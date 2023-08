Elképesztő népszerűek ezek a támogatások: kapkodnak utánuk a lakásvásárlók

A július hónapban kimutatott alacsonyabb ingatlanforgalom ellenére, az elmúlt év ugyanezen időszakához képest, mintegy 35%-kal nőtt az állami családtámogatások és támogatott hitelek iránti érdeklődés egy kimutatás szerint.

A 2022 júliusában mért adatokhoz képest, mintegy másfélszeresére növekedett az ügyfélmegkeresések, tárgyalások száma a Babaváró támogatás és a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, azaz a CSOK igénylések kapcsán – derül ki a Duna House friss közleményéből.

Az állami lakástámogatások változásainak lényege, hogy január 1-től használt lakás vásárlására többé nem vehető igénybe a „városi” CSOK, csakis a listában szereplő preferált kistelepüléseken és ott is csak korszerűsítéssel, bővítéssel egybekötve. Ezzel a CSOK-hoz kapcsolódó számos egyéb kedvezménytől is eleshetnek majd az igénylők (pl. illetékmentesség). A másik fontos szempont, a Babaváró támogatás esetében életbe lépő jelentős életkori szigorítás volt, amellyel az eddigi jogosultak nagy része kieshet a támogatási körből.

Fontos azt is hangsúlyozni: az aktuális otthonteremtési támogatások igénylési határideje 2023. december 31., ezért érdemes előre gondolkodni és időben lépni. A szakértők számításai szerint ugyanis, október végéig mindenképp tanácsos megtalálni a vágyott ingatlant, ha szeretnénk igénybe venni a mostani lehetőségeket. Hiszen, ha emelkedik a hiteligénylések száma, akkor az ügyintézés, az átfutási idők is megnövekedhetnek – így akár 4-ről 6 hétre is kitolódhat egy-egy ügylet teljes lezárása.