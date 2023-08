Kevesen tudják, de akár több tízezret is kaphatnak: itt a lista, ők igényelhetik a rezsitámogatást

Az elmúlt hónapokban csökkenni látszik az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű drágulásról beszélhetünk, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a folyamatosan dráguló mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. A Pénzcentrum most a polgármesteri hivatalokat kérdezte, hogy a tél közeledtével milyen támogatásokat érhet el a lakosság.

Bár még csak a nyár utolsó napja van és a tél nagyon messzinek tűnik ilyenkor, azonban sokak számára már most aggodalmat jelenthet az, hogy hogyan fogják kifizetni a rezsit. Az elmúlt időszakban ugyanis jelentősen megdrágult az élet Magyarországon: az éves infláció 17,6 százalék feletti volt júliusban, az árak pedig egyre csak növekednek. Éppen ezért a legszegényebb társadalmi réteget jócskán megviseli a jelenlegi gazdasági helyzet.

Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek különböző támogatásokkal segíteni azokat, akiknek a megélhetése múlhat 1-1 nagyobb számlán. A Pénzcentrum egy kétrészes cikksorozat keretében most megpróbálta összeszedni azokat az önkormányzatokat, akiknél igénybevehetőek különböző rezsitámogatások, illetve annak is utánajártunk, hogy hol, mit és hogyan lehet igényelni.

Mindenekelőtt viszont fontos megjegyezni, hogy a lista nem teljes, ezért, ha a településedet, kerületedet nem találod itt, és rászoruló vagy, feltétlenül érdeklődj személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül a helyi önkormányzatodnál!

Debrecen

Debrecenben a kérelmek benyújtása egész évben, folyamatosan lehet benyújtani kérelmet lakásfenntartási támogatásra. A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez feltéve, hogy a többszemélyes háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 106.600.-Ft-ot, egyedül élő esetén a 120.200.-Ft-ot, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra a szolgáltatóhoz történő utalással, ami mellett az albérleti díj kifizetéséhez is kérhető a lakásfenntartási támogatás, melynek összege a főbérlő részére kerül kifizetésre. A lakásfenntartási támogatás mértéke: többszemélyes háztartás esetében 10.800.- Ft/hó, egyedül élő esetében 12.000.- Ft/hó.

Ezen felül lehetőség van arra is, hogy a jogosultsággal rendelkező kérelmezők a lakásfenntartási támogatást természetbeni támogatásként tűzifában kapják. A jogosult részére egy év időtartamra összesen 25q tűzifa kerül kiszállításra két részletben (3 hónap eltéréssel). Ebben az évben 115 kérelmező kérte tűzifa formájában a támogatást.

A támogatás mértéke, jövedelmi feltétele minden évben felülvizsgálatra kerül. A Közgyűlés döntés alapján az elmúlt években január 1. napjától a mindenkori infláció figyelembevételével történt változás. (2021. évben a támogatás mértéke 5.500.- Ft/hó, illetve 6.000.- Ft/hó volt.)

Arra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, hogy a fűtési szezon hány háztartást érint nehezen.

Kecskemét

Kecskeméten elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás áll rendelkezésre, amely évi 60.000.-Ft-os támogatást ad bármely szolgáltatóhoz, a rezsiköltségek csökkentése érdekében. Ezen túlmenően tűzifa vásárlására is ad az önkormányzat pénzbeli támogatást ugyanezen összeg erejéig.

A rezsiköltségeken túl, a nyugdíjasok étkeztetéséhez is támogatást adunk, szintén éves szinten 60.000.-Ft összegben, amely a havi kiadások csökkenését eredményezi.

A természetbeni támogatást a Városi Szociális Közalapítvány nyújtja, ők ténylegesen tűzifát adnak, amelyet ki is visznek a támogatottak lakhelyére.

Összességében a fenti, ténylegesen a rezsiköltségekhez adott támogatásban közel 350 háztartás részesült az elmúlt közel 10 hónap adatai alapján. A nyugdíjasok étkeztetésének támogatása egy új támogatás az önkormányzat részéről, a rendelet megalkotása óta eltelt 2,5 hónapban közel 40 fő igényelte ezt a támogatást is.

Fontos, hogy az önkormányzati rendelet nem szűkíti le, hogy csak egyik, vagy csak másik támogatást igényelheti az, aki erre jogosult a rendeletben meghatározott szociális helyzete alapján.

Újpalota

Budapest XV. kerületében a rezsi költségek csökkentéséhez ún. Palota lakhatási támogatást lehet igénybe venni a rászorulóknak. Ez azt jelenti, hogy a egy főre jutó jövedelme egyedül élő esetében 200 000Ft/fő/hó , családban élők esetében 180 000 Ft/fő/hó lehet. A rendszeres havi támogatás összege 5 000 – 20 000 Ft között kerül megállapításra, amelyet 1 év időtartam alatt lehet igénybe venni. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani. A támogatási összeg emelkedett a tavalyi évhez képest. Az elmúlt évben a támogatást 4 745 háztartás vette igénybe, az átlag havi támogatás összege 4 416 Ft/háztartás volt. Ez egy összesített adat, nem minden kérelmező fűtés céljából vette igénybe.

Idén is lesz hatósági ár a tűzifára?

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly szeptember nyolcadikán jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a tűzifára 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlók esetében. Akkor az alábbi erdei köbméterárakat határozták meg a fafajtákra:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Ugyanakkor ebben nem volt benne sem a fa kiszállítása, sem annak kályhakészre darabolása. Ez a két tétel még távolságtól és mennyiségtől függően további tízezrekkel terhelhette meg a favásárlókat, ha nem tudták maguknak elintézni a szállítást és a favágást.

Arról azonban még mindig nem született meg a döntés, hogy az idén is lesz-e ehhez hasonló, hatósági áras tűzifa vagy sem. Az Agrárminisztérium ugyanis lapunk megkeresésére annyit reagált augusztus elején, hogy "a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett árakat a magyar családoknak."

Amennyiben a tűzifaprogram ismételt meghirdetéséről születik kormánydöntés, tájékoztatni fogjuk a lakosságot

- fogalmazott a minisztérium lapunknak.