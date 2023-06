Filléres őrület terjed a magyar kertekben, erkélyeken: egyszerűnek tűnik, de vannak buktatói

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A pandémia alatt sokan kezdtek otthon kertészkedésbe, divatba jöttek a magaságyások, balkonkertek. A mikrozöldek és csírák termesztése korábban sem volt ismeretlen, de szintén hatalmas lendületet kapott a járvány alatt. Azért is vágtak bele egyre többen, mert termesztésük viszonylag egyszerű, a siker azonnali, gyorsan nőnek, így hamar fogyaszthatók és persze egészségesek is. "Az emberek csak most kezdik igazán felismerni azt, hogy az egészségükre érdemes odafigyelni, és ebben az egyik legfontosabb szerepe az étkezésnek van" - mondta a HelloVidéknek Schweitzer Anita, a Legelde egyik tulajdonosa.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK