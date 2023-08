Miért retteg az állam az erkélynapelemtől? Németországban pénzzel támogatják, áfamentes

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Magyarországon tilos erkélynapelemekkel, konnektoron keresztül visszatáplálni az elektromos hálózatba, a szolgáltatók általános szerződési feltételei ezt nem teszik lehetővé. Eközben Németországban nemhogy tiltják, de áfamentesen lehet őket megvásárolni, sőt több tartományban még támogatást is adnak az erkélynapelemekre. Sőt 2024-től az adminisztráció is jóval egyszerűbb lehet, és a hálózatba is magasabb teljesítménnyel táplálhatnak vissza az eszközök. Ugyanakkor, a "nagy" fotovoltatikus rendszerekkel ellentétben a szolgáltató az erkélynapelemek által visszatáplált, fölösleges energiáért kint nem fizet pénzt, ténylegesen spórolni csak úgy lehet, ha a megtermelt energiát azonnal elhasználja a háztartás.

Mint a Pénzcentrum is megírta, a szakmai szervezetek szerint gyakorlatilag ellehetetleníti a lakossági napelemberuházások megtérülését a kormány azon döntése, amely szerint 2024-től az eddig éves szaldóelszámolásban lévő fogyasztók havi szaldóba kerülnének át - a 2024. január 1. után telepített visszatáplálós rendszerek pedig bruttóelszámolásba kerülnek majd, erről több részletet nem árultak el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az viszont biztos, hogy új, havi szaldós rendszerben nyáron a szolgáltató 5 forintot fizet kilowattonként a betáplált felesleges áramért, míg télen a fogyasztó a rezsicsökkentés határáig (2500 kilowattig) 38, afölött 70 forintos áron ad vissza egy kilowattot a napelemeseknek. Az éves szaldó előnye az volt, hogy a nyáron megtermelt, de fel nem használt energiát a napelemesek télen, amikor nem termel olyan sok áramot a rendszer, ingyen lefogyaszthatták. Sokan pontosan ezért álltak át elektromos fűtésre is például. Na, ők most szívhatják a fogukat. EZ IS ÉRDEKELHET Teszten a Lidl filléres napelem-állomása: ennyit tud valójában a gigantikus Parkside akksi Tesztelték a Lidl sajátmárkás energiaállomását, ami a belépő-kategóriát képviseli a piacon. Mint kiderült, amennyit kérnek érte, annyit bőven megér. Itthon tilos, a németeknél az Aldiban, Lidl-ben lehet venni Akinek nincsenek milliói a szigetüzemű rendszer kiépítésére, annak elsőre jó megoldás lehet a Németországban már beváltan működő erkélynapelem. Most az egyik legnagyobb hazai webshop is elkezdte áruni azt a kis teljesítményű napelemes rendszert, amelyet közvetlenül a lakásban lévő konnektorhoz lehet csatlakoztatni, és képes lehet arra, hogy csökkentse a villanyszámlát. Azonban óvatosan, mert a magyar áramszolgáltatók általános szerződési feltételei nem engedik meg, hogy a fogyasztó áramot tápláljon be a konnektoron keresztül a lakás vezetékeibe. Aki ezt megszegi attól akár az áramszolgáltatást is megtagadhatják! Németországban eközben gyakorlatilag minden nagy boltláncnál megvásárolhatóak ezek a készülékek, az Aldiban például 469 euróba (azaz kb. 180 ezer forintba) került egy 600 wattos rendszer: Németországban bárki vehet a neten erkélynapelemet, az Aldiban 469 euróba kerül. Forrás: aldi-nord.de 25 év teljesítménygaranciát adnak (80% névleges teljesítmény) a napelem modulokra és 10 év anyag-garanciát. Emellett az egész rendszerre 3 év jótállás van. 5 méteres, dugaljos kábel és szerelőszett is jár a rendszerhez, amit mobilappon lehet figyelni. A Lidl-ben pedig panelenként lehet megvásárolni a rendszert, egy-egy modul 150 W teljesítményű, és 120 euróba (kb. 46 ezer forintba) kerül. A Lidl is beszállt a napelemversenybe. Forrás: lidl.de Ezekre 25 év teljesítménygaranciát vállalnak, 10 évet pedig magukra a napelemkre. Természetesen ezekhez is jár szerelőszett, és dugaljas kábel. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Jövőre többet lehet betemelni, egyszerűsödik a bürokrácia - Németországban A Német Autóklub (ADAC) összeállítása emlékeztet: a Szövetségi Hálózati Ügynökség (Bundesnetzagentur) értelmezésében a nagyobb fotovoltatikus rendszerekkel ellentétben ezek a termékek csupán "elektromos áramot termelő háztartási készülékek". Éppen ezért a bolti erkélynapelemek felszereléséhez nem is kell semmilyen szakembert kihívni, elég az invertert bedugni a konnektorba. A háztartásban csatlakoztatott készülékek pedig először az itt betáplált napenergiát használják fel, ha pedig épp nem elég a teljesítmény, akkor megint a villanyórát pörgetik. A jelenlegi német szabályozások szerint maximum 600 wattos teljesítménnyel lehet ezekkel az eszközökkel visszatáplálni a hálózatba (a magasabb teljesítményre képes napelemek inverterei korlátozzák a teljesítményt), de 2024-től az erkély-erőművek inverterének betáplálási teljesítménye akár 800 watt is lehet - de erről még nem született meg a végleges jogszabály a Bundestagban. Összességében egy ilyen rendszer elegendő lehet például a háztartási gépek készenléti üzemének fedezésére, de akár működtethet is gépeket. Áfamentes, egyes helyeken támogatják is A német szakértők számításai szerint egy 600 wattos rendszer évente 400-600 kWh-nyi energiát termelhet évente, ideális körülmények között. Viszont az ADAC is hozzáteszi, hogy tényleges spórolás csak akkor érhető el ezekkel, ha a lakás hálózatára csatlakoztatott készülékek azonnal el is használják a megtermelt energiát. Ugyanis a szolgáltatók nem fizetnek az erkélynapelemek által visszatáplált energia után - szimplán nem pörög a villanyóra, ha van elég napenergiás teljesítmény. Ráadásul 2023. január 1. óta nem számítják fel a 19 százalékos áfát a kisebb napelemes rendszerekre. Sőt, egyes tartományokban még támogatják is őket!

Az ADAC szerint jelenleg Berlin, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Schleswig-Holstein és Szászország szövetségi tartományai, valamint több városi önkormányzat is 500 és 1000 euró közötti összeggel (azaz kb. 190 ezer és 380 ezer forinttal) támogatja azokat, akik az erkélyükre napelemrendszert akarnak telepíteni. Ugyanakkor, mint megjegyzik, jelenleg elég bürokratikus egy-egy erkélynapelem beüzemelése: regisztrálni kell a készüléket a hálózatüzemeltetőnél és a Szövetségi Hálózati Ügynökségnél is, emellett vagy a régi villanyórát kell átalakítani, hogy engedélyezze a visszatáplálást, vagy okosmérőre van szükség. Ám a 2024-es könnyítőcsomaggal ez is egyszerűsödhet Németországban: ekkortól elegendő lehet a Szövetségi Hálózati Ügynökségnél regisztrálni, és régi villanyórás háztartások is használhatják az eszközöket bármiféle átalakítás nélkül - ameddig a szolgáltató be nem üzemel egy okosmérőt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK