Néma gyilkos szedi áldozatait nyáron a magyar városokban: erről kevesen tudnak, életveszélyes

A jó idő beköszöntével egyre többen vágnak bele az otthonuk energetikai felújításába, azonban az elhamarkodott, nem szakszerűen elvégzett energetikai beruházások komoly veszélyt jelentenek. Ráadásul a szén-monoxid nemcsak télen veszélyes: a katasztrófavédelem adatai szerint tavaly 1234-en hívták ki a tűzoltókat szén-monoxid miatt, ami 197-tel több, mint egy évvel korábban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mi mindenre kell figyelni akkor, ha például most vágunk bele a nyílászárócserébe.

A nyár beköszöntével egyre több magyar vág bele az otthona energetikai felújításának: van aki a tavaly elmaradt munkálatokat pótolja be, megint mások pedig most kezdenek csak bele a felújításba. Azonban sokan nem tudják, hogy a nem szakszerű energetikai felújítás akár az életünkbe is kerülhet. Ráadásul nem csak télen, a fűtési szezonban vagyunk kitéve a veszélynek.

Ugyanis kevesen számolnak vele, de a szén-monoxid akár a kánikulában is képes áldozatokat szedni, nem kell hozzá még az sem, hogy bekapcsoljuk a fűtést. Úgyhogy, aki a nyílászárók cseréjén gondolkodik, esetleg már ki is cseréltette azokat, annak érdemes nagyon résen lennie, mert nagyon hamar történhet óriási baj. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítségével körbejártuk, mi mindenre kell figyelni a kánikulában is, hogy elkerüljük a szén-monoxid mérgezéseket.

Tévhit, hogy nyáron biztonságban vagy!

Sokan tévesen a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezés veszélyét, holott egész évben fenyegető problémáról van szó. Nemcsak a fűtőeszközök lehetnek forrásai a mérgező gáznak, hanem például a nyílt égésterű vízmelegítők is. Mivel meleg vízre egész évben szükségük van az embereknek, a szén-monoxid-mérgezés veszélye is jelen van egész évben

– figyelmeztetett az OKF szóvivője, Mukics Dániel tűzoltó alezredes, aki elmondta, hogy a szén-monoxid problémaköre az elmúlt évtizedben kapott csak nagyobb figyelmet. Ennek a szakember szerint az az oka, hogy sokan a régi fa ajtókat és ablakokat remekül szigetelő műanyag nyílászárókra cserélték.

Amíg a régebbi fa nyílászárók légrésein be tudott áramolni a friss levegő a szobába, addig az új jól szigetelő ajtók és ablakok nem teszik ezt lehetővé. Ha beltérben nyílt láng ég (ez lehet egy kandalló, cserépkályha, gázkazán, fali vízmelegítő, vagy gáztűzhely is) az szoba levegőjét használja el. Ha nincs megfelelő mennyiségű oxigén-utánpótlás, tökéletlen égés alakul ki, aminek a mellékterméke a kis koncentrációban is halálos szén-monoxid

– magyarázta a Pénzcentrum kérdésére az OKF.

A szén-monoxid létrejöttét pedig elősegíti minden olyan épületgépészeti megoldás is, ami megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását.

A nyári hőségben elsősorban társasházaknál szokott előfordulni, hogy légdugó alakul ki a kéményben. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a vízmelegítő működésekor keletkező meleg füstgáz pedig nem tudja maga előtt kilökni a kéménybe beszorult hideg levegőt. Emiatt a füstgáz visszaáramlik a vízmelegítő égésterébe és ugyanúgy tökéletlen égés jön létre, mintha a túl jól szigetelő ablakok miatt nem lenne elég oxigén a szobában, és szén-monoxid jön létre

– mondta Mukics Dániel.

Nyáron is rengeteg áldozatot követel a szén-monoxid mérgezés

Tavaly összesen 1234 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, ami 197-tel több, mint 1 évvel korábban.

