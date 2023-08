Itt a legsugárzóbb mobilok listája: a magyarok kedvenc készülékei is a feketelistán

Rengetegen még ma is tartanak a mobiltelefonok esetleges káros hatásaitól, ez a félelem pedig nem is teljesen megelapozatlan. Még a szakemberek között sincs teljes egyetértés arról, hogy a mobilok által kibocsátott sugárzás mennyire is káros az emberi egészségre, de az óvatosság egyes orvosi szaktekintélyek szerint sem árt. Egyes kutatók a rákkal, az alvászavarokkal és a férfi terméketlenséggel is összefüggésbe hozták már a készülékek környezeti hatásat, most pedig egy friss kutatásból az is kiderült, melyik márkák készülikei bocsátják ki legnagyobb mértékben a rettegett sugárzást.

A mobiltelefonok az elmúlt körülbelül két évtized leforgása alatt az egyik legfontosabb elektronikai eszközzé váltak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 elején száz magyar lakosra 141,2 darab mobilelőfizetés jutott. A szám úgy különösen sokkoló, hogy mindannyian tisztában vagyunk, sokan több mobilt használnak, akár nem is mindegyiket sim kártyával (persze ennek fordítottja is igaz, elég ha a dual simes készülékekre gondolunk).

Nem kérdés tehát, hogy majd minden magyar birtokol telefon, a mobilkészülékek ráadásul többségünk mindennapjainak fontos részévé váltak. Nem túlzás, hogy velük kelünk és velük fekszünk. Egész nap magunknál tartjuk, még akkor is ha nyomkodjuk és jellemzően mellettünk vannak úton és a hálószobában is. Sokakat aggaszt viszont joggal, hogy ezek az okoseszközök különböző nagyságú elektromos sugárzást bocsátanak ki, ami akár komoly egészségügyi kockázatok is rejthet magában.

A szakemberek között sincs egyetértés róla, hogy pontosan mennyire is veszélyes a mobilok által kibocsátott sugárzás, azt viszont vizsgálatokkal igazolták, hogy extrém (az EU-s 3 watt per kilogrammos határértéket is bőven meghaladó) mértékű terhelés akár a DNS-molekulák roncsolására is képes.

Valóban rákot okozhatnak a mobilok?

Egy a National Cancer Institute oldalán megjelent tanulmány szerint két aggályos dolog is van a mobilokkal kapcsolatban, amik felvetik azok a rák és más betegségek kialakulásában esetlegesen betöltött szerepét. Az egyik, hogy ahogy már említettük is, a telefonok rádióhullámok formájában sugárzást bocsátanak ki, melyek hosszú távon növelhetik a rák kialakulásának kockázatát. Bár a bizonyítható kihatásuk a rákbetegségek kialakulására csak kicsi, ezek az eszközök annyira a mindennapjaink részévé váltak, hogy a jelenség így is aggasztó, különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy a többség még ma is a régebbi készülékeknél megszokott módon, a fülünkhöz tartva használjuk, aminek köszönhetően a sugárzás nagyobb mértékben ér minket, és különösen az agyunkat.

A rákmegelőzési szervezet orvosai ezzel kapcsolatban megfigyelték, hogy számos esetben az agy azon oldalán ki daganat, amelyik oldalon a beteg telefonált. A tudósok a daganatos betegségek mellett az alvászavarokat, a gyakori migrént és férfi terméketlenséget is gyakran tudták a mobilhasználattal összefüggésbe hozni. A sugárzás ezen felül károsíthatja a gyermekek fejlődő agyát is.

Felmérték mely telefonok bocsátják ki a legnagyobb sugárzást

A német sugárvédelmi hivatal hosszú ideje vizsgálja, melyek a "legsugárzóbb telefonok az országban. Adatbázisuk több, mint 3500 okoskészüléket tartalmaz, melyek jelentős részét hazánkban is forgalmazzák, sőt igen elterjedtnek is mondhatóak.

A hivatal a lista összeállításánál a nemzetközi szinten erre leginkább elfogadott mutatót, az úgynevezett Specific Absorption Rate-t (SAR) használta, amit leggyakrabban fajlagos energiaelnyelési értéknek fordítanak fordítani. A fajlagos energielnyelési érték annak mérőszáma, hogy szervezetünk mekkora mértékű rádiófrekvenciás energiát nyel el az adott eszköz használata közben. Ennek határértékét a különböző egyezmények eltérő szinten húzzák meg, Európában mindenesetre 2 Watt/kg feletti SAR-értéket produkáló készüléket nem lehet forgalomba hozni.

Éppen ezért értelemszerűen a jelenleg forgalomban lévő telefonok egyike sem lépi át ezt a határértéket, aggasztó azonban, hogy nem kevés közülük megközelíti azt. Mi a listából most kizárólag a jelenleg is forgalomban lévő készülékeket vizsgálva állítottunk össze egy táblát, sokat mondó viszont hogy a toplistában számos ma is kapható készülék szerepelne anélkül is, hogy kiszűrjük a régebbi modelleket. Bár a hivatal a testre mért sugárzást is mérte, annak esetében az adatok hiányosak, így mi a minta torzításának elkerülése miatt most csak a fülre mért sugárzást néztük meg (a leginkább káros egyébként is ez). Az idei toplistát a Google és a Sony dominálják, a legelső pozíciót azonban a Motorola készüléke foglalta el.

