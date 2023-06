Csúnya rezsiszámlát hozhat a postás rengeteg magyarnak: így éld túl klíma nélkül a hőséget

Minden évben egyre többet használja a légkondikat nem csak más európai országok lakosai, de mi, magyarok is. Pedig energiatakarékos modellek ide vagy oda, sok van közülük, amik a nyár végén - vagy akár közben is - csúnya meglepetést tudnak okozni az áramszámlán. Mutatunk néhány trükköt, hogyan vészeld át a berobbanó hőséget - akár klíma nélkül is.

Tizedével többet használja már Európa lakossága a légkondikat, ez derült ki egy frissen közölt adatsorból. Az jó hír, hogy egyre kevesebb olajszármazék kell az energia előállításához, csakhogy közben a légkondik által kibocsátott káros anyagok talán sokkal többet ártanak a földnek. A nyári hőség ráadásul csak most indul majd be: a Pénzcentrum most néhány filléres trükköt mutat, mint a drága és sok esetben káros légkondi alternatívája.

Drága, de még mindig sokat használjuk

Mint az Eurostat legfrisebb adataiból kiderül, 2021-ben a háztartások használták fel az EU energiafogyasztásának több mint negyedét, pontosan 27 százalékot. A megelőző, 2020-as évhez képest öt és fél százalékkal nőtt az energiafelhasználás, csökkent viszont az energiatermeléshez előállított olaj felhasználása.

A legtöbb energiát a lakások fűtésére használjuk (az energiafogyasztás 64%-a), sorban utána következik a vízmelegítés (14,5%), a világításra és elektromos eszközökre felhasznált energia (13,6%), valamint a főzéshez használt energia (6%), egyéb felhasználás (1,1%) és a sor végén jön a léghűtésre használt energia (0,5%), vagyis az, amit a légkondik "esznek meg". Az alábbi grafikonon az összes energiafelhasználást mutatjuk.

Az Eurostat adatai arra is kitérnek, hogy 2020-hoz képest a következő évben 10 százalékkal több energiát használtak el az európai háztartások arra, hogy működtessék a légkondijukat. Erre természetesen magyarázat lehet, hogy egyes országokban sokkal intentívebb volt a hőség, csakhogy ettől még több energiába került. Az alábbi grafikonon országra lebontva megmutatjuk, ki mennyi energiát használt erre - Magyarországot a középmezőnyben találjuk, amire a kontinentális éghajlatból adódó körülmények adnak választ.

Klíma nélkül is van élet

Az OMSZ előrejelzése szerint a következő héten beköszönt az igazi nyár, nem lesz ritka a 34-35 fokos hőség sem. Ebben az időjárásban pedig - akinek van - szinte biztosan be fogja kapcsolni otthon a légkondit, mert máshogyan nem bírná ki a rettenetes hőhullámokat. Pedig a légkondin kívül még sok más lehetőség van arra, hogy természetes módszerekkel igyekeztzünk hűteni a lakást: lássunk most néhányat ezek közül!

Kapcsold ki az elektromos berendzéseket!

Rengeteg hőt tud termelni egy bekapcsolva tartott tévé, számítógép, laptop - főleg az olyanok, amelyeknek a hűtése nem megfelelő, nem tudják a hőt elvezetni -, de még akár bedugott töltők, háztartási eszközök, lámpák, stb. Ezek még akkor is leadnak valamennyi hőt, ha egyáltalán nincsenek használatban. Nyilván nem a hűtőszekrényt fogjuk kihúzni a kánikula közepén, viszont érdemes körbemenni a lakásban, és kihúzni mindent a konnektorból, amit csak lehet.

Ezt akkor is érdemes megtenni, ha nem tartózkodunk a lakásban, addig se fűtsenek. Ha nem akarunk folyton kihuzigálni mindent egyesével, a legegyszerűbb megoldás, ha beszerzünk néhány kapcsológombos elosztót, így mielőtt elmennénk munkába, boltba, a dolgunkra, csak pár gombot kell lekapcsolni.

Kerüld a sütés-főzést!

Nyáron már egy fél órás gyorssütés, vagy tésztafőzés is szaunává változtatja a konyhát, viszont van úgy, hogy nem lehet elkerülni a sütő begyújtását... Bár hetekig nem lehet húzni a főzést, pár napot át lehet vészelni sütést, főzést nem igénylő ételekkel. Sőt, a nyár további részére is érdemes egy hetes menüket összeállítani, és csak akkor nekiállni főzni, mikor épp hűvösebb van. Ha tehetjük, tegyünk el a fagyasztóba is később egy-egy adag ételt, amit később csak ki kell olvasztani.

Zárd ki a hőséget!

Amikor tombol a kánikula, gyakran az egész napot csak leengedett redőnyökkel, behúzott fügönyökkel, lehúzott reluxákkal lehet elviselni a lakásban. Sokan nem gondolnak viszont arra a lehetőségre, hogy átmenetileg a fényáteresztő függönyt is sötétítőre, black out függönyre cseréljék, ezzel is kint tartva minden fényt és hőt. A black out függönyök 3 rétegből állnak: a két bármilyen színű külső réteg közé egy fekete anyag van varrva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, tartson kívül. Ezzel is lehet fogni néhány fokot, ha egész nap behúzva tartjuk őket, amíg átvészeljük a kánikulát.

Szellőztess okosan!

Gyakori probléma, főként panellakásoknál vagy rosszul felosztott nagypolgári lakások esetén, hogy nem lehet jól átszellőztetni, hiába vannak egész éjjel tárva-nyitva az ablakok. Azt javasoljuk, hogy ilyen esetben győzzük le gátlásainkat és hagyjuk nyitva a lakásajtót is. Azért persze ne hagyjuk őrizetlenül, hogy besurranjanak a tolvajok, viszont este amíg ébren van az ember, érdemes így szellőztetni. Sőt, éjszakára, amíg szellőztetünk, tegyünk ventillátort a nyitott ablakba, hogy a hűvös kinti levegő kapjon egy kis "hátszelet", és bejöjjön a lakásba.

Vigyázz a textillel!

Hogyha elviselhetetlen a hőség, akkor többnyire otthon az ember nem sok ruhát húz magára, és maximum egy lepedővel takarózik. Így a hőérzet nagyban csökkenhető, viszont az sem mindegy, milyen anyagból készült ruhákat, ágyneműt használunk. Kerüljük a gyapjút tartalmazó darabokat: rengeteg ruhában, huzatban van gyapjú is, amiről nem feltételeznénk. Ezen túlmenően érdemes világos színekbe öltözni, és világos ágyneműt felhúzni ezzel is űzve a fényt és a hőt. Érdemes a szőnyegektől is megszabadulni, amelytől lehet, hiszen ezek is csak gyűjtik és sugározzák a hőt. Csavarjuk fel, állítsuk a sarokba, vagy dugjuk el, amíg nem kezdődik az ősz.

