesteri hivatalokat kérdezte, hogy a tél közeledtével milyen támogatásokat érhet el a lakosság.

Szeptember első napján becsöngetnek az ország összes általános és középiskolájában, 960 ezer gyermek kezdi meg a 2023/2024-es tanévet, mely a megszokottnál egy héttel később ér véget, de ezen kívül is még számos változást, sőt meglepetést tartogat várhatóan. A Pénzcentrum augusztusban végzett Iskolakezdés 2023 című kutatásából kiderül, hogy mi alapján választanak ma a szülők iskolát, mit gondolnak a hazai oktatás színvonaláról, hol és főleg miből vásárolják meg az ilyenkor szükséges tanszereket. De egy nagyon érdekes trend is kirajzolódott a válaszokból, méghozzá az ingyenes tankönyvek kapcsán: felmérésünkből kiderül, hogy nem élveznek osztatlan sikert az ingyenes tankönyvek, sőt, minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál valószínűbb, hogy elutasítja őket, és inkább a szabad könyvválasztás mellett teszi le a voksát.

Meglehetősen polarizált a magyar társadalom: a leggazdagabb hazai településeken 15-ször annyi jut megélhetésre, mint az ország legszegényebb térségeiben. A Pénzcentrum birtokába jutott, település szintű statisztikák szerint az országban közel ezer olyan település van, ahol az évi 1 millió forintot sem éri el az egy lakosra jutó nettó jövedelem. Ezzel szemben a 100-at sem éri el azon települések száma, ahol átlépi a 2 milliót ugyanez a mutató. A legszegényebb településeket bemutató cikkünk után most mutatjuk az ország 10 leggazdagabb lakóhelyét is.

Az elmúlt hónapokban több tárgyi befektetést is megvizsgáltunk közelebbről: megnéztük, hogy mennyit érhetnek a karórák, a képregénye, egy-egy játék, sportkártya vagy akár egy üveg whisky vagy bor. A cikksorozatunk következő részében pedig kicsit visszakanyarodunk a kezdetekhez, ugyanis újfent azt fogjuk megvizsgálni, hogy jó befektetés lehet-e egy könyv. Most azonban nem kifejezetten a gyerekkönyveket vesszük górcső alá, hanem arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyi idő alatt térül meg egy-egy könyv ára, illetve hogyan és mennyiért lehet belevágni a gyűjtésbe.