Az amerikai gyártó Edge márkaneve viselő készüléke 1,79 W/kg-os sugárzását produkál, tehát vészesen megközelítette a határértéket.A negatív toplistán ezt a telefont a ZTE Axon 11 5G-s mobilja követi, aminél 1,59 százalékos felvett sugárzást mértek a fül környékén. Ezeken kívül volt még egy készülék, aminek esetében 1,5 wattot meghaladó sugárzást vett fel azt ezt használók szervezete. Mégpedig a hazánkban kevésbé ismert OnePlus 6T készüléke.

Igen magas volt a sugárzás mértéke még a Sony és a Google egyes telefonjainál is. A japán gyártó Xperia XA2 Plus nevű modelljének esetében 1,42 W/kg-os, Xperia XZ1 Compact nevű készüléküknél pedig 1,36 W/kg-os sugárzást mértek, míg az amerikai cég Google Pixel 3 XL-jéből 1,39, a Pixel 4a modellből 1,37 W/kg-os fülkörnyéki sugárzás érte a felhasználókat. Érdekes még, hogy a hazánkban is slágermárkának számító Huawei két készüléke is befért a szervezetünket a sugárzásnak legnagyobb mértékben kitevő 15 készülék közé.

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a többi, hazánkban elterjedte telefon milyen értékeket produkált a hivatal felmérésén. Megnéztük tehát, hogy melyek is jelenleg a legnépszerűbb készülékek Magyarországon. Bár az egyes készülékekre vonatkozó pontos statisztikák nem hozzáférhetőek, a magyar piacon szembeötlő módon kiemelkedik négy márka.

A leginkább prémium kategóriás telefonjairól ismert, de hozzáférhetőbb árú készülékeket is gyártó Samsung az abszolút domináns a maga (2023 júliusi adat alapján) 37,34 százalékos piaci részesedésével. Ettől valamivel elmarad az inkább alacsonyabb kategóriás készülékeiről ismert Xiaomi, ami a magyarországi telefonértékesítések 20,67 százalékával büszkélkedhetett ugyanebben az időben, valamint a vele a jobb pozícióért fej-fej mellett küzdő, prémium kategóriás termékeiről ismert Apple (19,84 százalék) A piac negyedik jelentős szereplője a Huawei, ami 10,62 százaléknyi szeletet hasít ki a tortából és ezzel lényegében végig is vettük az új telefonok hazai piacát. A korábban népszerű gyártók, mint a Nokia, vagy az LG készülékei ugyanis ritkán közelítik meg az 1 százalékos piaci részesedést, a Lenovo, az Oppo és az egyéb kisebb szereplők pedig még inkább jelentéktelenek a nagy kép szempontjából.

Ezen négy nagy gyártó készülékeire szűrve is végigböngésztük tehát a hatóság jelentését, hogy összeállítsuk a leginkább "sugárzó" telefonok top 15-ös listáját. Bár a grafikonunkra az összes szereplőtől felkerült legalább egy készülék, jól látszik hogy komoly különbségek vannak ezen a téren a márkák között.

Az adatok persze nem annyira elkeserítőek, mint az összes készüléket vizsgálva, de a határérték legalább felét így átlépi a legtöbb készülék. A legmagasabb mértékű sugárzást a Huawei készülékeinél mérték. Ahogy már korábban is említettük, a Psmart és a Nova2 nevű készülékek a maguk 1,27-es, illetve 1,25-ös SAR értékükkel a nemzetközi toplistára is felkerültek.

De hazánk egyik legelterjedtebb készüléke, a Samsung Galaxy S22 esetében sem sokkal jobb a helyzet, ezen telefon használatakor 1,21 W/kg sugárzás éri az ember a fülhöz emelve használva. A Samsungnak ezen kívül még hat készüléke lépte át a 1 W/kg-os értéket, tehát gyakorlatilag az összes forgalomban lévő Galaxy modell.

A Xiamoi néhány készüléke is hasonló számokat produkált. Ezek közül a MiNote10 esetében mérték a legnagyobb mértékű, 1,11 W/kg-os sugárzást, de ettől nem maradt el sokkal ugyanezen készülék lite változata (1,01 W/kg), illetve a RedmiNote8Pro (1 W/kg) sem.

A hazai piacot domináló gyártó közül kimagaslóan az Apple készülékeinél mérték a legalacsonyabb sugárzást. Ez az iPhone14 több modellje és az iPhone 13 Pro esetében is 0,99 W/kg-os értéket jelent, amivel frisebb modellként az előbbiek kerültek csak fel a listára. A korábbi modelljeikre jellemzően ennél minimálisan még alacsonyabb sugárzás volt jellemző, a sima iPhone 13 esetében ez 0,98 W/kg-os, míg az iPhone11-nél 0,95 W/kg-os értéket takar.