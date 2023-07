7 fokkal is hidegebb lehet klíma nélkül a házad, lakásod: ez még az őrült kánikulában is működik

Akár 7 fokkal is hűvösebb lehet egy lakás hőmérséklete nyáron, ha megfelelően van árnyékolva, és ehhez még klímaberendezés sem szükséges. Ez azonban nem egyszerű, és nem kis költségű beruházás. Illetve egyik napról a másikra nem is lehet elvégezni, de nem kell csüggedni, hiszen akinek nincs lehetősége most belevágni az árnyékolástechnika világába, néhány jó tipp közül azért válogathat, hogy a nyílászárók minőségén, és a redőnyökön túl milyen egyszerű praktikákkal teheti komfortosabbá az otthoni hőmérsékletet.

Javában éljük a hőségriadó napjait, amikor a Szaharából érkező szubtrópusi levegő miatt a napi középhőmérséklet 25, de van ahol 27 fok fölött is alakulhat. Jelenleg, július 11-én 11 vármegyében van érvényben figyelmeztetés a kánikula miatt, ebből 1-ben másodfokú a riasztás.

Nemcsoda tehát, ha sokan kifejezetten rosszul élik meg a pokoli meleget, viszont annyi jó hírünk legalább van, hogy nem csak légkondicionálóval lehet elviselhető hőmérsékletűvé tenni az otthoni létünket, vannak erre egyéb praktikák is. Ezek némelyikével ráadásul brutálisan jó eredményeket érhetünk el, igaz ezek nagyobb előkészületeket igényelnek, viszont a kisebb praktikák is segíthetnek az óriási hőség közepette.

A legjobb megoldás az árnyékolás

Energetikai szakértők szerint egy jól felszerelt, jó minőségű, jól beállított árnyékolásvédelmi rendszer telepítése 5-7 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben. A szakemberek pedig abban is egyetértenek, hogy a hőt minden esetben kinn kell megfogni. Azaz szinte teljesen mindegy, milyen belső árnyékolókat választunk, jó sötét lehet, és elérhetjük, hogy ne forrósodjon fel a parketta, de a hő ellen nem lesz az igazi.

Ezért kritikus egy jó minőségű redőny beszerzése, arról nem is beszélve, hogy az sem árt, ha a nyílászárók is rendben vannak. Egy jó redőny után jöhetnek a beltéri árnyékolók, amik lehetnek klasszikus rolók, reluxák is vagy a mára igen népszerű pliszék is. Ha ráadásul mindezt tető alá hozzuk, akkor nem csak a meleget zárjuk ki, de az esetleges hűtési rendszerekből fakadó költségeket is lentebb tudjuk nyomni.

Mindez természetesen nagyobb beruházást igényel, viszont ha tisztán a hőmérséklet csökkentéséről van szó, akkor mindenképpen érdemes lehet belevágni egy árnyékolástechnikai felújításba. Főleg akkor, ha a nyarak ténylegesen egyre melegebbek lesznek.

Hűtési praktikák

Ha most nincs lehetőséged belevágni az árnyékolástechnikai felújításba vagy éppen a megfelelő hitelkonstrukciók között keresgélsz, akkor sem kell csüggedni egyéb egyszerű, otthoni praktikákat is be lehet vetni a hőség ellen. Ha nem is lesz tőlük 7 fokkal kevesebb az otthonodba, azért a jó közérzetet könnyeben tudod elérni még akkor is, ha kint 35 fok van.

Tarts mindent lehúzva, bezárva

Ha van redőnyöd, húzd le, csak szükséges mennyiségű fényt engedd be a lakásba, olyan helyeket, amiket nem használsz, sötétíts el teljesen. Nagyon fontos az is, hogy az ablakokat mindenhol tartsd bezárva, ne engedd, hogy beszökjön a roppant meleg.

Csukd be az ajtókat

Fontos, hogy a lakásban a hűsítő levegő ott áramoljon, ahol szükség van rá. Úgyhogy a nem használt szobák, fürdőszoba, WC ajtaján érdemes csukva tartani. Viszont mindent nyissunk ki, összes ajtót és ablakot akkor, ha a hőmérséklet már lecsökkent, este, sőt egész éjjel érdemes tehát szellőztetni.

Cseréj ágyneműt

A nagy melegben érdemes vékony, légáteresztő pamutlepedőt, takarót használni. De most már vannak hűsítő huzatok, paplanok is, ezeket is érdemes lehet kipróbálni.

Aludj lentebb

Persze nem kell a földön, és így is ostoba ötletnek tűnhet elsőre, de a meleg levegő felfelé száll, ezért alacsonyabban lévő fekvőegységen jobban lehet aludni, egyszerűen mert hűvösebb tartományban van.

Ne spóroljunk a ventilátorokon

Ha klímák nincs is, érdemes beszerezni egy vagy több ventilátort, amiket el tudunk helyzeni a lakás stratégiai pontjain, hogy megfelelően áramoltassák a hűsítő levegőt.

Minden izzót cseréljünk LED-re

Az izzólámpák által felhasznált energia közel 90 százaléka valójában hő formájában szabadul fel. Úgyhogy érdemes mindenképpen LED izzókra váltani a hűvösebb lakásért és nem utolsó sorban az alacsonyabb villanyszámlákért.

Növények mindenek felett

Igazi zöld hűtést jelenthet a lakásunknak, ha beszerzünk néhány magasabb, nagy levélfelülettel rendelkező növényeket. Ezeket ha az ablakba rakjuk természetes árnyékolást kapunk, csökkentve a beáramló hő mennyiségét. Jó megoldás lehet a bambusz pálma, de a szobai szanszeviéria is.

Főzz kint

Ha persze megteheted, és van egy kerted, ahol tudsz grillezni, érdemesebb ott elkészíteni az ételt. A benti tűzhely, sütő használata ilyenkor kritikus, úgyhogy ha nem is tudsz szabadtéren főzni, fontold meg, hogy inkább olyan ételeket készíts, amik nem járnak napközben nagy hőtermeléssel. Érdemes lehet este, már amikor a kinti hővel hűteni tudjuk lakásunk, akkor főzni, és azt mondjuk másnap elfogyasztani.

A jég is segíthet

Érdemes lehet egy vödör jeget tenni a ventilátor elé, ez elsőre furcsán hangozhat, de valójában igen gyors és egyszerű módja ez annak, hogy a lakást lehűtsük.

Csinálj kereszthuzatot

Akkor is ha még kissé melegebb van, de fúj a szél, érdemes kereszthuzatot csinálni, úgy hogy a ventilátorokat az ablakok felé állítjuk, hogy még jobban tudják kinyomni a meleg levegőt. Ha este fúj a szél az még jobb, mert a hűvösebb levegővel még jobban át tudják hűteni a lakást.

Fontos a testhőmérséklet csökkentése

Ha kinti hőmérsékletet nem is, de saját testhőmérsékletünket tudjuk szabályozni. Lefekvés előtt érdemes lehet hűvös zuhanyt venni, de fekhelyünket is hűthetjük különböző jégakkus megoldásokkal, hogy eleve ne meleg helyre feküdjünk. Érdemes egész nap hűtött vizet is inni, és alkalomadtán egy-egy jégkrém is simán becsúszhat.

(via southernmanagement)