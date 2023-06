Fillérekért vehetsz ingatlant Olaszországban: így juthatsz hozzá az 1 eurós lakáshoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újabb 1 eurós lakások jelentek meg az olasz ingatlan piacon. A már-már megszokott akciót most egy szardíniai kisváros, Ollolai hirdette meg. A város nevezetessége, hogy itt született a világhírű testépítő, Franco Columbu, aki Arnold Schwarzenegger egykori jóbarátja, így a falu első körben 10 amerikai számára kínálja fel az ingatlanokat – számolt be a Portfolio a The Guardian-re hivatkozva.

Tíz amerikai számára kínál fel mindössze 1 euróért ingatlanokat a Work from Ollolai nevű projekt keretében egy szardíniai kisváros, hogy növelje az ottlakók számát. Az 1300 fős településen született a 2019-ben elhunyt, kétszeres Mr. Olympia győztes Franco Columbu, aki Schwarzenegger jó barátja volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár jelenleg csak amerikaiak jelentkezését várják a helyi híresség tiszteletére, de a falu polgármestere szerint hamarosan más nemzetiségűeknek is megnyílik a pályázat az 1 eurós lakások iránt. Olaszországban egyébként az elmúlt években már többször is hirdettek 1 euróért lakásokat, azzal a feltétellel, hogy a településen kell élnie a vásárlónak és letelepednie. Illetve a legtöbb esetben benne van a feltételek között az is, hogy a vásárlónak renoválnia kell az épületet.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK