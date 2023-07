Drasztikus változás közeledik az albérletpiacon: az élelmes bérlők már így vesznek ki lakást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Széles választékkal várja a felsőoktatási ponthatárok jövő heti kihirdetésével beinduló szezont az albérletpiac. Április óta fokozatosan bővül a kínálat, július elején már közel 12 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a fiatalok. A kínálat mellett az albérletárak is folyamatosan emelkednek, ezért a bérleti díjak drágulása miatt beinduló albérletkeringő miatt a következő hetekben még intenzívebb lehet. A kereslet is felfutóban van, 8 százalékkal erősödött éves összevetésben, az érdeklődések száma idén meghaladta a félmilliót. A lakbérek drágulása miatt a bérlők olcsóbbra is cserélhetik a meglévő albérletüket. Összességében pörgős szezonra számíthatunk a bérleti díjak és a kereslet élénkülése miatt. Budapesten az átlagos bérleti díjak július elején 240 ezer forintnál tartottak. A legjelentősebb egyetemvárosokban az átlagos lakbérek közelítik a tavalyi fővárosi szintet. Debrecenben és Győrben 170-170 ezer forintos, Pécsen 140 ezer forintos, Szegeden több mint 137 ezer forintos, Miskolcon pedig 100 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Az idén elszakadt egymástól a lakóingatlan-piac két meghatározó része. Az eladó lakások iránti kereslet stagnál és a lakások drágulása is megállt, a kiadó lakóingatlanok piaca viszont fokozatos élénkülést mutat - áll az ingatlan.com elemzésében, amely a felsőoktatási ponthatárok jövő csütörtöki kihirdetésével elrajtoló albérletszezon apropóján ismerteti mutatja be a piaci trendeket, egyúttal bemutatja, hogy Budapesten és az egyetemvárosokban mire számíthatnak a bérlőjelöltek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan növekedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat mint tavaly. A másik fontos tényező, hogy 2022 második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlők számára sem. - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Közölte azt is, hogy a kereslet növekedése is hozzájárult a dráguláshoz. Az idei év első hat hónapjában a budapesti kiadó lakások iránti kereslet 8 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal fokozódott és meghaladta a félmillió érdeklődést. Az albérletszezon előszelét jelzi, hogy a fővárosi kiadó lakások iránti érdeklődések száma májusban és júniusban 5-10 ezer darabbal - 6-11 százalékkal - haladta meg az év első hónapjaira jellemző átlagot. A kereslet erősödésével a kínálat is szélesebb lett, április óta egyre több kiadó lakás került a piacra, július közepén közel 12 ezer bérelhető ingatlanból lehetett válogatni. Augusztusban indulhat be az albérletkeringő A kínálatbővülés arra is lehetőséget ad a bérlőknek, hogyha a tulajdonos a bérleti szerződés éves fordulópontja apropóján emelni szeretné a bérleti díjat, akkor a mostanival megegyező áron vagy olcsóbban bérelhető lakást keressenek. Ehhez viszont gyorsan kell lépniük, mert ezek iránt lesz a legnagyobb verseny a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A felsorolt tényezők miatt intenzív lesz az idei szezonban várható albérletkeringő - fogalmazott a szakértő. Az olcsóbb kiadó lakásokra való igények erősödésére utal, hogy júniusban az alacsonyabb bérleti díjakkal kivehető lakásokkal rendelkező városrészekben, például a XVIII. és a XX. kerületben 57 és 40 százalékkal nőtt a kereslet éves összevetésben. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Árkörkép Budapestről és az egyetemvárosokból Az ingatlanportál elemzéséből kiderül, hogy július elején az átlagos budapesti lakbér 240 ezer forint volt. A korábbi években a diákok körében a népszerű VIII., IX., XI. és XIII. kerületben 220-240 ezer forintos átlagos bérleti díj volt a jellemző. A három legolcsóbb kerület a X., a XVII. és a XXI., ezekben 150-165 ezer forint az átlagos lakbér. Az egyetemvárosok kínálatából az látszik, hogy közelítik a tavalyi fővárosi díjakat. Debrecenben, Győrben és Veszprémben egyaránt 170 ezer forintos átlagáron kínálják a bérlőknek a lakóingatlanokat. Pécsen 140 ezer, Szegeden valamivel több mint 137 ezer, Miskolcon pedig 100 ezer forint a díj. Székesfehérváron 145 ezer, Nyíregyházán 130, Kecskeméten 120 ezer forintos bérleti díj volt a jellemző. EZ IS ÉRDEKELHET Jókora felfordulás jön a hazai lakáspiacon: ráfázhat, aki lakást bérel 2023-ban Vajon a fővárosban, illetve a nagyobb egyetemi városokban mi a helyzet az albérlet és az ingatlan árakkal, azaz bérelni vagy vásárolni éri-e meg jobban.

Címlapkép: Getty Images