A 19 százalékos esetszám-növekedés egyértelmű oka, hogy egyre több otthonban van szén-monoxid-érzékelő

– húzta alá az OKF, hozzátéve, hogy az érzékelők terjedésének köszönhetően 21 százalékkal csökkent a mérgezések száma: 205 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 19 ember pedig életét vesztette. Ám a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a fűtési szezonon kívüli időszakban is oda kell figyelni a szén-monoxid kialakulásának a veszélyére, hiszen tavaly április 15 és október 15 között, a jogszabályok szerinti fűtési szezonon kívül 571 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. Azaz az esetek 46 százaléka a fűtési szezonon kívül történt.

Ebben az időszakban 81 ember szenvedett mérgezést és ketten életüket vesztették a mérgező gáz miatt.

Ráadásul idén már az OKF adatai szerint 455 szén-monoxiddal kapcsolatos esethez riasztották a tűzoltókat. 109-en szenvedtek mérgezést és öten életüket vesztették. 2023. április 16. óta 114 eset történt, 11 ember szenvedett mérgezést, egy emberen pedig már nem lehetett segíteni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, de még az állatok sem képesek kiszagolni. A mérgezés tünetei könnyen összetéveszthetőek más betegség tüneteivel: émelygés, fejfájás, szédülés, hányinger

– hangsúlyozta Mukics Dániel. Kiemelte, azért, hogy megelőzzük a bajt,

az új ablakokba szereltessünk résszellőzőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. Állandó és automatikus légbevezetésre van szükség.

A fűtőeszközöket, nyílt lángú vízmelegítőt évente egyszer szakemberrel ellenőriztessük.

Ha átépítünk otthon, a fürdőszobai szellőzőnyílásokat ne szüntessük meg.

Ha bármi nyílt lánggal működik otthon, a fűtés, vagy a vízmelegítés, vegyünk otthonra egy szén-monoxid-érzékelőt.

Mit kell tudni a szén-monoxid érzékelőkről?

A katasztrófavédelemhez szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket

– mondta el még tavaly a Pénzcentrumnak a szóvivő. Az ajánlott készülékek listáját pedig bárki elérheti a katasztrófavédelem honlapján.

Ráadásul koránt sem olyan drága egy ilyen készülék, mint azt elsőre gondolnánk: akár már 12 ezer forintért is vásárolhatunk egyet. Az érzékelők pedig nem igényelnek különösebb karbantartást, azonban mindegyiknek van egy szavatossági ideje.

Minden szén-monoxid-érzékelőnek van egy szavatossági ideje, ha ez letelt, már nem nyújt biztonságot a készülék, újat kell vásárolni. Ez gyártóktól függően lehet öt, hét, vagy tíz év is

– emelte ki Mukics Dániel, hozzátéve, hogy az viszont korántsem mindegy, hogy hová szereljük fel.

A szén-monoxid-érzékelőt a nyílt égésterű fűtőeszköz, vagy vízmelegítő közelébe, attól egy-másfél méterre helyezzük el a fejünk magasságába. Ügyeljünk arra, hogy ne a szoba sarkában kapjon helyet, a sarkoktól 20 centiméter távolságba tegyük. Teljesen mindegy, hogy elemmel, akkumulátorról, hálózatról működő szén-monoxid-érzékelőt vásárolunk, a lényeg, hogy a katasztrófavédelem pozitív listáján szerepeljen a készülék. Minden készüléken van egy teszt gomb. Fontos, hogy ezzel teszteljük, ne fújjunk rá cigarettafüstöt és ne tegyük autó kipufogójához

– magyarázta a tűzoltó alezredes, aki külön arra is felhívta a figyelmet, hogy sok barkács tematikájú közösségimédia-csoportban lehet találkozni olyan tanácsokkal, hogy a szekrény tetejére, vagy a plafonra kell szerelni a szén-monoxid-érzékelőt. Ez viszont korántsem jó megoldás, hiszen a szén-monoxid csak minimálisan könnyebb, mint a levegő, ezért nem a plafonról lefele terjedve tölti fel a szobát, hanem remekül elkeveredik a szoba levegőjével.

A legnagyobb biztonságot akkor nyújtja a készülék, ha fejmagassága helyezzük, így azt a levegőt elemzi, amit belélegzünk. Ha a hálószobába szeretnénk elhelyezni egy érzékelőt, akkor tehetjük az éjjeliszekrényre is, hisz ez felel meg a fekvő testhelyzetben lévő fejmagasságnak

– javasolta a katasztrófavédelem szóvivője.